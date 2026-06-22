Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladi
Misr milliy jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichida Yangi Zelandiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida yangi sahifa ochdi. Bu muvaffaqiyat afrikaliklarning mundiallar tarixidagi ilk g‘alabasi sifatida yilnomalarga muhrlandi. Uchrashuvdan so‘ng jamoa sardori va yetakchisi Muhammad Saloh ushbu tarixiy natijadan keyingi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
Chinakam tarixiy yutuq va ishonib bo‘lmas quvonch
Muhammad Saloh ushbu g‘alabani so‘z bilan ta’riflash qiyinligini va bu butun jamoaning mehnati mahsuli ekanini ta’kidladi:
"Bu — ishonib bo‘lmas holat. Buni qanday so‘z bilan ifoda qilishni ham bilmayman. Bu barcha futbolchilar va jamoa shtabi uchun ulkan yutuq hisoblanadi. Yillar o‘tib, bu natija Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri sifatida esga olinadi", — dedi Misr terma jamoasi sardori.
Navbatdagi maqsad — pley-off
Terma jamoa yetakchisi tarixiy g‘alaba bilan to‘xtab qolmoqchi emasligini va jamoaning maqsadlari katta ekanini ma’lum qildi. Uning fikricha, asosiy vazifa guruhdan chiqish hisoblanadi:
"Shu ruhda davom etib, tarixga kirish va pley-offga chiqishimizga umid qilaman. Bugundan zavq olishimiz kerak, ertadan ham zavq olishimiz kerak. Undan keyin esa bor e’tiborimizni navbatdagi Eronga qarshi bahsga qaratishimiz lozim."
Ushbu g‘alaba Misr terma jamoasiga keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun yaxshi imkoniyat taqdim etadi. Muxlislar endi jamoadan Eronga qarshi kechadigan bahsda ham xuddi shunday mazmunli o‘yin kutib qolishadi.
…