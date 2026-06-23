Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim oʻyin oldidan jamoa sardori Cristiano Ronaldo atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Mutaxassis 41 yoshli hujumchining asosiy tarkibdagi oʻrnini himoya qilib, uning tajribasi va jismoniy holati jamoa uchun hamon oʻta muhim ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Seleksao turnirni kutilganidek boshlay olmadi — Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan ilk bahsdagi 1:1 hisobidagi durang jamoatchilik va OAV tomonidan keskin tanqid qilindi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda Cristiano Ronaldo jamoaning oʻyiniga salbiy taʼsir oʻtkazayotgani haqidagi bahslar avj oldi. Biroq Martinez bu kabi gap-soʻzlarni asossiz deb hisoblamoqda.
Bosh murabbiyning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham haqiqiy yetakchi sifatida namoyon boʻlmoqda. "Biz hozir har qachongidan ham jipslashganmiz. Jahon chempionatida bosim boʻlishi tabiiy hol, bu oʻyinning bir qismi. Cristiano oʻzini haqiqiy sardorlardek tutmoqda va uning tajribasi yosh oʻyinchilar uchun oʻrnak boʻla oladi", — dedi murabbiy.
Statistika va jismoniy holatKoʻpchilik Ronaldoning yoshini roʻkach qilsa-da, Roberto Martinez empirik maʼlumotlar va statistik koʻrsatkichlar hujumchining foydasiga ekanini urgʻuladi. Uning aytishicha, Cristiano maydonda boʻsh hududlar yaratish va himoyachilarni chalgʻitish borasida hamon dunyoning eng yaxshilaridan biri boʻlib qolmoqda.
"U tiklanish va mashgʻulotlarga yondashish boʻyicha eng katta namunadir. Raqamlar uning asosiy tarkibda boʻlishini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Toʻgʻri, jamoa sifatida birinchi oʻyindan soʻng biroz xafamiz, lekin bu bizni yanada kuchli qiladi", — deya qoʻshimcha qildi Portugaliya ustozi.
Shunga qaramay, statistikada biroz xavotirli jihat ham bor: Cristiano Ronaldo saralash bosqichida 5 ta gol urgan boʻlsa-da, yirik turnirlardagi oxirgi 10 ta uchrashuvda raqib darvozasini ishgʻol eta olmadi. Bu esa muxlislarning unga nisbatan talabchanligi oshishiga sabab boʻlmoqda.
Jamoa himoyachisi Joao Cancelo ham vaziyatga munosabat bildirib, xatolarni tuzatish vaqti kelganini aytdi. Uning fikricha, Portugaliya kabi yuksak saviyali ijrochilarga ega jamoa koʻproq golli vaziyatlar yaratishi shart. Endilikda jamoaning keyingi raqibi Oʻzbekiston boʻladi va ushbu bahs guruhdagi vaziyatni hal qilishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq yarim himoyachi Joao Nevesning Ronaldo haqidagi gaplari notoʻgʻri talqin qilinishi ortidan jamoa ichida kelishmovchilik borligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Martinez Texasdagi oʻyin oldidan ushbu gap-soʻzlarga chek qoʻydi.
…