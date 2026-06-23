Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"

·0·Sport
Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim oʻyin oldidan jamoa sardori Cristiano Ronaldo atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Mutaxassis 41 yoshli hujumchining asosiy tarkibdagi oʻrnini himoya qilib, uning tajribasi va jismoniy holati jamoa uchun hamon oʻta muhim ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Seleksao turnirni kutilganidek boshlay olmadi — Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan ilk bahsdagi 1:1 hisobidagi durang jamoatchilik va OAV tomonidan keskin tanqid qilindi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda Cristiano Ronaldo jamoaning oʻyiniga salbiy taʼsir oʻtkazayotgani haqidagi bahslar avj oldi. Biroq Martinez bu kabi gap-soʻzlarni asossiz deb hisoblamoqda.

Bosh murabbiyning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham haqiqiy yetakchi sifatida namoyon boʻlmoqda. "Biz hozir har qachongidan ham jipslashganmiz. Jahon chempionatida bosim boʻlishi tabiiy hol, bu oʻyinning bir qismi. Cristiano oʻzini haqiqiy sardorlardek tutmoqda va uning tajribasi yosh oʻyinchilar uchun oʻrnak boʻla oladi", — dedi murabbiy.

Statistika va jismoniy holat

Koʻpchilik Ronaldoning yoshini roʻkach qilsa-da, Roberto Martinez empirik maʼlumotlar va statistik koʻrsatkichlar hujumchining foydasiga ekanini urgʻuladi. Uning aytishicha, Cristiano maydonda boʻsh hududlar yaratish va himoyachilarni chalgʻitish borasida hamon dunyoning eng yaxshilaridan biri boʻlib qolmoqda.

"U tiklanish va mashgʻulotlarga yondashish boʻyicha eng katta namunadir. Raqamlar uning asosiy tarkibda boʻlishini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Toʻgʻri, jamoa sifatida birinchi oʻyindan soʻng biroz xafamiz, lekin bu bizni yanada kuchli qiladi", — deya qoʻshimcha qildi Portugaliya ustozi.

Shunga qaramay, statistikada biroz xavotirli jihat ham bor: Cristiano Ronaldo saralash bosqichida 5 ta gol urgan boʻlsa-da, yirik turnirlardagi oxirgi 10 ta uchrashuvda raqib darvozasini ishgʻol eta olmadi. Bu esa muxlislarning unga nisbatan talabchanligi oshishiga sabab boʻlmoqda.

Jamoa himoyachisi Joao Cancelo ham vaziyatga munosabat bildirib, xatolarni tuzatish vaqti kelganini aytdi. Uning fikricha, Portugaliya kabi yuksak saviyali ijrochilarga ega jamoa koʻproq golli vaziyatlar yaratishi shart. Endilikda jamoaning keyingi raqibi Oʻzbekiston boʻladi va ushbu bahs guruhdagi vaziyatni hal qilishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq yarim himoyachi Joao Nevesning Ronaldo haqidagi gaplari notoʻgʻri talqin qilinishi ortidan jamoa ichida kelishmovchilik borligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Martinez Texasdagi oʻyin oldidan ushbu gap-soʻzlarga chek qoʻydi.

PortugaliyaCristiano RonaldoRoberto MartinezJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiKylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiBugun, 13:11Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 12:02Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotErling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotBugun, 12:00Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaXulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi