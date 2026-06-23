JCH-2026: Kylian Mbappe dubl qayd etdi, Fransiya Iroqni magʻlub etib pley-offga chiqdi

·38·Sport
JCH-2026: Kylian Mbappe dubl qayd etdi, Fransiya Iroqni magʻlub etib pley-offga chiqdi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026-yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida Fransiya terma jamoasi navbatdagi gʻalabasini qoʻlga kiritdi. Iroq termasiga qarshi kechgan bahsda Didier Deschamps shogirdlari 3:0 hisobida ustun kelib, muddatidan avval pley-off yoʻllanmasini naqd qilishdi. Uchrashuvning asosiy qahramoniga aylangan Kylian Mbappe ketma-ket ikkinchi oʻyinda dubl qayd etib, toʻpurarlar poygasida oʻz mavqeini mustahkamlab oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Filadelfiya shahridagi stadionda oʻtgan mazkur bahs noqulay ob-havo sharoiti tufayli ikki soatga kechikib boshlandi. Kuchli boʻron sababli yuzaga kelgan tanaffus oʻyin surʼatiga biroz taʼsir qilgan boʻlsa-da, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe uchrashuvning dastlabki qismidayoq hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. U jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllagan aniq zarbasi bilan iroqliklar darvozasini ishgʻol qildi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gollar Mbappeni turnirning "Oltin butsa" sovrini uchun kurashda Lionel Messi bilan raqobatini yanada qizitdi. Avstriyaga qarshi oʻyinda dublga erishgan Lionel Messi ayni damda Mbappedan bitta gol oldinda bormoqda. Shuningdek, argentinalik afsona jahon chempionatlari tarixidagi gollari soni boʻyicha ham (18 ta) fransiyalik yulduzdan ikki toʻp farqi bilan oʻzib ketgan.

Mbappe va Dembele hamkorligi

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimi fransuzlar uchun biroz ogʻirroq boshlandi, biroq Iroq himoyasidagi xato oʻyin taqdirini hal qildi. Darvozadan toʻpni oʻyinga kiritishda yoʻl qoʻyilgan qoʻpol xatolikdan soʻng Ousmane Dembele toʻpni egallab oldi va uni Mbappega yetkazib berdi. Hujumchi esa boʻsh qolgan darvozani ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.

Oʻyinning 66-daqiqasida esa Ousmane Dembele oʻzi ham gol urishga muvaffaq boʻldi. Michael Olise tomonidan yetkazib berilgan ajoyib uzatmani Dembele golga aylantirib, oʻzining jahon chempionatlaridagi debyut golini nishonladi. Taʼkidlash joizki, ushbu gol Fransiya hujum chizigʻining oʻzaro tushunishi yuqori darajada ekanligini yana bir bor isbotladi.

Oʻyin davomida Fransiya himoyasi deyarli qiyinchilikka duch kelmadi. Milan darvozaboni Mike Maignan butun bahs davomida deyarli ishsiz qoldi. Bavariya markaziy himoyachisi Dayot Upamecano esa oʻyinni ishonchli oʻtkazdi, faqatgina bir vaziyatda Ali Al-Hamadini oʻtkazib yuborgani biroz xavfli tus oldi. Biroq iroqlik hujumchi bu imkoniyatdan foydalana olmadi.

Ushbu gʻalabadan soʻng Fransiya terma jamoasi guruhdagi soʻnggi tur oldidan 32 ta eng kuchli jamoa qatoridan joy olish masalasini hal qildi. Endi Didier Deschamps jamoasi asosiy eʼtiborni pley-off bosqichiga qaratishi mumkin. Kylian Mbappe esa Lionel Messi oʻrnatgan rekordlarni yangilash va navbatdagi jahon chempionligini qoʻlga kiritish yoʻlida harakat qilishda davom etadi.

FransiyaKylian MbappeJCH-2026Lionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya futbol federatsiyasiga Jovanni Malago prezident bo‘ldiItaliya futbol federatsiyasiga Jovanni Malago prezident bo‘ldiBugun, 04:08O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiBugun, 03:28Xulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaXulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaBugun, 03:23Turkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiTurkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiBugun, 03:19Mason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldiMason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldiBugun, 02:55Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi