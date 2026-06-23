Neymar termaga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqda
Braziliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar uzoq tanaffusdan soʻng safga qaytdi. Dunyo futboli jamoatchiligi ayni damda uning jismoniy holati va terma jamoaga qanchalik yordam bera olishi haqida qizgʻin bahs-munozaralarga kirishgan. Braziliyalik yulduz Jaxon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Shotlandiyaga qarshi oʻyinda ishtirok etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Neymar jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlgan va Shimoliy Amerikadagi dastlabki ikki oʻyinni oʻtkazib yuborganidan soʻng mashgʻulotlarga qaytgan. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti uni Mayamidagi muhim uchrashuv uchun qaydnomaga kiritishi va tajribali hujumchi oʻyinni zaxira oʻrindigʻida boshlashi taxmin qilinmoqda. Braziliya uchun ushbu uchrashuv "C" guruhida peshqadamlikni saqlab qolish uchun juda muhim hisoblanadi.
Siyosiy ziddiyatlar va tanqidlar ostidagi qaytishNeymarning safga qaytishi faqat sport doiralarida emas, balki siyosiy maydonda ham shov-shuvlarga sabab boʻldi. Braziliya prezidenti Luiz Inacio Lula da Silva yaqinda Belo Horizontedagi tadbirda Neymarni "masofadan ishlaydigan futbolchi" deb atab, uning jismoniy holati ustidan hazillashdi. Bu kabi tanqidlar futbolchining sobiq prezident Jair Bolsonaro bilan yaqin aloqada ekanligi bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin.
Biroq, siyosiy qarashlaridan qatʼi nazar, koʻplab braziliyalik muxlislar Shotlandiyaga qarshi bahsda Neymarning tajribasiga tayanmoqda. Jamoa yarim himoyachisi Lucas Paqueta ham Neymarning qaytishi jamoa ichidagi muhitga ijobiy taʼsir qilganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Neymar bu libosda ulkan tarix yaratgan va uning borligi yosh futbolchilar uchun katta motivatsiya manbai hisoblanadi.
Statistika va shubhalarShunga qaramay, mutaxassislar Neymarning hozirgi sport formasi borasida shubha bildirmoqdalar. Faktlarga tayanadigan boʻlsak, Neymar 2023-yil 18-oktyabrdagi Urugvayga qarshi oʻyindan beri professional darajada juda kam maydonga tushdi. Soʻnggi davr mobaynida u bor-yoʻgʻi 45 ta oʻyinda qatnashib, 17 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan, xolos.
Ushbu statistik koʻrsatkichlar uning terma jamoaga chaqirilishi koʻproq oʻtmishdagi xizmatlari evaziga boʻlgan degan fikrlarni uygʻotmoqda. Ammo Neymar kabi darajadagi futbolchilar bitta vaziyatda oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyatiga ega. Braziliya terma jamoasi Shotlandiya ustidan ishonchli gʻalaba qozonishi va guruhda birinchi oʻrinni naqd qilishi uchun Neymarning maydonga tushishi psixologik ustunlik berishi mumkin.
Hozirda barcha nigohlar Mayamiga qaratilgan. Neymar oʻzining toʻrtinchi Jahon chempionatida haqiqiy qahramonga aylana oladimi yoki u shunchaki jismoniy tayyorgarligi past boʻlgan faxriy futbolchi sifatida qoladimi, buni yaqin soatlardagi uchrashuv koʻrsatib beradi.
…