Supertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqda
Ayni kunlarda okean ortida Jahon chempionati bahslari qizg‘in davom etayotgan bo‘lsa-da, Yevropaning grand klublari turnirdan keyingi yozgi transfer oynasi uchun ulkan rejalarni tuzib ulgurishdi. Xususan, mashhur insayder Xose Feliks Diasning ma’lum qilishicha, Fransiya terma jamoasi va "Bavariya" klubining hujumkor yarim himoyachisi Maykl Olise hanuzgacha "Real Madrid"ning transfer ro‘yxatida eng yuqori o‘rinlardan birini egallab turibdi.
"Qirollik klubi" 11 iyundan 19 iyulgacha AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tadigan Mundial yakunlanishi bilanoq 24 yoshli ushbu iqtidorli vingerni qo‘lga kiritish uchun rasmiy va jiddiy harakatlarni boshlashni rejalashtirgan.
Maykl Olisening ayni paytdagi transfer profili
Ko‘rsatkich
Ma’lumotlar (Transfermarkt)
Ampluasi
Hujumkor yarim himoyachi / Vinger
Bozor qiymati
~ 150 million yevro
Amaldagi klubi
"Bavariya" (Myunxen)
Shartnoma muddati
2029 yil iyun oyi oxirigacha
Nima uchun aynan "Real Madrid" va Olise?
Maykl Olisening Myunxendagi va Fransiya terma jamoasidagi yorqin hamda barqaror o‘yinlari Florentino Peres va Madrid skautlarining e’tiborini butunlay o‘ziga qaratgan. "Real" ushbu transfer orqali o‘z hujum chizig‘ini yanada dahshatli va rang-barang ko‘rinishga keltirmoqchi:
Strategik reja: Ispaniya grandi futbolchining Jahon chempionatidagi ishtiroki va jismoniy holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. To‘liq transfer hujumi esa aynan Mundial finalidan keyin boshlanadi.
Muzokaralardagi qiyinchilik: "Bavariya" rahbariyati o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Ayniqsa, futbolchining bozor qiymati 150 million yevroga baholanayotgani va shartnomasi 2029 yilgacha ekani Madrid klubidan juda katta moliyaviy xarajat talab qiladi.
Transfer tahlilchilarining fikri:
Olisening "Real"ga o‘tishi klubning kelajakdagi yana bir "galaktikos" loyihasiga mukammal mos tushadi. Biroq Myunxen klubi uzoq muddatli shartnomaga ega bo‘lgan bunday muhim figurani faqatgina rekord darajadagi astronomik summa evazigagina qo‘yib yuborishi mumkin. Hozircha esa bor e’tibor va bosim JCH-2026 uchrashuvlaridagi natijalarga qaratilgan.
Mundialning eng qaynoq transfer mish-mishlari, eksklyuziv insaydlari va yashil maydondagi voqealar rivojini biz bilan kuzatib borishda davom eting!
…