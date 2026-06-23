Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyor

·55·Sport
Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyor

Madridning Atletiko klubi hujumchi Julian Alvarez borasidagi rejalarini keskin oʻzgartirdi. Ispaniya klubi rahbariyati argentinalik futbolchini asosiy raqobatchilardan biri boʻlgan Barselona safiga qoʻyib yubormaslikka qaror qildi. Buning oʻrniga, madridliklar Londonning Arsenal klubi bilan shov-shuvli almashinuv shartnomasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

COPE nashri xabariga koʻra, Atletiko rahbariyati uchun Julian Alvarezni Kataloniya klubiga sotmaslik "nomus masalasi"ga aylangan. Klub mutasaddilari ichki chempionatdagi raqibini kuchaytirish niyatida emasligini qatʼiy bildirishgan. Shu sababli, barcha eʼtibor Angliya Premer-ligasiga, xususan, Arsenal bilan amalga oshirilishi mumkin boʻlgan murakkab transfer operatsiyasiga qaratilgan.

Viktor Gyokeres va Julian Alvarez almashinuvi

Taklif etilayotgan kelishuvga koʻra, Julian Alvarez Londonning Emirates Stadium maydoniga yoʻl oladi. Buning evaziga Atletiko Madrid Arsenal nishonida boʻlib turgan shvetsiyalik toʻpurar Viktor Gyokeresni oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Ushbu operatsiya nafaqat futbolchilar almashinuvi, balki sezilarli miqdordagi qoʻshimcha toʻlovni ham oʻz ichiga oladi.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur kelishuv doirasida naqd pul koʻrinishidagi kompensatsiya miqdori taxminan 60 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Atletiko mutasaddilari Viktor Gyokeresni jamoaga olib kelish orqali hujum chizigʻidagi muammolarni hal qilishni va haqiqiy "toʻqqizinchi raqam" sohibiga ega boʻlishni rejalashtirgan.

Jurnalist Manolo Lamaning taʼkidlashicha, Atletiko rahbariyati Julian Alvarez masalasida murosasiz pozitsiyani egallagan. Agar xorij klublaridan munosib taklif tushmasa, klub futbolchini hatto zaxirada qoldirish evaziga boʻlsa ham jamoada saqlab qolishga tayyor. Bu esa argentinalik hujumchining kelajagi borasidagi vaziyatni yanada jiddiylashtiradi.

Agar Viktor Gyokeres Madridga koʻchib oʻtsa, bu klub tarkibida "domino effekti"ni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, yangi hujumchining kelishi jamoaning boshqa bir forvardi Alexander Sorloth bilan xayrlashishga yoʻl ochadi. Diego Simeone taktika nuqtai nazaridan bir xil ampluadagi ikki futbolchini saqlab qolishdan koʻra, mobilroq ikkinchi hujumchini izlashni afzal koʻrmoqda.

Hozirda muzokaralar davom etmoqda va transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu kutilmagan almashinuv amalga oshishi ehtimoli yuqori. Arsenal uchun ham Julian Alvarez kabi koʻp qirrali hujumchini qoʻlga kiritish chempionlik poygasida katta ustunlik berishi mumkin.

Atletiko MadridArsenalJulian AlvarezViktor GyokeresTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaArsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaBugun, 14:37Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiZlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiBugun, 13:51Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Bugun, 13:18Kylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiKylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiBugun, 13:11Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi