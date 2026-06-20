Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»
JCH-2026 guruh bosqichining 1-turida kutilmaganda Kongo DR bilan durang (1:1) o‘ynagan Portugaliya milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» markaziy himoyachisi Ruben Diash mazkur omadsizlik sabablari haqida gapirdi. Futbolchining fikrlarini mashhur A Bola nashri chop etdi.
Ruben Diashning alamli iqtibosi
Portugaliya mudofaa chizig‘i yetakchisi o‘yindagi dinamikaning qanday o‘zgarib ketganini va jamoadagi ruhiy holatni quyidagicha tasvirladi:
«Bu borada ko‘plab tahlilchilar o‘z fikrlarini bildirib o‘tishdi, odamlar o‘yin haqida batafsil ma’lumotga ega bo‘lib ulgurdi. Biz tezkor gol ura oldik va o‘yinni yaxshi boshlagandik — o‘sha lahzada energiyani his qilardik, ammo keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik.
Shu sababli, biz samarali harakatlarni davom ettira olmadik va raqibga zarur bo‘lgan qo‘rquv hissini singdira olmadik. O‘yin qandaydir g‘alati dinamikada davom etdi. Natijada jamoaviy intizom yo‘qoldi — va biz buni tushunib turibmiz. Kelajakda faqatgina ijobiy lahzalarni ko‘ryapman».
Portugaliyaning ochko yo‘qotishiga nima sabab bo‘ldi?
Diashning bayonotidan kelib chiqib, portugallarning ilk turdagi muvaffaqiyatsizligiga uchta asosiy omilni ko‘rsatish mumkin:
Ortiqcha xotirjamlik: Tezkor goldan keyin jamoa bahs taqdiri hal bo‘ldi deb o‘ylagan va ruhiy tomondan diqqat-e’tiborni susaytirgan («bo‘shashgan»).
Intizomning yo‘qolishi: O‘yindagi «g‘alati dinamika» tufayli Portugaliyaga xos bo‘lgan tartibli va tizimli futbol yo‘qolib, jamoaviy intizom izdan chiqqan.
Raqibga berilgan ruhiy ustunlik: Portugaliya maydonda o‘z dominantligini saqlab qololmagani sababli, Afrika vakillari raqibdan qo‘rqmay o‘ynay boshlashgan va muvozanatni tiklashga erishishgan.
Navbatdagi raqib — O‘zbekiston!
Birinchi turdagi kutilmagan ochko yo‘qotilishidan so‘ng, Portugaliya terma jamoasi uchun xatolarni to‘g‘rilash va pley-off yo‘lida vaziyatni o‘nglash uchun so‘nggi imkoniyatlar qolmoqda. Ularni oldinda «S» guruhidagi eng kutilmagan va shiddatli raqiblardan biri kutib turibdi:
Uchrashuv: Portugaliya — O‘zbekiston (JCH-2026, 2-tur)
Sana: 23 iyun, seshanba
Abbosbek Fayzullayev boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi mag‘lubiyatdan so‘ng bor kuchi bilan maydonga tushishini inobatga olsak, Ruben Diash va uning jamoadoshlarini 23 iyun kuni haqiqiy «jang» kutmoqda. Mundialning eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring!
…