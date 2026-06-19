Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!
Futbol olamida chinakam transfer bombasi portlashi mumkin. Ispaniyaning mashhur «Diario Sport» nashri tarqatgan sensatsion xabarga ko‘ra, Myunxenning «Bavariya» klubi fransiyalik yulduzi Maykl Oliseni «Real Madrid»ga sotishga tayyor, biroq buning badali juda yuqori bo‘ladi.
Neymarning 9 yillik rekordi xavf ostida
Myunxenliklar Fransiya terma jamoasi a’zosi uchun 222 million yevrodan ko‘proq mablag‘ talab qilishmoqda.
Tarixiy fakt: Agar ushbu kelishuv «Bavariya» so‘ragan summa evaziga amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat transfer sifatida yilnomalarga kiradi. Shu paytgacha ushbu rekord 2017 yilda «Barselona»dan «PSJ»ga xuddi shu summa (222 mln yevro) evaziga o‘tgan Neymarga tegishli bo‘lib, qariyb to‘qqiz yildan buyon yangilanmay kelayotgan edi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi «isyon»
Transfer mish-mishlari shunchaki havodan olinmaganiga futbolchining o‘zi ham jiddiy sha’ma qildi. Maykl Olise yaqinda o‘zining instagramdagi rasmiy sahifasidan «Bavariya» klubi bilan bog‘liq bo‘lgan barcha surat, video va nashrlarni butunlay o‘chirib tashladi. Futbol olamida bunday «virtual xayrlashuv» odatda klubni tark etishning ilk signali hisoblanadi va bu holat Madridga ko‘chib o‘tish borasidagi gap-so‘zlarni yanada alangalatdi.
Olisening dahshatli statistikasi
«Bavariya» rahbariyatining bunday astronomik summa talab qilayotgani bejiz emas. 24 yoshli vingerning yakunlangan mavsumdagi ko‘rsatkichlari chin ma’noda dahshatli darajada bo‘ldi:
Maydonga tushgan o‘yinlari: 52 ta uchrashuv (barcha musobaqalarda)
Urgan gollari: 22 ta gol
Golli uzatmalari (assist): 31 ta mahsuldor pas
Amaldagi shartnomasi: 2029 yil yozigacha mo‘ljallangan
Bir mavsumning o‘zida jami 53 ta golli vaziyatda bevosita ishtirok etgan futbolchi uchun bugungi bozorda bunday narx belgilanishi mantiqli ko‘rinadi. «Real Madrid» prezidenti Florentino Peres ushbu tarixiy va rekord darajadagi mablag‘ni tikishga botinish-botinmasligini esa tez orada kuzatib boramiz.
…