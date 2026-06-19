Supertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqda

·0·Sport
Supertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqda

Ayni kunlarda okean ortida Jahon chempionati bahslari qizg‘in davom etayotgan bo‘lsa-da, Yevropaning grand klublari turnirdan keyingi yozgi transfer oynasi uchun ulkan rejalarni tuzib ulgurishdi. Xususan, mashhur insayder Xose Feliks Diasning ma’lum qilishicha, Fransiya terma jamoasi va "Bavariya" klubining hujumkor yarim himoyachisi Maykl Olise hanuzgacha "Real Madrid"ning transfer ro‘yxatida eng yuqori o‘rinlardan birini egallab turibdi.

"Qirollik klubi" 11 iyundan 19 iyulgacha AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tadigan Mundial yakunlanishi bilanoq 24 yoshli ushbu iqtidorli vingerni qo‘lga kiritish uchun rasmiy va jiddiy harakatlarni boshlashni rejalashtirgan.

Maykl Olisening ayni paytdagi transfer profili

Ko‘rsatkich

Ma’lumotlar (Transfermarkt)

Ampluasi

Hujumkor yarim himoyachi / Vinger

Bozor qiymati

~ 150 million yevro

Amaldagi klubi

"Bavariya" (Myunxen)

Shartnoma muddati

2029 yil iyun oyi oxirigacha

Nima uchun aynan "Real Madrid" va Olise?

Maykl Olisening Myunxendagi va Fransiya terma jamoasidagi yorqin hamda barqaror o‘yinlari Florentino Peres va Madrid skautlarining e’tiborini butunlay o‘ziga qaratgan. "Real" ushbu transfer orqali o‘z hujum chizig‘ini yanada dahshatli va rang-barang ko‘rinishga keltirmoqchi:

  • Strategik reja: Ispaniya grandi futbolchining Jahon chempionatidagi ishtiroki va jismoniy holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. To‘liq transfer hujumi esa aynan Mundial finalidan keyin boshlanadi.

  • Muzokaralardagi qiyinchilik: "Bavariya" rahbariyati o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Ayniqsa, futbolchining bozor qiymati 150 million yevroga baholanayotgani va shartnomasi 2029 yilgacha ekani Madrid klubidan juda katta moliyaviy xarajat talab qiladi.

Transfer tahlilchilarining fikri:

Olisening "Real"ga o‘tishi klubning kelajakdagi yana bir "galaktikos" loyihasiga mukammal mos tushadi. Biroq Myunxen klubi uzoq muddatli shartnomaga ega bo‘lgan bunday muhim figurani faqatgina rekord darajadagi astronomik summa evazigagina qo‘yib yuborishi mumkin. Hozircha esa bor e’tibor va bosim JCH-2026 uchrashuvlaridagi natijalarga qaratilgan.

Mundialning eng qaynoq transfer mish-mishlari, eksklyuziv insaydlari va yashil maydondagi voqealar rivojini biz bilan kuzatib borishda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadi«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadiBugun, 17:52Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiYuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiBugun, 17:12Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiTomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiBugun, 16:11Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Bugun, 15:20Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaTransfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaBugun, 15:02Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi