Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!

·28·Sport
Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!

Jahon chempionatining «S» guruhida 2-tur bahslari davom etmoqda. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Braziliya milliy terma jamoasi Haitiga qarshi maydonga tushib, "klass" bobida raqibdan sezilarli darajada ustun ekanligini ko‘rsatdi va 3:0 hisobidagi yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Ushbu muvaffaqiyat besh karra jahon chempionlarini guruhda birinchi o‘ringa olib chiqdi.

Birinchi bo‘limdagi «jang»: Kunya va Vinisiusdan shou

Uchrashuv taqdiri amalda birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal bo‘ldi. Janubiy amerikaliklar ilk daqiqalardan raqib darvozasi oldida katta bosim uyushtirishdi:

  • 23-daqiqa (1:0): Tezkor hujumlarning birida Mateus Kunya raqib mudofaasini yorib o‘tib, hisobni ochdi.

  • 36-daqiqa (2:0): Kunya o‘zining yuqori sport formasida ekanligini isbotlab, raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qildi va dublini nishonladi.

  • 45+3-daqiqa (3:0): Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda «Real Madrid» yulduzi Vinisius Junior Haiti darvozabonini ojiz qoldirib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi.

Ikkinchi bo‘limda Braziliya terma jamoasi kuchni tejash taktikasiga o‘tdi va o‘yin nazoratini to‘liq o‘z qo‘lida saqlab qoldi.

Turnir vaziyati: «S» guruhi 2-turdan so‘ng

Ikkita o‘yindan keyin guruhdagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Braziliya — 4 ochko (Guruh peshqadami, pley-off bosqichiga juda yaqin).

  • Haiti — 0 ochko (Ikki mag‘lubiyatdan so‘ng imkoniyatlarini deyarli yo‘qotdi).

Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari

Maydonda ilk daqiqalardan harakat qilgan futbolchilar ro‘yxati:

Braziliya – Alisson, Gabriel, Danilo, Markinos, Santos, Kazemiro, Gimaraes, Paketa, Rafinya, Vinisius, Kunya.
Haiti – Plesid, Arkyus, Ad, Delkrua, Eksperyans, Dyuvern, Bellegard, Jan Jak, Providans, Piyerro, Kazimir.

Ekspertlar sharhi:

Braziliya terma jamoasi birinchi turdagi ochko yo‘qotilishidan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, Haitiga qarshi bahsda o‘z kuchini to‘liq namoyish etdi. Ayniqsa, hujum chizig‘ida Mateus Kunya va Vinisiusning o‘zaro tushunib harakat qilishi raqib himoyasi uchun haqiqiy dahshatga aylandi. Janubiy amerikaliklar so‘nggi tur oldidan pley-off masalasini deyarli hal qilishdi.

Mundialning eng so‘nggi yangiliklari va qaynoq natijalarini biz bilan kuzatib boring!

BraziliyaHayitiVinisius JuniorReal MadridMateus Kunya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Bugun, 12:17JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiJCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiBugun, 12:05Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Bugun, 11:51JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!Bugun, 11:41Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Bugun, 11:34Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiNeymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi