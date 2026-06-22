Fayzullayev: «Kerakli joyda paydo bo‘ldim, biz tarix yozishda davom etamiz»
AQSH, Kanada va Meksika mezbonligida 11 iyundan 19 iyulgacha bo‘lib o‘tadigan futbol bo‘yicha Jahon chempionati yurtimiz futbol ishqibozlari uchun unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Terma jamoamiz guruh bosqichining 1-turida Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, uchrashuvdagi yagona gol muallifiga aylangan Abbosbek Fayzullayev o‘yindan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Gol urishimni his qilgandim»
Milliy jamoamiz yarimhimoyachisi hujum vaqtida to‘pni aynan o‘zi darvozaga yo‘llashini oldindan sezganini va kerakli pozitsiyani tanlay olganini ta’kidladi:
«Hujum qilayotganimizda gol urishim mumkinligini his qildim. Menimcha, aynan kerakli joyda paydo bo‘ldim. Bundan juda xursandman. Biz tarix yozishda davom etamiz», — dedi Fayzullayev.
Unutilmas tarixiy natija
Garchi o‘yin raqib foydasiga yakunlangan bo‘lsa-da, ushbu bahs o‘zbek futboli uchun mutlaqo yangi sahifani ochib berdi. Mazkur golning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:
Tarixiy debyut: Abbosbek Fayzullayev tomonidan kiritilgan ushbu to‘p O‘zbekiston milliy jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli sifatida rekordlar varaqlariga muhrlandi.
Katta ishtiyoq: Futbolchimizning qat’iyat bilan aytgan so‘zlari muxlislarga katta umid bag‘ishlab, jamoaning musobaqadagi keyingi yurishi uchun ulkan ruhiy dalda bo‘lishi shubhasiz.
Oldinda bizni yanada shiddatli bahslar kutmoqda, demak, chin ma’noda tarix yozilishda davom etadi!
…