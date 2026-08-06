Matyoqub Matchonov o‘limi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi (video)
Matyoqub Matchonov vafot etgani haqidagi xabarlar asossiz ekani ma'lum bo'ldi. Aktyorning o'zi sog'lig'i yaxshi ekanini bildirib, ijodiy faoliyatini davom ettirayotganini va yangi loyihalar ustida ishlayotganini aytdi. U muxlislarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yolg'on xabarlarga ishonmaslikka chaqirdi.
So‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston xalq artisti Matyoqub Matchonovning vafot etgani haqida asossiz xabarlar keng tarqaldi. Mazkur xabarlar ko‘plab muxlislar orasida xavotir uyg‘otib, ayrimlar aktyorga hamdardlik bildirgan bo‘lsa, boshqalar bu ma’lumotlarning yolg‘on ekanini ta’kidladi.
Tarqalgan mish-mishlarga aktyorning o‘zi munosabat bildirib, sog‘lig‘i yaxshi ekanini ma’lum qildi. U hozirda ijodiy faoliyatini davom ettirayotgani, yangi loyihalar ustida ishlayotgani va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yolg‘on xabarlarga ishonmaslikni so‘radi.
Aktyorning ushbu bayonoti ortidan muxlislari uning sog‘-salomat ekanidan xursand bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda qo‘llab-quvvatlovchi va iliq tilaklar yozishda davom etmoqda.
…