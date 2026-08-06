O‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘llari bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandi

·70·O‘zbekiston
O‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘llari bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandi
Qisqacha

O‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘llarini tashkil etish, ulardan foydalanish va boshqarish tartibini belgilovchi «Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida»gi O‘RQ–1162-son Qonun 2026 yil 5 avgustda qabul qilindi. Pulli yo‘llarni qurish, rekonstruksiya qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risidagi qaror O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti yoki Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinadi, bunda parallel ravishda yaroqli muqobil bepul yo‘l mavjud bo‘lishi kerak.

O‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘llarini tashkil etish, ulardan foydalanish hamda boshqarish tartibini belgilaydigan yangi huquqiy asos qabul qilindi. «Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida»gi Qonun (O‘RQ–1162-son, 2026 yil 5 avgust) bilan ushbu sohadagi qator muhim normalar rasman tasdiqlandi.

Mazkur qonunga muvofiq, avtomobil yo‘llarini ta’mirlash, saqlash va ularning texnik holatini talab darajasida ushlab turish ishlari yo‘l egalari tomonidan amalga oshiriladi. Zarur holatlarda bu ishlarga ixtisoslashtirilgan yo‘l tashkilotlari ham jalb qilinishi mumkin.

Shuningdek, yirik gabaritli va og‘ir vaznli transport vositalarining avtomobil yo‘llarida harakatlanishiga faqat maxsus vakolatli organ yoki uning tizimidagi tegishli idoralar tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma mavjud bo‘lgan taqdirdagina ruxsat etiladi. Bu tartib yo‘llarning texnik holatini saqlash va xavfsiz harakatni ta’minlashga xizmat qiladi.

Qonunga ko‘ra, pulli avtomobil yo‘llarini qurish, rekonstruksiya qilish hamda ulardan foydalanish to‘g‘risidagi qaror O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti yoki o‘z vakolatlari doirasida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinadi.

Ayni paytda muhim shartlardan biri sifatida rejalashtirilayotgan pulli avtomobil yo‘liga parallel ravishda fuqarolar uchun lozim darajadagi va foydalanishga yaroqli muqobil bepul avtomobil yo‘li mavjud bo‘lishi belgilandi. Bu esa haydovchilarga tanlov imkoniyatini saqlab qolishga qaratilgan.

Qonunga muvofiq, transport vositasi haydovchisi pulli avtomobil yo‘lidan foydalanish uchun operator bilan ommaviy shartnoma tuzishi lozim. Bu quyidagi usullardan biri orqali amalga oshiriladi:

  • pulli avtomobil yo‘liga kirish orqali;

  • harakatlanish uchun to‘lovni maxsus to‘lov punktida amalga oshirish orqali;

  • yo‘l talonini xarid qilish orqali.

Shu bilan birga, pulli avtomobil yo‘lidan harakatlanish uchun to‘lov joriy etilishi haydovchilarga yuqori tezlik rejimida harakatlanish imkoniyati, butun yo‘nalish davomida yuqori darajadagi servis xizmatlari va zamonaviy infratuzilmadan foydalanish sharti bilan amalga oshirilishi belgilangan.

Yangi qonunning qabul qilinishi mamlakatda avtomobil yo‘llari infratuzilmasini yanada rivojlantirish, transport harakati xavfsizligini oshirish, yo‘llarni sifatli saqlash va haydovchilar uchun zamonaviy xizmatlar ko‘lamini kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

O'zbekistonO'zbekiston Respublikasi PrezidentiVazirlar Mahkamasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKecha, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiKecha, 21:31O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiKecha, 19:46O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanKecha, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi