Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymiz

·29·Sport
Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymiz

Turkiya milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi 2-turida Paragvayga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, pley-offga chiqish imkoniyatini muddatidan oldin yo‘qotdi. Ushbu kutilmagan muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng bosh murabbiy Vinchenso Montellaga nisbatan tanqidlar kuchaygan bir paytda, Turkiya futbol federatsiyasi prezidenti Ibrohim Hojiusmono‘g‘li italiyalik mutaxassisni ochiqchasiga qo‘llab-quvvatlab chiqdi.

Barqarorlik — muvaffaqiyat garovi

Federatsiya rahbari A Spor telekanaliga bergan intervyusida terma jamoadagi muhit klublardagidan farq qilishini va shoshma-shosharlik bilan murabbiy almashtirilmasligini ta’kidladi. Uning fikricha, ko‘plab jamoalardagi omadsizliklar aynan tizimli barqarorlikning yo‘qligi sababli kelib chiqadi.

"Biz murabbiyimizni qo‘llab-quvvatlaymiz. Bu klub emas. Aynan klublardagi barqarorlik yo‘qligi sabab ko‘pincha omadsizliklar yuz beradi. Oxirgi ikki kunda matbuotda turli murabbiylar nomlari tilga olinmoqda, ammo biz bir yo‘lda birga ketayotgan insonni yo‘l-yo‘lakay uchratganlarimizga almashtirmaymiz", — dedi Ibrohim Hojiusmono‘g‘li.

Omadsizlikdan ijobiy xulosa chiqariladi

Hojiusmono‘g‘li futbolda omad omili ham muhim rol o‘ynashini va faqatgina vaziyatlardan foydalana olmaganlik yoki oddiy xatolar uchun murabbiyni ishtiyoqdan mahrum qilish noto‘g‘ri ekanligini bildirdi. U mag‘lubiyatga qaramay, jamoaning kelajagiga ishonishini yashirib o‘tirmadi.

"Murabbiyni taktik jihatdan tanqid qilish mumkin, ammo to‘p ustun yonidan o‘tib ketgani uchun emas. Har qanday salbiy holatda ham ijobiy jihat bor, shuning uchun biz to‘xtab qolmaymiz va oldinga qarab harakat qilamiz", — deya o‘z fikrini yakunladi Turkiya futbol federatsiyasi rahbari.

Vincenzo Montellaİbrahim HacıosmanoğluTurkiyaParagvayA Spor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Bugun, 12:41Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Bugun, 12:39Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiAndrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiBugun, 12:34Kylian Mbappe Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni jahonning eng yaxshi futbolchilari deb atadiKylian Mbappe Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni jahonning eng yaxshi futbolchilari deb atadiBugun, 12:32Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi