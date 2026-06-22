Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladi

·16·Sport
Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladi

Misr milliy jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichida Yangi Zelandiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida yangi sahifa ochdi. Bu muvaffaqiyat afrikaliklarning mundiallar tarixidagi ilk g‘alabasi sifatida yilnomalarga muhrlandi. Uchrashuvdan so‘ng jamoa sardori va yetakchisi Muhammad Saloh ushbu tarixiy natijadan keyingi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Chinakam tarixiy yutuq va ishonib bo‘lmas quvonch

Muhammad Saloh ushbu g‘alabani so‘z bilan ta’riflash qiyinligini va bu butun jamoaning mehnati mahsuli ekanini ta’kidladi:

"Bu — ishonib bo‘lmas holat. Buni qanday so‘z bilan ifoda qilishni ham bilmayman. Bu barcha futbolchilar va jamoa shtabi uchun ulkan yutuq hisoblanadi. Yillar o‘tib, bu natija Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri sifatida esga olinadi", — dedi Misr terma jamoasi sardori.

Navbatdagi maqsad — pley-off

Terma jamoa yetakchisi tarixiy g‘alaba bilan to‘xtab qolmoqchi emasligini va jamoaning maqsadlari katta ekanini ma’lum qildi. Uning fikricha, asosiy vazifa guruhdan chiqish hisoblanadi:

"Shu ruhda davom etib, tarixga kirish va pley-offga chiqishimizga umid qilaman. Bugundan zavq olishimiz kerak, ertadan ham zavq olishimiz kerak. Undan keyin esa bor e’tiborimizni navbatdagi Eronga qarshi bahsga qaratishimiz lozim."

Ushbu g‘alaba Misr terma jamoasiga keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun yaxshi imkoniyat taqdim etadi. Muxlislar endi jamoadan Eronga qarshi kechadigan bahsda ham xuddi shunday mazmunli o‘yin kutib qolishadi.

Mohamed SalahMisrYangi ZelandiyaEron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiAndrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiBugun, 12:34Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaDunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaBugun, 12:01Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiMuhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi