Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdi

·0·Sport
Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdi

O‘zbekistonlik taniqli futbolchi va murabbiy Andrey Fyodorov milliy terma jamoamizning JCH-2026dagi ishtiroki hamda Portugaliyaga qarshi bo‘lajak muhim uchrashuvi haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Rossiyalik jurnalistlar bilan suhbatda mutaxassis Portugaliya tarkibidagi har bir futbolchi jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligini ta’kidladi. Uning fikricha, raqib safida bir yoki ikki yulduzni alohida nazorat qilishning o‘zi yetarli bo‘lmaydi.

«Har qanday futbolchidan ehtiyot bo‘lish lozim. Bu mutlaqo boshqa o‘yin va boshqa bahs bo‘ladi. Ularning har bir vakili kutilmagan qaror qabul qilishi mumkin. Portugaliyani bejizga “Yevropaning braziliyaliklari” deb atashmaydi», — dedi Fyodorov.

Darhaqiqat, Portugaliya tarkibi Yevropaning yetakchi klublarida faoliyat olib borayotgan yuqori saviyali futbolchilardan tuzilgan. Jamoa qisqa uzatmalar, individual mahorat va tezkor hujumlar orqali raqibga bosim o‘tkazish qobiliyatiga ega.

Shunga qaramay, Fyodorov O‘zbekistonning ushbu uchrashuvda ochko olish imkoniyatini istisno qilmadi. Buning uchun «Oq bo‘rilar» Kolumbiyaga qarshi bahsda ko‘rsatgan intizomli futbolini saqlab qolishi va ayniqsa uchrashuv avvalida gol o‘tkazib yubormasligi kerak.

«Menda shunday his borki, agar O‘zbekiston Kolumbiyaga qarshi o‘ynaganidek tartibli harakat qilsa va o‘yin boshida gol o‘tkazib yubormasa, ochko olish imkoniyati paydo bo‘ladi», — dedi mutaxassis.

Fyodorovning ta’kidlashicha, futbolda jamoalarning nomi yoki qog‘ozdagi kuchi har doim ham yakuniy natijani belgilab bermaydi. Uchrashuv kuni ayrim futbolchilar kutilgan darajadagi formada bo‘lmasligi, kimdir o‘zini yaxshi his qilmasligi mumkin.

Shuningdek, ob-havo, maydon holati, o‘yin boshlanadigan vaqt va futbolchilarning o‘sha kundagi ruhiy tayyorgarligi ham katta ahamiyatga ega.

«Biz juda kuchli jamoa haqida gapiryapmiz. Ammo o‘yin kuni kimdir yaxshi formada bo‘lmasligi yoki o‘zini yomon his qilishi mumkin. Hammasi maydonda hal bo‘ladi. Havo va maydon holati kabi omillarni ham inkor etib bo‘lmaydi», — deya qo‘shimcha qildi Fyodorov.

Suhbat davomida undan O‘zbekistonning guruhdan chiqish imkoniyati haqida ham so‘rashdi. Yangi formatga ko‘ra, ayrim uchinchi o‘rin sohiblari ham pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritishi mumkin. Fyodorov bu vazifani amalga oshirish mumkin, deb hisoblaydi.

Biroq Portugaliyaning birinchi turda Kongo Demokratik Respublikasi bilan durang o‘ynagani O‘zbekistonning vaziyatini murakkablashtirgan. Chunki portugaliyaliklar endi ikkinchi turda g‘alaba qozonishga yanada katta ehtiyoj sezadi.

«Albatta, guruhdan chiqish haqiqiy vazifa. Ammo Portugaliyaning Kongo DR bilan durang qayd etgani ishimizni biroz qiyinlashtirdi. Endi O‘zbekistonni oldinda ikkita juda og‘ir uchrashuv kutmoqda», — dedi u.

Mutaxassisning fikricha, endi milliy jamoaga faqat chiroyli va muxlislarga yoqadigan futbolning o‘zi kamlik qiladi. Keyingi bosqich haqida o‘ylash uchun aniq natija va ochkolar talab etiladi.

Bunday vaziyatda bosh murabbiy Fabio Kannavaroning mahorati muhim o‘rin tutadi. Futbolchilarni Portugaliyadek gigantga qarshi ruhan tayyorlash, to‘g‘ri taktikani tanlash va o‘yin davomida zarur o‘zgarishlarni amalga oshirish katta ahamiyat kasb etadi.

«Bu yerda bosh murabbiyning mahorati birinchi o‘ringa chiqadi. U futbolchilarni qanday ruhlantiradi va bunday kuchli jamoaga qarshi qanday futbol tanlaydi — asosiy masala shu bo‘ladi. Hozirdan biror narsani bashorat qilish qiyin», — dedi Fyodorov.

Shunga qaramay, Kolumbiyaga qarshi o‘tkazilgan tarixiy debyut bahsi mutaxassisda umid uyg‘otgan. O‘zbekiston 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, ayniqsa ikkinchi bo‘limda jasoratli va faol futbol namoyish etdi.

Fyodorov «Oq bo‘rilar»da keyingi bosqichga chiqish imkoniyati borligiga ishonishini va jamoani har qanday vaqtda qo‘llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi.

«Kolumbiyaga qarshi uchrashuvga qarab, imkoniyatlarimiz borligini ko‘ryapman. Hech bo‘lmasa, shunga umid qilaman. Ular tonggi soat 5:00 dami yoki tungi soat 3:00 dami o‘ynasin, men O‘zbekistonning keyingi bosqichga chiqishini istayman va buning uchun uxlamaslikka ham tayyorman», — dedi Andrey Fyodorov.

Endi barcha e’tibor Portugaliyaga qarshi o‘yinga qaratilgan. Raqib favorit bo‘lishi mumkin, ammo jahon chempionatida har bir natija maydondagi 90 daqiqa davomida hal qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaDunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaBugun, 12:01Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiMuhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi