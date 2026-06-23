Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladi

·41·Sport
Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon chempionatlari tarixida yangi sahifa ochdi. Avstriyaga qarshi kechgan uchrashuvda dubl qayd etgan futbolchi turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Ushbu natija bilan u uzoq vaqt davomida peshqadamlik qilib kelgan germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klose rekordini yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dallada boʻlib oʻtgan mazkur bahsda Argentina 2:0 hisobida gʻalaba qozondi. Messi uchrashuvning 38-daqiqasida oʻzining jahon chempionatlaridagi 17-golini urib, rekordni yangilagan boʻlsa, oʻyin yakunida 18-golini ham raqib darvozasiga joylab qoʻydi. Qayd etish joizki, uchrashuv boshida Messi penaltidan unumli foydalana olmagan edi, biroq bu xato uning tarixiy natija qayd etishiga toʻsqinlik qilmadi.

Miroslav Klose: "Messi — barcha davrlarning eng yaxshisi"

Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Miroslav Klose oʻz rekordining yangilanishiga munosabat bildirar ekan, argentinalik yulduzga yuksak ehtirom koʻrsatdi. Klose 2014-yildan buyon 16 ta gol bilan jahon chempionatlari toʻpurarlari roʻyxatida birinchi oʻrinni egallab kelayotgan edi.

"Men har doim aytganman, Messi shunchaki oddiy futbolchi emas. Men uchun Leo — barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi! Tabriklayman, chempion!", — deya iqtibos keltiradi Miroslav Klose soʻzlaridan Goal.com nashri. Germaniyalik sobiq futbolchi rekordlar baribir qachondir yangilanishini va bu ishni aynan Messi amalga oshirganidan xursand ekanini taʼkidladi.

Messi ushbu musobaqani ajoyib sport formasida boshladi. Avstriya bilan oʻyingacha u Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib, Klosening 16 gollik natijasiga yetib olgan edi. Endilikda 18 ta gol bilan u turnir tarixidagi eng samarali oʻyinchiga aylandi. Bu natija nafaqat shaxsiy rekord, balki Argentina terma jamoasining pley-off bosqichiga muddatidan oldin yoʻllanma olishini ham taʼminladi.

Hozirda Inter Miami klubi sharafini himoya qilayotgan 38 yoshli hujumchi oʻzining soʻnggi yirik turnirlaridan birida yuqori saviyada oʻyin koʻrsatishda davom etmoqda. Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi uchun ushbu rekord uning boy kolleksiyasidagi eng nufuzli yutuqlardan biri boʻlishi shubhasiz. Dunyo futboli jamoatchiligi hozirda Messining har bir harakatini katta qiziqish bilan kuzatib bormoqda.

Lionel MessiMiroslav KloseArgentinaJahon ChempionatiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya futbol federatsiyasiga Jovanni Malago prezident bo‘ldiItaliya futbol federatsiyasiga Jovanni Malago prezident bo‘ldiBugun, 04:08O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiBugun, 03:28Xulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaXulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaBugun, 03:23Turkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiTurkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiBugun, 03:19Mason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldiMason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldiBugun, 02:55Chelsi Trevoh Chalobah bilan xayrlashishga tayyor: Himoyachiga Yevropa klublari qiziqmoqdaChelsi Trevoh Chalobah bilan xayrlashishga tayyor: Himoyachiga Yevropa klublari qiziqmoqdaBugun, 02:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi