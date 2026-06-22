Fayzullayev: «Kerakli joyda paydo bo‘ldim, biz tarix yozishda davom etamiz»

·0·Sport
Fayzullayev: «Kerakli joyda paydo bo‘ldim, biz tarix yozishda davom etamiz»

AQSH, Kanada va Meksika mezbonligida 11 iyundan 19 iyulgacha bo‘lib o‘tadigan futbol bo‘yicha Jahon chempionati yurtimiz futbol ishqibozlari uchun unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Terma jamoamiz guruh bosqichining 1-turida Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, uchrashuvdagi yagona gol muallifiga aylangan Abbosbek Fayzullayev o‘yindan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Gol urishimni his qilgandim»

Milliy jamoamiz yarimhimoyachisi hujum vaqtida to‘pni aynan o‘zi darvozaga yo‘llashini oldindan sezganini va kerakli pozitsiyani tanlay olganini ta’kidladi:

«Hujum qilayotganimizda gol urishim mumkinligini his qildim. Menimcha, aynan kerakli joyda paydo bo‘ldim. Bundan juda xursandman. Biz tarix yozishda davom etamiz», — dedi Fayzullayev.

Unutilmas tarixiy natija

Garchi o‘yin raqib foydasiga yakunlangan bo‘lsa-da, ushbu bahs o‘zbek futboli uchun mutlaqo yangi sahifani ochib berdi. Mazkur golning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

  • Tarixiy debyut: Abbosbek Fayzullayev tomonidan kiritilgan ushbu to‘p O‘zbekiston milliy jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli sifatida rekordlar varaqlariga muhrlandi.

  • Katta ishtiyoq: Futbolchimizning qat’iyat bilan aytgan so‘zlari muxlislarga katta umid bag‘ishlab, jamoaning musobaqadagi keyingi yurishi uchun ulkan ruhiy dalda bo‘lishi shubhasiz.

Oldinda bizni yanada shiddatli bahslar kutmoqda, demak, chin ma’noda tarix yozilishda davom etadi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 20:07Valeriy Kechinov: «O‘zbekiston Portugaliyaning asabini ancha sinab ko‘radi»Valeriy Kechinov: «O‘zbekiston Portugaliyaning asabini ancha sinab ko‘radi»Bugun, 20:00Jahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasiJahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasiBugun, 19:19Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 18:12Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Bugun, 17:22Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiChelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi