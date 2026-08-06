Bruno Gimaraes Nyukasldan Arsenalga oʻtishi kutilmoqda
«Arsenal» klubi braziliyalik yarimhimoyachi Bruno Gimaraesni taxminan 75 million funt sterlingga (101 million dollar) transfer qilishga yaqin turibdi. 28 yoshli futbolchini London klubining sovrinlar uchun kurashish imkoniyati, moliyaviy jihatdan foydaliroq shartnoma va Braziliyaga qatnov qulayligi qiziqtirmoqda. Gimaraes «Nyukasl Yunayted» safida 2022-yilning qishki transfer oynasidan beri 195 ta uchrashuv o'tkazib, 2025-yilda Liga kubogini qo'lga kiritgan.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempionlari safini kuchaytirishga intilayotgan «Arsenal» klubi braziliyalik yarimhimoyachi Bruno Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Transfer summasi taxminan 75 million funt sterlingni (101 million dollar) tashkil qilishi kutilmoqda va bu kelishuv futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, «Nyukasl Yunayted»ning sobiq yulduzi Kris Uordl BetBrain bilan hamkorlikdagi suhbatda ushbu ehtimoliy transfer sabablarini batafsil tushuntirib berdi. Uordlning fikricha, London klubining jozibasi, sovrinlar uchun kurashish imkoniyati va moliyaviy shartlar 28 yoshli futbolchining tanloviga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatgan.
Nyukasldagi oʻzgarishlar va ketish qaroriBruno Gimaraes 2022-yilning qishki transfer oynasida «Sent- Jeyms Park»ga koʻchib oʻtgan edi. Toʻrt yarim yil davomida u jamoa safida 195 ta uchrashuv oʻtkazib, hatto sardorlik bogʻichini ham taqib chiqdi. 2025-yilda u Liga kubogini qoʻlga kiritdi va Chempionlar ligasida «qargʻalar»ning yetakchisi sifatida toʻp surdi.
Biroq, 2026-yilda Tyneside klubida keskin oʻzgarishlar yuz bermoqda. Entoni Gordon va Sandro Tonali yirik summalar evaziga jamoani tark etishdi, bosh murabbiy Eddi Xau ham oʻz lavozimini tark etdi. Jamoaning poydevori siralay boshlagach, Gimaraes ham bu ommaviy chiqishning bir qismiga aylanishga intilayotgani koʻrinib turibdi.
Transferning asosiy sabablariKris Uordlning taʼkidlashicha, futbolchining fikri oʻzgarishiga bir nechta jiddiy omillar sabab boʻlgan. Birinchidan, bu Premyer-liga chempionligi, Chempionlar ligasi va boshqa nufuzli sovrinlarni yutish imkoniyatidir.
- Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasida gʻolib chiqish imkoniyati
- London shahrining qulayligi va Braziliyaga uchish osonroqligi
- Moliyaviy jihatdan ancha foydali yangi shartnoma
- «Nyukasl»dagi kelajak borasida yuzaga kelgan noaniqliklar
Uordl shuningdek, moliyaviy tomonlama ham futbolchi koʻproq foyda koʻrishini, yoshi 28-29 da ekanligini hisobga olib, yuqori darajada yana ikki-uch yil oʻynash imkoniyati borligini qoʻshimcha qildi. Bundan tashqari, Londondan Braziliya terma jamoasiga borib-kelish Nyukaslga qaraganda ancha qulayroq ekanligi ham muhim jihatlardan biridir.
Xulosa qilib aytganda, Gimaraes «Nyukasl»da jamoaning kelajagi qayerga qarab ketayotganini koʻrib, «Arsenal» kabi top-klub taklifini rad eta olmadi. Hozirda futbolchi oʻz faoliyatidagi navbatdagi katta qadamni tashlashga tayyorlanmoqda.
…