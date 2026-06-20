Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!
Jahon chempionatining «S» guruhida 2-tur bahslari davom etmoqda. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Braziliya milliy terma jamoasi Haitiga qarshi maydonga tushib, "klass" bobida raqibdan sezilarli darajada ustun ekanligini ko‘rsatdi va 3:0 hisobidagi yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Ushbu muvaffaqiyat besh karra jahon chempionlarini guruhda birinchi o‘ringa olib chiqdi.
Birinchi bo‘limdagi «jang»: Kunya va Vinisiusdan shou
Uchrashuv taqdiri amalda birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal bo‘ldi. Janubiy amerikaliklar ilk daqiqalardan raqib darvozasi oldida katta bosim uyushtirishdi:
23-daqiqa (1:0): Tezkor hujumlarning birida Mateus Kunya raqib mudofaasini yorib o‘tib, hisobni ochdi.
36-daqiqa (2:0): Kunya o‘zining yuqori sport formasida ekanligini isbotlab, raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qildi va dublini nishonladi.
45+3-daqiqa (3:0): Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda «Real Madrid» yulduzi Vinisius Junior Haiti darvozabonini ojiz qoldirib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi.
Ikkinchi bo‘limda Braziliya terma jamoasi kuchni tejash taktikasiga o‘tdi va o‘yin nazoratini to‘liq o‘z qo‘lida saqlab qoldi.
Turnir vaziyati: «S» guruhi 2-turdan so‘ng
Ikkita o‘yindan keyin guruhdagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Braziliya — 4 ochko (Guruh peshqadami, pley-off bosqichiga juda yaqin).
Haiti — 0 ochko (Ikki mag‘lubiyatdan so‘ng imkoniyatlarini deyarli yo‘qotdi).
Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari
Maydonda ilk daqiqalardan harakat qilgan futbolchilar ro‘yxati:
Braziliya – Alisson, Gabriel, Danilo, Markinos, Santos, Kazemiro, Gimaraes, Paketa, Rafinya, Vinisius, Kunya.
Haiti – Plesid, Arkyus, Ad, Delkrua, Eksperyans, Dyuvern, Bellegard, Jan Jak, Providans, Piyerro, Kazimir.
Ekspertlar sharhi:
Braziliya terma jamoasi birinchi turdagi ochko yo‘qotilishidan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, Haitiga qarshi bahsda o‘z kuchini to‘liq namoyish etdi. Ayniqsa, hujum chizig‘ida Mateus Kunya va Vinisiusning o‘zaro tushunib harakat qilishi raqib himoyasi uchun haqiqiy dahshatga aylandi. Janubiy amerikaliklar so‘nggi tur oldidan pley-off masalasini deyarli hal qilishdi.
Mundialning eng so‘nggi yangiliklari va qaynoq natijalarini biz bilan kuzatib boring!
…