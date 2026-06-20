Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»
Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Emers Fae Jahon chempionati guruh bosqichi 2-turidan o‘rin olgan Germaniyaga qarshi kutilayotgan shiddatli bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi. Birinchi turdagi muvaffaqiyatdan so‘ng afrikaliklar o‘z kuchlariga to‘liq ishonmoqdalar.
Emers Faening FIFA rasmiy saytiga bergan bayonoti:
«Guruh bosqichining birinchi o‘yinidagi g‘alaba biz uchun juda foydali bo‘ldi. Bu bizga xotirjamlik bag‘ishladi. Endi bu yerga Germaniyani mag‘lub etish va 1/16 finalga chiqish uchun keldik. Maqsadimiz — mashg‘ulotlar bazasiga olti ochko va guruh bosqichini birinchi o‘rinda yakunlashga bo‘lgan ishonch bilan qaytish. Raqibimiz Germaniya ekanligi hech narsani o‘zgartirmaydi».
Kot-d'Ivuar lageridan 3 ta muhim signal:
Ruhiy ustunlik va xotirjamlik: Ilk turdagi g‘alaba «fillar» (Kot-d'Ivuar terma jamoasining laqabi) yelkasidan katta bosimni olib tashlagan. Bu ularga Germaniyaga qarshi bahsda vahimasiz, sovuqqonlik bilan harakat qilish imkonini beradi.
Yangi format va maksimal maqsad: Emers Fae to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/16 final haqida gapirmoqda. Eslatib o‘tamiz, JCH-2026 tarixida ilk bor 48 ta jamoa qatnashayotgani sababli, guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tgan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 emas, balki yangi joriy etilgan 1/16 final (pley-offning ilk bosqichi)da kurashni davom ettirishadi.
Nomlardan qo‘rqmaslik: Germaniya terma jamoasi dunyo futboli grandi va turnir favoritlaridan biri bo‘lishiga qaramay, Kot-d'Ivuar ustozi raqibning maqomi ularning rejasiga ta’sir qilmasligini qat’iy ta’kidladi. Murabbiy mashg‘ulotlar bazasiga faqat 100 foizlik natija (6 ochko) bilan qaytishni ko‘zlamoqda.
Ushbu markaziy bahs guruhdagi yetakchilik va pley-off yo‘llanmasi taqdirini hal qilib berishi kutilmoqda. Amplitudasi yuqori bo‘lgan ushbu uchrashuvda Afrika «fillar»i Yevropadagi «nemis mashinasi»ga qarshi qanday taktik syurpriz tayyorlaganini yaqin soatlarda bilib olamiz. Musobaqa kundaligini kuzatishda davom etamiz!
…