Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»

·29·Sport
Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»

JCH-2026 guruh bosqichining 1-turida kutilmaganda Kongo DR bilan durang (1:1) o‘ynagan Portugaliya milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» markaziy himoyachisi Ruben Diash mazkur omadsizlik sabablari haqida gapirdi. Futbolchining fikrlarini mashhur A Bola nashri chop etdi.

Ruben Diashning alamli iqtibosi

Portugaliya mudofaa chizig‘i yetakchisi o‘yindagi dinamikaning qanday o‘zgarib ketganini va jamoadagi ruhiy holatni quyidagicha tasvirladi:

«Bu borada ko‘plab tahlilchilar o‘z fikrlarini bildirib o‘tishdi, odamlar o‘yin haqida batafsil ma’lumotga ega bo‘lib ulgurdi. Biz tezkor gol ura oldik va o‘yinni yaxshi boshlagandik — o‘sha lahzada energiyani his qilardik, ammo keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik.

Shu sababli, biz samarali harakatlarni davom ettira olmadik va raqibga zarur bo‘lgan qo‘rquv hissini singdira olmadik. O‘yin qandaydir g‘alati dinamikada davom etdi. Natijada jamoaviy intizom yo‘qoldi — va biz buni tushunib turibmiz. Kelajakda faqatgina ijobiy lahzalarni ko‘ryapman».

Portugaliyaning ochko yo‘qotishiga nima sabab bo‘ldi?

Diashning bayonotidan kelib chiqib, portugallarning ilk turdagi muvaffaqiyatsizligiga uchta asosiy omilni ko‘rsatish mumkin:

  • Ortiqcha xotirjamlik: Tezkor goldan keyin jamoa bahs taqdiri hal bo‘ldi deb o‘ylagan va ruhiy tomondan diqqat-e’tiborni susaytirgan («bo‘shashgan»).

  • Intizomning yo‘qolishi: O‘yindagi «g‘alati dinamika» tufayli Portugaliyaga xos bo‘lgan tartibli va tizimli futbol yo‘qolib, jamoaviy intizom izdan chiqqan.

  • Raqibga berilgan ruhiy ustunlik: Portugaliya maydonda o‘z dominantligini saqlab qololmagani sababli, Afrika vakillari raqibdan qo‘rqmay o‘ynay boshlashgan va muvozanatni tiklashga erishishgan.

Navbatdagi raqib — O‘zbekiston!

Birinchi turdagi kutilmagan ochko yo‘qotilishidan so‘ng, Portugaliya terma jamoasi uchun xatolarni to‘g‘rilash va pley-off yo‘lida vaziyatni o‘nglash uchun so‘nggi imkoniyatlar qolmoqda. Ularni oldinda «S» guruhidagi eng kutilmagan va shiddatli raqiblardan biri kutib turibdi:

  • Uchrashuv: Portugaliya — O‘zbekiston (JCH-2026, 2-tur)

  • Sana: 23 iyun, seshanba

Abbosbek Fayzullayev boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi mag‘lubiyatdan so‘ng bor kuchi bilan maydonga tushishini inobatga olsak, Ruben Diash va uning jamoadoshlarini 23 iyun kuni haqiqiy «jang» kutmoqda. Mundialning eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring!

Ruben DiasPortugaliyaManchester CityKongoO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?Bugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi