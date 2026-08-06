Kosmosda farzand kutish: fan biologik toʻsiqlarni qanday yengib oʻtmoqchi

·42·Texno
Kosmosda farzand kutish: fan biologik toʻsiqlarni qanday yengib oʻtmoqchi
Qisqacha

Hozirgacha kosmosda birorta ham homiladorlik qayd etilmagan, shu sababli biologik xulosalar dengiz cho'chqachalari, kalamushlar va sichqonlar ustidagi tajribalarga asoslanadi. Mikroog'irlikda sun'iy urug'lantirish sichqonlarda 84 foizni tashkil etgan bo'lsa-da, blastotsista shakllanishi, implantatsiya va tirik tug'ilish jarayonlarida jiddiy nosozliklar kuzatilgan.

Insoniyat kosmonavtika tarixidagi soʻnggi 60 yil davomida orbitada farzand dunyoga kelishi mumkin boʻlgan biologik chegaralarni oʻrganib kelmoqda. Echoes of the Cosmos instituti olimlari tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi keng qamrovli tahliliy sharh Yer atmosferasidan tashqarida rekrutatsiya va nasl qoldirish jarayoni qanchalik murakkab ekanini koʻrsatib berdi. Hozirgi kunga qadar kosmosda birorta ham homiladorlik qayd etilmagani sababli, barcha ilmiy xulosalar dengiz choʻchqachalari, kalamushlar va sichqonlar ustida olib borilgan tajribalarga asoslanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, mikroogʻirlik sharoitida sunʼiy urugʻlantirish texnik ravishda amalga oshishi mumkin — sichqonlarda bu koʻrsatkich Yer sharoitidagiga yaqin boʻlib, 84 foizni tashkil etgan. Biroq shundan soʻng tizimli nosozliklar boshlanadi. Blastotsistaning shakllanishi sekinlashib, muvaffaqiyatli implantatsiya ulushi keskin pasayadi, tirik tugʻilgan nasllar esa Yeridagiga nisbatan bir necha baravar kam. 2016 yildagi SJ-10 sunʼiy yoʻldoshida oʻtkazilgan tajribalarda sichqon embrionlari rivojlangan boʻlsa-da, ularda DNKning massiv shikastlanishlari va global gipometillanish kuzatilgan. Bunga asosiy sabab sifatida kosmik nurlanish — sutkasiga 0,15 milligrey dozadagi radiatsiya koʻrsatilmoqda.

Radiatsiya va mikroogʻirlikning taʼsiri

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kosmik nurlanish ota-ona hujayralariga jiddiy zarar yetkazadi. Yuqori energiyali ogʻir ionlar — HZE-zarrachalari spermatozoidlar DNKsi fragmentatsiyasiga va oksidlovchi stressga sabab boʻladi. Urgʻochi hayvonlarda esa ovarial zaxira tezda tugab, mitoxondriyal disfunksiya tufayli ootsitlarning yetilishi buziladi. Gravitatsiya vektori boʻlmagani sababli boʻlinish duki oʻz orientatsiyasini yoʻqotadi va aneuploid — xromosomalari notoʻgʻri toʻplamga ega boʻlgan tuxum hujayralar soni ortadi.

Hatto urugʻlantirish muvaffaqiyatli keqqan taqdirda ham, mikroogʻirlik homiladorlik mexanikasini izdan chiqaradi. Onaning yurak-qon tomir tizimi vaznsizlikda plazma hajmi va tomirlar tonusini yoʻqotadi. Holbuki, normal homiladorlik yoʻldoshni oziqlantirish uchun qon oqimining keskin kengayishini talab qiladi. Shuning uchun tabiiy homiladorlik eng boshoyoq bosqichlaridanoq qabul qilib boʻlmas darajada yuqori xavf bilan bogʻliq.

Muammoning texnologik yechimlari

Ushbu qiyin vaziyatdan chiqish uchun tadqiqotchilar uchta asosiy texnologik ssenariyni koʻrib chiqishmoqda. Birinchi ssenariylar muhitni modifikatsiya qilishga qaratilgan boʻlib, ularga 1 g gravitatsiyani tiklaydigan aylanuvchi orbital stansiyalar kiradi. Ikkinchi yoʻnalish — SRAET (Synthetic Reproductive Adaptive Enhancement Technology) deb nomlangan kibernetik tibbiyot va yopiq tizimlar konsepsiyasidir. Uchinchi yoʻnalish esa somatik va naslchilik gen muhandisligi orqali inson biologiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri oʻzgartirishni nazarda tutadi.

SRAET konsepsiyasi eng ishlab chiqilgan tizim sifatida eʼtiborni tortadi. Bu oddiygina sunʼiy bachadon emas, balki radiatsiya sensorlari, oʻzgaruvchan zichlikdagi materiallar — gidrogenlashtirilgan bor nitridi nanotrubkalari va suv ekranlari bilan jihozlangan germetik inkubatordir. Tizim ichidagi mikroflyuid chiplarda tuxum yoʻli va bachadon biokimyosini takrorlovchi biomimetik yoʻlak boʻlib, sunʼiy amniotik suyuqlik muhiti yaratiladi.

Olingan maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, kattalar vaznsizlikda tezda degradatsiyaga uchraydi — suyaklar zichligini yoʻqotadi, yurak atrofiyalanadi. Biroq embrion va homila yuqori moslashuvchanlik xususiyatiga ega. SRAET tizimi mazkur plastisiyadan foydalanib, rivojlanayotgan organizmni boshqariladigan stressorlar orqali moslashtirishni maqsad qilgan. Shunga qaramay, mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu elementlarning hech biri hozircha klinik qoʻllashga tayyor emas, CRISPR tahriri esa taqiqlangan. Bu infratuzilma Marsda sogʻlom bola tugʻilishini ilmiy fantastika emas, balki real maqsadga aylantirish yoʻlidagi ilk konseptual qadamdir.

KosmosTexnologiyaFanMeditsinaTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi