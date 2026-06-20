Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»

·60·Sport
Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»

Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Emers Fae Jahon chempionati guruh bosqichi 2-turidan o‘rin olgan Germaniyaga qarshi kutilayotgan shiddatli bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi. Birinchi turdagi muvaffaqiyatdan so‘ng afrikaliklar o‘z kuchlariga to‘liq ishonmoqdalar.

Emers Faening FIFA rasmiy saytiga bergan bayonoti:

«Guruh bosqichining birinchi o‘yinidagi g‘alaba biz uchun juda foydali bo‘ldi. Bu bizga xotirjamlik bag‘ishladi. Endi bu yerga Germaniyani mag‘lub etish va 1/16 finalga chiqish uchun keldik. Maqsadimiz — mashg‘ulotlar bazasiga olti ochko va guruh bosqichini birinchi o‘rinda yakunlashga bo‘lgan ishonch bilan qaytish. Raqibimiz Germaniya ekanligi hech narsani o‘zgartirmaydi».

Kot-d'Ivuar lageridan 3 ta muhim signal:

  • Ruhiy ustunlik va xotirjamlik: Ilk turdagi g‘alaba «fillar» (Kot-d'Ivuar terma jamoasining laqabi) yelkasidan katta bosimni olib tashlagan. Bu ularga Germaniyaga qarshi bahsda vahimasiz, sovuqqonlik bilan harakat qilish imkonini beradi.

  • Yangi format va maksimal maqsad: Emers Fae to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/16 final haqida gapirmoqda. Eslatib o‘tamiz, JCH-2026 tarixida ilk bor 48 ta jamoa qatnashayotgani sababli, guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tgan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 emas, balki yangi joriy etilgan 1/16 final (pley-offning ilk bosqichi)da kurashni davom ettirishadi.

  • Nomlardan qo‘rqmaslik: Germaniya terma jamoasi dunyo futboli grandi va turnir favoritlaridan biri bo‘lishiga qaramay, Kot-d'Ivuar ustozi raqibning maqomi ularning rejasiga ta’sir qilmasligini qat’iy ta’kidladi. Murabbiy mashg‘ulotlar bazasiga faqat 100 foizlik natija (6 ochko) bilan qaytishni ko‘zlamoqda.

Ushbu markaziy bahs guruhdagi yetakchilik va pley-off yo‘llanmasi taqdirini hal qilib berishi kutilmoqda. Amplitudasi yuqori bo‘lgan ushbu uchrashuvda Afrika «fillar»i Yevropadagi «nemis mashinasi»ga qarshi qanday taktik syurpriz tayyorlaganini yaqin soatlarda bilib olamiz. Musobaqa kundaligini kuzatishda davom etamiz!

Slon FilGermaniyaEmerse FaéFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaCurtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaBugun, 00:14Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Bugun, 00:06Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaMorten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaKecha, 23:51Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kecha, 23:40Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiMish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi