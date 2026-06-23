Neymar termaga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqda

·0·Sport
Neymar termaga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqda

Braziliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar uzoq tanaffusdan soʻng safga qaytdi. Dunyo futboli jamoatchiligi ayni damda uning jismoniy holati va terma jamoaga qanchalik yordam bera olishi haqida qizgʻin bahs-munozaralarga kirishgan. Braziliyalik yulduz Jaxon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Shotlandiyaga qarshi oʻyinda ishtirok etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Neymar jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlgan va Shimoliy Amerikadagi dastlabki ikki oʻyinni oʻtkazib yuborganidan soʻng mashgʻulotlarga qaytgan. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti uni Mayamidagi muhim uchrashuv uchun qaydnomaga kiritishi va tajribali hujumchi oʻyinni zaxira oʻrindigʻida boshlashi taxmin qilinmoqda. Braziliya uchun ushbu uchrashuv "C" guruhida peshqadamlikni saqlab qolish uchun juda muhim hisoblanadi.

Siyosiy ziddiyatlar va tanqidlar ostidagi qaytish

Neymarning safga qaytishi faqat sport doiralarida emas, balki siyosiy maydonda ham shov-shuvlarga sabab boʻldi. Braziliya prezidenti Luiz Inacio Lula da Silva yaqinda Belo Horizontedagi tadbirda Neymarni "masofadan ishlaydigan futbolchi" deb atab, uning jismoniy holati ustidan hazillashdi. Bu kabi tanqidlar futbolchining sobiq prezident Jair Bolsonaro bilan yaqin aloqada ekanligi bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin.

Biroq, siyosiy qarashlaridan qatʼi nazar, koʻplab braziliyalik muxlislar Shotlandiyaga qarshi bahsda Neymarning tajribasiga tayanmoqda. Jamoa yarim himoyachisi Lucas Paqueta ham Neymarning qaytishi jamoa ichidagi muhitga ijobiy taʼsir qilganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Neymar bu libosda ulkan tarix yaratgan va uning borligi yosh futbolchilar uchun katta motivatsiya manbai hisoblanadi.

Statistika va shubhalar

Shunga qaramay, mutaxassislar Neymarning hozirgi sport formasi borasida shubha bildirmoqdalar. Faktlarga tayanadigan boʻlsak, Neymar 2023-yil 18-oktyabrdagi Urugvayga qarshi oʻyindan beri professional darajada juda kam maydonga tushdi. Soʻnggi davr mobaynida u bor-yoʻgʻi 45 ta oʻyinda qatnashib, 17 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan, xolos.

Ushbu statistik koʻrsatkichlar uning terma jamoaga chaqirilishi koʻproq oʻtmishdagi xizmatlari evaziga boʻlgan degan fikrlarni uygʻotmoqda. Ammo Neymar kabi darajadagi futbolchilar bitta vaziyatda oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyatiga ega. Braziliya terma jamoasi Shotlandiya ustidan ishonchli gʻalaba qozonishi va guruhda birinchi oʻrinni naqd qilishi uchun Neymarning maydonga tushishi psixologik ustunlik berishi mumkin.

Hozirda barcha nigohlar Mayamiga qaratilgan. Neymar oʻzining toʻrtinchi Jahon chempionatida haqiqiy qahramonga aylana oladimi yoki u shunchaki jismoniy tayyorgarligi past boʻlgan faxriy futbolchi sifatida qoladimi, buni yaqin soatlardagi uchrashuv koʻrsatib beradi.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiCarlo AncelottiFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal transfer bozorida gʻalaba qozondi: Londonliklar Lester iqtidorini qoʻlga kiritdiArsenal transfer bozorida gʻalaba qozondi: Londonliklar Lester iqtidorini qoʻlga kiritdiBugun, 16:11Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaHarry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaBugun, 15:50Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiFolarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiBugun, 15:38Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiMartin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiBugun, 15:31Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiErling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiBugun, 14:53Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaArsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...