Kylian Mbappe Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni jahonning eng yaxshi futbolchilari deb atadi

·0·Sport
Kylian Mbappe Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni jahonning eng yaxshi futbolchilari deb atadi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionati arafasida oʻzining shaxsiy yutuqlari va zamonamizning eng buyuk futbolchilari haqidagi savollarga javob berdi. Real Madrid hujumchisi oʻzini hali ham Lionel Messi va Cristiano Ronaldo darajasiga qoʻymasligini bildirib, ularni futbol olamidagi eng yorqin yulduzlar deb eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe matbuot anjumanida jurnalistlar tomonidan berilgan shaxsiy rekordlar va turnirning toʻpurarlar poygasi haqidagi savollarni chetlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaqtda asosiy eʼtibor individual natijalarga emas, balki Fransiya terma jamoasining muvaffaqiyatli ishtirokiga qaratilgan. Marca nashri xabariga koʻra, hujumchi oʻzini futbol elitasining bir qismi sifatida koʻrsatishdan koʻra, faxriy yulduzlarga hurmat bajo keltirishni afzal koʻrgan.

Shaxsiy rekordlar va kelajak rejalari

"Messi va Cristiano — eng zoʻr futbolchilar, bu aniq fakt. Men esa shunchaki jamoamga navbatdagi jahon chempionligini qoʻlga kiritishda yordam berishga harakat qilyapman. Qolgan barcha gap-soʻzlar jurnalistlar uchun bahs mavzusi, xolos", — deya taʼkidladi Kylian Mbappe. Shuningdek, u Erling Xoland bilan boʻlayotgan raqobat haqida ham toʻxtalib, hozirda faqat navbatdagi raqiblar haqida oʻylayotganini bildirdi.

Fransiyalik yulduz oʻzining uzoq yillik faoliyati borasidagi taxminlarga ham oydinlik kiritdi. U oʻz kumirlari kabi 40 yoshgacha yuqori saviyada toʻp surishiga ishonmaydi. Mbappening fikricha, u keksaygan chogʻida jamoada qolishiga imkon berishmaydi va u uzoq muddatli rejalar tuzishdan koʻra, bugungi kun bilan yashashni afzal koʻradi.

Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlish imkoniyati haqida gapirganda, Mbappe Lionel Messining doimiy ravishda gol urish qobiliyatini yuqori baholadi. "Leo doim gol uradi, men esa undan ortda qolmoqdaman. Albatta, gol urish orqali unga yaqinlashish mumkin, lekin men uchun eng muhimi — kubokni uyga olib kelish", — deydi futbolchi.

Zamonaviy futbol va taktika

Mbappe suhbat davomida zamonaviy futboldagi taktik oʻzgarishlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, gʻolib jamoalar har doim yangi tendensiyalarni belgilab beradi. Avvaliga hamma Barselona kabi toʻp nazoratiga asoslangan uslubni, keyin Real Madrid tajribasini, endi esa PSJ kabi agressiv pressingni oʻrganayotganini taʼkidladi.

Shunga qaramay, hujumchi xalqaro maydondagi futbol klublar darajasidagidan tubdan farq qilishini qayd etdi. Terma jamoalar miqyosida taktik yondashuvlar oʻzgacha ekanligi va jahon chempionati kabi turnirlarda gʻalaba qozonish uchun faqatgina klub darajasidagi uslublarga tayanib boʻlmasligini qoʻshimcha qildi.

Kylian MbappeLionel MessiCristiano RonaldoJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Bugun, 12:39Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiAndrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiBugun, 12:34Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi