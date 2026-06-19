Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!

·0·Sport
Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!

Futbol olamida chinakam transfer bombasi portlashi mumkin. Ispaniyaning mashhur «Diario Sport» nashri tarqatgan sensatsion xabarga ko‘ra, Myunxenning «Bavariya» klubi fransiyalik yulduzi Maykl Oliseni «Real Madrid»ga sotishga tayyor, biroq buning badali juda yuqori bo‘ladi.

Neymarning 9 yillik rekordi xavf ostida

Myunxenliklar Fransiya terma jamoasi a’zosi uchun 222 million yevrodan ko‘proq mablag‘ talab qilishmoqda.

Tarixiy fakt: Agar ushbu kelishuv «Bavariya» so‘ragan summa evaziga amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat transfer sifatida yilnomalarga kiradi. Shu paytgacha ushbu rekord 2017 yilda «Barselona»dan «PSJ»ga xuddi shu summa (222 mln yevro) evaziga o‘tgan Neymarga tegishli bo‘lib, qariyb to‘qqiz yildan buyon yangilanmay kelayotgan edi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi «isyon»

Transfer mish-mishlari shunchaki havodan olinmaganiga futbolchining o‘zi ham jiddiy sha’ma qildi. Maykl Olise yaqinda o‘zining instagramdagi rasmiy sahifasidan «Bavariya» klubi bilan bog‘liq bo‘lgan barcha surat, video va nashrlarni butunlay o‘chirib tashladi. Futbol olamida bunday «virtual xayrlashuv» odatda klubni tark etishning ilk signali hisoblanadi va bu holat Madridga ko‘chib o‘tish borasidagi gap-so‘zlarni yanada alangalatdi.

Olisening dahshatli statistikasi

«Bavariya» rahbariyatining bunday astronomik summa talab qilayotgani bejiz emas. 24 yoshli vingerning yakunlangan mavsumdagi ko‘rsatkichlari chin ma’noda dahshatli darajada bo‘ldi:

  • Maydonga tushgan o‘yinlari: 52 ta uchrashuv (barcha musobaqalarda)

  • Urgan gollari: 22 ta gol

  • Golli uzatmalari (assist): 31 ta mahsuldor pas

  • Amaldagi shartnomasi: 2029 yil yozigacha mo‘ljallangan

Bir mavsumning o‘zida jami 53 ta golli vaziyatda bevosita ishtirok etgan futbolchi uchun bugungi bozorda bunday narx belgilanishi mantiqli ko‘rinadi. «Real Madrid» prezidenti Florentino Peres ushbu tarixiy va rekord darajadagi mablag‘ni tikishga botinish-botinmasligini esa tez orada kuzatib boramiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!Bugun, 18:04Supertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaSupertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaBugun, 17:58Harry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdiHarry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdiBugun, 17:57«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadi«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadiBugun, 17:52Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiYuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiBugun, 17:12Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiTomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiBugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi