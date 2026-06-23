Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi navbatdagi tarixiy natijani qayd etib, futbol olamini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Texasda boʻlib oʻtgan J guruhi doirasidagi Avstriyaga qarshi uchrashuvda Messi dubl qayd etib, jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Ushbu muvaffaqiyat nafaqat gʻalaba, balki jahon chempionatlari tarixidagi yangi rekordning oʻrnatilishi bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu bahsdagi gollari evaziga Lionel Messi jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 18 taga yetkazib oldi. Shu tariqa, u germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klosega tegishli boʻlgan 16 gollik rekordni yangiladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messining ushbu natijasi Argentina terma jamoasi aʼzolarini ham hayajonga solgan va ular oʻyindan soʻng oʻz sardorlariga yuksak ehtirom koʻrsatishgan.
Yarim himoyachi Alexis Mac Allister Messining nafaqat maydondagi mahorati, balki kiyinish xonasidagi taʼsirini ham alohida taʼkidladi. "U dunyoning eng yaxshi futbolchisi. Biz hammamiz Leo uchun borimizni berishga tayyormiz. U bilan birga koʻplab turnirlarda gʻolib chiqdik va uning baxtli ekanligi biz uchun juda muhim. U bizga motivatsiya berishda davom etmoqda", — deya taʼkidladi Mac Allister Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida.
Jamoa ichidagi hayrat va gʻururKoʻp yillardan buyon Messi bilan birga toʻp surib kelayotgan Leandro Paredes ham sardorning har safar yangicha qirralari ochilayotganidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi allaqachon hamma narsaga erishgan boʻlsa-da, har safar maydonga tushganda jamoadoshlarini lol qoldirishning yangi usullarini topa oladi.
Manchester Yunayted himoyachisi Lisandro Martinez esa oʻyindan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmaganini va Messining oʻyinidan hissiyotlarga berilganini aytdi. Avstriyaning jismoniy jihatdan baquvvat himoyachilariga qarshi kurashish qiyin boʻlganini tan olgan himoyachi, hujum chizigʻida barcha zamonlarning eng buyuk futbolchisi borligini bilish jamoaga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashini bildirdi.
"Uning har kuni biz bilan birga ekanligidan va uning argentinalik ekanligidan cheksiz faxrlanaman. Uni taʼriflashga soʻz ojiz, biz faqat uning oʻyinidan zavq olishimiz kerak", — deydi Lisandro Martinez. Ushbu gʻalaba Argentina terma jamoasining guruhdagi pozitsiyasini mustahkamlash bilan birga, Messining jahon futboli tarixidagi oʻrnini yanada mustahkamlab qoʻydi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu rekord kutilgan voqelik boʻldi. Lionel Messi oʻzining 37 yoshida ham yuqori darajadagi oʻyin namoyish etayotgani, uning 2026-yilgi jahon chempionatida ham asosiy yulduzlardan biri boʻlishidan dalolat bermoqda. Hozirda Argentina terma jamoasi Messining yetakchiligida yangi choʻqqilarni zabt etishda davom etmoqda.
…