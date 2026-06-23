JCH-2026: Kylian Mbappe dubl qayd etdi, Fransiya Iroqni magʻlub etib pley-offga chiqdi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026-yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida Fransiya terma jamoasi navbatdagi gʻalabasini qoʻlga kiritdi. Iroq termasiga qarshi kechgan bahsda Didier Deschamps shogirdlari 3:0 hisobida ustun kelib, muddatidan avval pley-off yoʻllanmasini naqd qilishdi. Uchrashuvning asosiy qahramoniga aylangan Kylian Mbappe ketma-ket ikkinchi oʻyinda dubl qayd etib, toʻpurarlar poygasida oʻz mavqeini mustahkamlab oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Filadelfiya shahridagi stadionda oʻtgan mazkur bahs noqulay ob-havo sharoiti tufayli ikki soatga kechikib boshlandi. Kuchli boʻron sababli yuzaga kelgan tanaffus oʻyin surʼatiga biroz taʼsir qilgan boʻlsa-da, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe uchrashuvning dastlabki qismidayoq hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. U jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllagan aniq zarbasi bilan iroqliklar darvozasini ishgʻol qildi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gollar Mbappeni turnirning "Oltin butsa" sovrini uchun kurashda Lionel Messi bilan raqobatini yanada qizitdi. Avstriyaga qarshi oʻyinda dublga erishgan Lionel Messi ayni damda Mbappedan bitta gol oldinda bormoqda. Shuningdek, argentinalik afsona jahon chempionatlari tarixidagi gollari soni boʻyicha ham (18 ta) fransiyalik yulduzdan ikki toʻp farqi bilan oʻzib ketgan.
Mbappe va Dembele hamkorligiUchrashuvning ikkinchi boʻlimi fransuzlar uchun biroz ogʻirroq boshlandi, biroq Iroq himoyasidagi xato oʻyin taqdirini hal qildi. Darvozadan toʻpni oʻyinga kiritishda yoʻl qoʻyilgan qoʻpol xatolikdan soʻng Ousmane Dembele toʻpni egallab oldi va uni Mbappega yetkazib berdi. Hujumchi esa boʻsh qolgan darvozani ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.
Oʻyinning 66-daqiqasida esa Ousmane Dembele oʻzi ham gol urishga muvaffaq boʻldi. Michael Olise tomonidan yetkazib berilgan ajoyib uzatmani Dembele golga aylantirib, oʻzining jahon chempionatlaridagi debyut golini nishonladi. Taʼkidlash joizki, ushbu gol Fransiya hujum chizigʻining oʻzaro tushunishi yuqori darajada ekanligini yana bir bor isbotladi.
Oʻyin davomida Fransiya himoyasi deyarli qiyinchilikka duch kelmadi. Milan darvozaboni Mike Maignan butun bahs davomida deyarli ishsiz qoldi. Bavariya markaziy himoyachisi Dayot Upamecano esa oʻyinni ishonchli oʻtkazdi, faqatgina bir vaziyatda Ali Al-Hamadini oʻtkazib yuborgani biroz xavfli tus oldi. Biroq iroqlik hujumchi bu imkoniyatdan foydalana olmadi.
Ushbu gʻalabadan soʻng Fransiya terma jamoasi guruhdagi soʻnggi tur oldidan 32 ta eng kuchli jamoa qatoridan joy olish masalasini hal qildi. Endi Didier Deschamps jamoasi asosiy eʼtiborni pley-off bosqichiga qaratishi mumkin. Kylian Mbappe esa Lionel Messi oʻrnatgan rekordlarni yangilash va navbatdagi jahon chempionligini qoʻlga kiritish yoʻlida harakat qilishda davom etadi.
…