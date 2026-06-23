Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyor
Madridning Atletiko klubi hujumchi Julian Alvarez borasidagi rejalarini keskin oʻzgartirdi. Ispaniya klubi rahbariyati argentinalik futbolchini asosiy raqobatchilardan biri boʻlgan Barselona safiga qoʻyib yubormaslikka qaror qildi. Buning oʻrniga, madridliklar Londonning Arsenal klubi bilan shov-shuvli almashinuv shartnomasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
COPE nashri xabariga koʻra, Atletiko rahbariyati uchun Julian Alvarezni Kataloniya klubiga sotmaslik "nomus masalasi"ga aylangan. Klub mutasaddilari ichki chempionatdagi raqibini kuchaytirish niyatida emasligini qatʼiy bildirishgan. Shu sababli, barcha eʼtibor Angliya Premer-ligasiga, xususan, Arsenal bilan amalga oshirilishi mumkin boʻlgan murakkab transfer operatsiyasiga qaratilgan.
Viktor Gyokeres va Julian Alvarez almashinuviTaklif etilayotgan kelishuvga koʻra, Julian Alvarez Londonning Emirates Stadium maydoniga yoʻl oladi. Buning evaziga Atletiko Madrid Arsenal nishonida boʻlib turgan shvetsiyalik toʻpurar Viktor Gyokeresni oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Ushbu operatsiya nafaqat futbolchilar almashinuvi, balki sezilarli miqdordagi qoʻshimcha toʻlovni ham oʻz ichiga oladi.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur kelishuv doirasida naqd pul koʻrinishidagi kompensatsiya miqdori taxminan 60 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Atletiko mutasaddilari Viktor Gyokeresni jamoaga olib kelish orqali hujum chizigʻidagi muammolarni hal qilishni va haqiqiy "toʻqqizinchi raqam" sohibiga ega boʻlishni rejalashtirgan.
Jurnalist Manolo Lamaning taʼkidlashicha, Atletiko rahbariyati Julian Alvarez masalasida murosasiz pozitsiyani egallagan. Agar xorij klublaridan munosib taklif tushmasa, klub futbolchini hatto zaxirada qoldirish evaziga boʻlsa ham jamoada saqlab qolishga tayyor. Bu esa argentinalik hujumchining kelajagi borasidagi vaziyatni yanada jiddiylashtiradi.
Agar Viktor Gyokeres Madridga koʻchib oʻtsa, bu klub tarkibida "domino effekti"ni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, yangi hujumchining kelishi jamoaning boshqa bir forvardi Alexander Sorloth bilan xayrlashishga yoʻl ochadi. Diego Simeone taktika nuqtai nazaridan bir xil ampluadagi ikki futbolchini saqlab qolishdan koʻra, mobilroq ikkinchi hujumchini izlashni afzal koʻrmoqda.
Hozirda muzokaralar davom etmoqda va transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu kutilmagan almashinuv amalga oshishi ehtimoli yuqori. Arsenal uchun ham Julian Alvarez kabi koʻp qirrali hujumchini qoʻlga kiritish chempionlik poygasida katta ustunlik berishi mumkin.
…