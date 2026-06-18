Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldi

·32·Sport
Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldi

Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirishga yaqin turibdi. Mersisaydliklar Osasuna jamoasining 22 yoshli iqtidorli vingeri Victor Munoz bilan shartnoma imzolash boʻyicha kelishuvga erishdilar. 40 million yevroga baholanayotgan ushbu transfer jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish va ketishi kutilayotgan Muhammad Salahning oʻrnini munosib toʻldirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer poygasida Liverpul jiddiy raqobatda gʻolib chiqdi. Xususan, Nyukasl Yunayted uzoq vaqt davomida ispaniyalik futbolchi bilan muzokaralar olib borgan edi. Biroq, Liverpul soʻnggi pallada aralashib, transferni oʻz foydasiga hal qildi. Bu kabi holat oʻtgan yili ham kuzatilgan boʻlib, oʻshanda mersisaydliklar Nyukasl Yunaytedning nishonida boʻlgan Hugo Ekitike transferini ilib ketgan edilar.

Victor Munoz Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola davridagi ilk xarid boʻlishi kutilmoqda. Jamoa tarkibida Muhammad Salahning ketishi, Hugo Ekitikening jarohati va Federico Chiesa bilan xayrlashish ehtimoli yuqoriligi sababli, aynan Munoz hujumdagi asosiy yukni oʻz zimmasiga olishi kerak boʻladi. Uning koʻp qirrali oʻyin uslubi va tezkorligi ingliz futboliga mos tushishi taxmin qilinmoqda.

Real Madrid va Barselona maktabi tarbiyalanuvchisi

Munozning futbolchilik faoliyati juda qiziqarli kechgan. U Ispaniyaning ikki giganti — Barselona va Real Madrid akademiyalarida tahsil olgan. Kataloniyada tugʻilgan futbolchi dastlab La Masia tizimida uch yil davomida mahorat oshirgan. Biroq, koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish maqsadida 14 yoshida Damm jamoasiga oʻtgan va u yerda oʻzini koʻrsatib, Real Madrid skautlari nazariga tushgan.

Madridda u tezda asosiy tarkibga yaqinlashdi va 2024-25-yilgi mavsumda aynan Barselonaga qarshi oʻyinda debyut qildi. Relevo nashri xabar berishicha, Real Madrid unga qiziqish bildirganida, boshqa hech bir jamoada futbolchini qoʻlga kiritish imkoniyati qolmagan edi. Shunga qaramay, yosh iqtidor sohibi doimiy oʻyin amaliyoti istab Osasuna safiga qoʻshildi va u yerdagi yorqin oʻyinlari orqali Ispaniya terma jamoasidan chaqiruv oldi.

Hozirda Victor Munoz Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasiga kiritilgan asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi. Uning transferi Liverpul uchun nafaqat bugungi kun, balki kelajak uchun qilingan strategik sarmoyadir. Angliya Premer-ligasining shiddatli oʻyinlarida Munoz oʻzining texnik mahorati va gol sezish qobiliyatini namoyish etishi kutilmoqda.

LiverpulTransferVictor MunozMuhammad SalahAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiDitmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiBugun, 16:36«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiNeymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:18Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Bugun, 15:51Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiBugun, 15:48Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Bugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi