Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!

·42·Sport
Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!

O‘zbekiston futboli tarixida misli ko‘rilmagan voqelik davom etmoqda. Nufuzli TransferRoom platformasi 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan, tashkilot hisob-kitobi bo‘yicha eng qimmat transfer summasiga ega markaziy himoyachilar reytingini e’lon qildi. Quvonarlisi, milliy terma jamoamiz va «Manchester Siti» klubi vakili Abduqodir Husanov dunyoning eng sara yulduzlarini ortda qoldirib, kuchli beshlikdan joy oldi!

Atigi 22 yoshda bo‘lishiga qaramay, ingliz grandi safida ishonchli o‘yinlar ko‘rsatayotgan Husanovning ayni paytdagi bozor qiymati dahshatli 62,2 million yevroni tashkil qilmoqda.

JCH-2026ning eng qimmat 10 markaziy himoyachisi:

E’tiborli jihati, kuchli o‘nlikdan «Manchester Siti»ning naq uch nafar vakili (Gexi, Husanov, Diash) joy olgan bo‘lib, bu klubning mudofaa chizig‘i naqadar qimmatbaho va sifatli ekanidan dalolat beradi.

O‘rin

Futbolchi

Terma jamoasi

Klubi

Transfer qiymati

1

Pau Kubarsi (19 yosh)

Ispaniya

«Barselona»

118 mln €

2

Vilyam Saliba

Fransiya

«Arsenal»

90,5 mln €

3

Mark Gexi

Angliya

«Manchester Siti»

84,6 mln €

4

Villian Pacho

Ekvador

PSJ

69,5 mln €

5

Abduqodir Husanov (22 yosh)

O‘zbekiston

«Manchester Siti»

62,2 mln €

6

Luka Vushkovich

Xorvatiya

«Tottenxem»

59,8 mln €

7

Ruben Diash

Portugaliya

«Manchester Siti»

57,7 mln €

8

Gabriel Magalyayns

Braziliya

«Arsenal»

56,8 mln €

9

Dayo Upamekano

Fransiya

«Bavariya»

56,1 mln €

10

Erik Garsiya

Ispaniya

«Barselona»

55 mln €

Milliy jamoamizning Mundialdagi tarixiy yo‘li

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor futbol bo‘yicha jahon chempionatining final bosqichiga yo‘llanma oldi.

Vakillarimiz «K» guruhidagi debyut bahsida kuchli Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, shiddatli kurashda 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Biroq oldinda guruhdan chiqish imkoniyatini saqlab qoluvchi yana ikkita muhim bellashuv turibdi. Hamyurtlarimiz navbatdagi o‘yinlarda ushbu reytingda 7-o‘rinni egallab turgan Ruben Diash yetakchiligidagi Portugaliya hamda Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalari bilan kuch sinashadilar.

Abduqodir Husanovning bunday yuqori e’tirof etilishi nafaqat futbolchining o‘ziga, balki butun terma jamoamizga Jahon chempionati o‘yinlarida qo‘shimcha kuch va katta ishonch bag‘ishlashi shubhasiz!

Manchester CityAbduqodir HusanovBarcelonaArsenalO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiTomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiBugun, 16:11Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaTransfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaBugun, 15:02Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi