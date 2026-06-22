Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdi
O‘zbekistonlik taniqli futbolchi va murabbiy Andrey Fyodorov milliy terma jamoamizning JCH-2026dagi ishtiroki hamda Portugaliyaga qarshi bo‘lajak muhim uchrashuvi haqida o‘z fikrlarini bildirdi.
Rossiyalik jurnalistlar bilan suhbatda mutaxassis Portugaliya tarkibidagi har bir futbolchi jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligini ta’kidladi. Uning fikricha, raqib safida bir yoki ikki yulduzni alohida nazorat qilishning o‘zi yetarli bo‘lmaydi.
«Har qanday futbolchidan ehtiyot bo‘lish lozim. Bu mutlaqo boshqa o‘yin va boshqa bahs bo‘ladi. Ularning har bir vakili kutilmagan qaror qabul qilishi mumkin. Portugaliyani bejizga “Yevropaning braziliyaliklari” deb atashmaydi», — dedi Fyodorov.
Darhaqiqat, Portugaliya tarkibi Yevropaning yetakchi klublarida faoliyat olib borayotgan yuqori saviyali futbolchilardan tuzilgan. Jamoa qisqa uzatmalar, individual mahorat va tezkor hujumlar orqali raqibga bosim o‘tkazish qobiliyatiga ega.
Shunga qaramay, Fyodorov O‘zbekistonning ushbu uchrashuvda ochko olish imkoniyatini istisno qilmadi. Buning uchun «Oq bo‘rilar» Kolumbiyaga qarshi bahsda ko‘rsatgan intizomli futbolini saqlab qolishi va ayniqsa uchrashuv avvalida gol o‘tkazib yubormasligi kerak.
«Menda shunday his borki, agar O‘zbekiston Kolumbiyaga qarshi o‘ynaganidek tartibli harakat qilsa va o‘yin boshida gol o‘tkazib yubormasa, ochko olish imkoniyati paydo bo‘ladi», — dedi mutaxassis.
Fyodorovning ta’kidlashicha, futbolda jamoalarning nomi yoki qog‘ozdagi kuchi har doim ham yakuniy natijani belgilab bermaydi. Uchrashuv kuni ayrim futbolchilar kutilgan darajadagi formada bo‘lmasligi, kimdir o‘zini yaxshi his qilmasligi mumkin.
Shuningdek, ob-havo, maydon holati, o‘yin boshlanadigan vaqt va futbolchilarning o‘sha kundagi ruhiy tayyorgarligi ham katta ahamiyatga ega.
«Biz juda kuchli jamoa haqida gapiryapmiz. Ammo o‘yin kuni kimdir yaxshi formada bo‘lmasligi yoki o‘zini yomon his qilishi mumkin. Hammasi maydonda hal bo‘ladi. Havo va maydon holati kabi omillarni ham inkor etib bo‘lmaydi», — deya qo‘shimcha qildi Fyodorov.
Suhbat davomida undan O‘zbekistonning guruhdan chiqish imkoniyati haqida ham so‘rashdi. Yangi formatga ko‘ra, ayrim uchinchi o‘rin sohiblari ham pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritishi mumkin. Fyodorov bu vazifani amalga oshirish mumkin, deb hisoblaydi.
Biroq Portugaliyaning birinchi turda Kongo Demokratik Respublikasi bilan durang o‘ynagani O‘zbekistonning vaziyatini murakkablashtirgan. Chunki portugaliyaliklar endi ikkinchi turda g‘alaba qozonishga yanada katta ehtiyoj sezadi.
«Albatta, guruhdan chiqish haqiqiy vazifa. Ammo Portugaliyaning Kongo DR bilan durang qayd etgani ishimizni biroz qiyinlashtirdi. Endi O‘zbekistonni oldinda ikkita juda og‘ir uchrashuv kutmoqda», — dedi u.
Mutaxassisning fikricha, endi milliy jamoaga faqat chiroyli va muxlislarga yoqadigan futbolning o‘zi kamlik qiladi. Keyingi bosqich haqida o‘ylash uchun aniq natija va ochkolar talab etiladi.
Bunday vaziyatda bosh murabbiy Fabio Kannavaroning mahorati muhim o‘rin tutadi. Futbolchilarni Portugaliyadek gigantga qarshi ruhan tayyorlash, to‘g‘ri taktikani tanlash va o‘yin davomida zarur o‘zgarishlarni amalga oshirish katta ahamiyat kasb etadi.
«Bu yerda bosh murabbiyning mahorati birinchi o‘ringa chiqadi. U futbolchilarni qanday ruhlantiradi va bunday kuchli jamoaga qarshi qanday futbol tanlaydi — asosiy masala shu bo‘ladi. Hozirdan biror narsani bashorat qilish qiyin», — dedi Fyodorov.
Shunga qaramay, Kolumbiyaga qarshi o‘tkazilgan tarixiy debyut bahsi mutaxassisda umid uyg‘otgan. O‘zbekiston 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, ayniqsa ikkinchi bo‘limda jasoratli va faol futbol namoyish etdi.
Fyodorov «Oq bo‘rilar»da keyingi bosqichga chiqish imkoniyati borligiga ishonishini va jamoani har qanday vaqtda qo‘llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi.
«Kolumbiyaga qarshi uchrashuvga qarab, imkoniyatlarimiz borligini ko‘ryapman. Hech bo‘lmasa, shunga umid qilaman. Ular tonggi soat 5:00 dami yoki tungi soat 3:00 dami o‘ynasin, men O‘zbekistonning keyingi bosqichga chiqishini istayman va buning uchun uxlamaslikka ham tayyorman», — dedi Andrey Fyodorov.
Endi barcha e’tibor Portugaliyaga qarshi o‘yinga qaratilgan. Raqib favorit bo‘lishi mumkin, ammo jahon chempionatida har bir natija maydondagi 90 daqiqa davomida hal qilinadi.
…