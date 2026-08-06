Bruno Gimaraes Nyukasldan Arsenalga oʻtishi kutilmoqda

·53·Sport
Bruno Gimaraes Nyukasldan Arsenalga oʻtishi kutilmoqda
Qisqacha

«Arsenal» klubi braziliyalik yarimhimoyachi Bruno Gimaraesni taxminan 75 million funt sterlingga (101 million dollar) transfer qilishga yaqin turibdi. 28 yoshli futbolchini London klubining sovrinlar uchun kurashish imkoniyati, moliyaviy jihatdan foydaliroq shartnoma va Braziliyaga qatnov qulayligi qiziqtirmoqda. Gimaraes «Nyukasl Yunayted» safida 2022-yilning qishki transfer oynasidan beri 195 ta uchrashuv o'tkazib, 2025-yilda Liga kubogini qo'lga kiritgan.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempionlari safini kuchaytirishga intilayotgan «Arsenal» klubi braziliyalik yarimhimoyachi Bruno Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Transfer summasi taxminan 75 million funt sterlingni (101 million dollar) tashkil qilishi kutilmoqda va bu kelishuv futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, «Nyukasl Yunayted»ning sobiq yulduzi Kris Uordl BetBrain bilan hamkorlikdagi suhbatda ushbu ehtimoliy transfer sabablarini batafsil tushuntirib berdi. Uordlning fikricha, London klubining jozibasi, sovrinlar uchun kurashish imkoniyati va moliyaviy shartlar 28 yoshli futbolchining tanloviga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatgan.

Nyukasldagi oʻzgarishlar va ketish qarori

Bruno Gimaraes 2022-yilning qishki transfer oynasida «Sent- Jeyms Park»ga koʻchib oʻtgan edi. Toʻrt yarim yil davomida u jamoa safida 195 ta uchrashuv oʻtkazib, hatto sardorlik bogʻichini ham taqib chiqdi. 2025-yilda u Liga kubogini qoʻlga kiritdi va Chempionlar ligasida «qargʻalar»ning yetakchisi sifatida toʻp surdi.

Biroq, 2026-yilda Tyneside klubida keskin oʻzgarishlar yuz bermoqda. Entoni Gordon va Sandro Tonali yirik summalar evaziga jamoani tark etishdi, bosh murabbiy Eddi Xau ham oʻz lavozimini tark etdi. Jamoaning poydevori siralay boshlagach, Gimaraes ham bu ommaviy chiqishning bir qismiga aylanishga intilayotgani koʻrinib turibdi.

Transferning asosiy sabablari

Kris Uordlning taʼkidlashicha, futbolchining fikri oʻzgarishiga bir nechta jiddiy omillar sabab boʻlgan. Birinchidan, bu Premyer-liga chempionligi, Chempionlar ligasi va boshqa nufuzli sovrinlarni yutish imkoniyatidir.

  • Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasida gʻolib chiqish imkoniyati
  • London shahrining qulayligi va Braziliyaga uchish osonroqligi
  • Moliyaviy jihatdan ancha foydali yangi shartnoma
  • «Nyukasl»dagi kelajak borasida yuzaga kelgan noaniqliklar

Uordl shuningdek, moliyaviy tomonlama ham futbolchi koʻproq foyda koʻrishini, yoshi 28-29 da ekanligini hisobga olib, yuqori darajada yana ikki-uch yil oʻynash imkoniyati borligini qoʻshimcha qildi. Bundan tashqari, Londondan Braziliya terma jamoasiga borib-kelish Nyukaslga qaraganda ancha qulayroq ekanligi ham muhim jihatlardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, Gimaraes «Nyukasl»da jamoaning kelajagi qayerga qarab ketayotganini koʻrib, «Arsenal» kabi top-klub taklifini rad eta olmadi. Hozirda futbolchi oʻz faoliyatidagi navbatdagi katta qadamni tashlashga tayyorlanmoqda.

Bruno GimaraesArsenalNyukaslTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)