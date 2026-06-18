Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldi
Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirishga yaqin turibdi. Mersisaydliklar Osasuna jamoasining 22 yoshli iqtidorli vingeri Victor Munoz bilan shartnoma imzolash boʻyicha kelishuvga erishdilar. 40 million yevroga baholanayotgan ushbu transfer jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish va ketishi kutilayotgan Muhammad Salahning oʻrnini munosib toʻldirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer poygasida Liverpul jiddiy raqobatda gʻolib chiqdi. Xususan, Nyukasl Yunayted uzoq vaqt davomida ispaniyalik futbolchi bilan muzokaralar olib borgan edi. Biroq, Liverpul soʻnggi pallada aralashib, transferni oʻz foydasiga hal qildi. Bu kabi holat oʻtgan yili ham kuzatilgan boʻlib, oʻshanda mersisaydliklar Nyukasl Yunaytedning nishonida boʻlgan Hugo Ekitike transferini ilib ketgan edilar.
Victor Munoz Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola davridagi ilk xarid boʻlishi kutilmoqda. Jamoa tarkibida Muhammad Salahning ketishi, Hugo Ekitikening jarohati va Federico Chiesa bilan xayrlashish ehtimoli yuqoriligi sababli, aynan Munoz hujumdagi asosiy yukni oʻz zimmasiga olishi kerak boʻladi. Uning koʻp qirrali oʻyin uslubi va tezkorligi ingliz futboliga mos tushishi taxmin qilinmoqda.
Real Madrid va Barselona maktabi tarbiyalanuvchisiMunozning futbolchilik faoliyati juda qiziqarli kechgan. U Ispaniyaning ikki giganti — Barselona va Real Madrid akademiyalarida tahsil olgan. Kataloniyada tugʻilgan futbolchi dastlab La Masia tizimida uch yil davomida mahorat oshirgan. Biroq, koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish maqsadida 14 yoshida Damm jamoasiga oʻtgan va u yerda oʻzini koʻrsatib, Real Madrid skautlari nazariga tushgan.
Madridda u tezda asosiy tarkibga yaqinlashdi va 2024-25-yilgi mavsumda aynan Barselonaga qarshi oʻyinda debyut qildi. Relevo nashri xabar berishicha, Real Madrid unga qiziqish bildirganida, boshqa hech bir jamoada futbolchini qoʻlga kiritish imkoniyati qolmagan edi. Shunga qaramay, yosh iqtidor sohibi doimiy oʻyin amaliyoti istab Osasuna safiga qoʻshildi va u yerdagi yorqin oʻyinlari orqali Ispaniya terma jamoasidan chaqiruv oldi.
Hozirda Victor Munoz Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasiga kiritilgan asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi. Uning transferi Liverpul uchun nafaqat bugungi kun, balki kelajak uchun qilingan strategik sarmoyadir. Angliya Premer-ligasining shiddatli oʻyinlarida Munoz oʻzining texnik mahorati va gol sezish qobiliyatini namoyish etishi kutilmoqda.
…