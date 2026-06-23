Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdi

·46·Sport
Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi navbatdagi tarixiy natijani qayd etib, futbol olamini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Texasda boʻlib oʻtgan J guruhi doirasidagi Avstriyaga qarshi uchrashuvda Messi dubl qayd etib, jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Ushbu muvaffaqiyat nafaqat gʻalaba, balki jahon chempionatlari tarixidagi yangi rekordning oʻrnatilishi bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu bahsdagi gollari evaziga Lionel Messi jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 18 taga yetkazib oldi. Shu tariqa, u germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klosega tegishli boʻlgan 16 gollik rekordni yangiladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messining ushbu natijasi Argentina terma jamoasi aʼzolarini ham hayajonga solgan va ular oʻyindan soʻng oʻz sardorlariga yuksak ehtirom koʻrsatishgan.

Yarim himoyachi Alexis Mac Allister Messining nafaqat maydondagi mahorati, balki kiyinish xonasidagi taʼsirini ham alohida taʼkidladi. "U dunyoning eng yaxshi futbolchisi. Biz hammamiz Leo uchun borimizni berishga tayyormiz. U bilan birga koʻplab turnirlarda gʻolib chiqdik va uning baxtli ekanligi biz uchun juda muhim. U bizga motivatsiya berishda davom etmoqda", — deya taʼkidladi Mac Allister Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida.

Jamoa ichidagi hayrat va gʻurur

Koʻp yillardan buyon Messi bilan birga toʻp surib kelayotgan Leandro Paredes ham sardorning har safar yangicha qirralari ochilayotganidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi allaqachon hamma narsaga erishgan boʻlsa-da, har safar maydonga tushganda jamoadoshlarini lol qoldirishning yangi usullarini topa oladi.

Manchester Yunayted himoyachisi Lisandro Martinez esa oʻyindan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmaganini va Messining oʻyinidan hissiyotlarga berilganini aytdi. Avstriyaning jismoniy jihatdan baquvvat himoyachilariga qarshi kurashish qiyin boʻlganini tan olgan himoyachi, hujum chizigʻida barcha zamonlarning eng buyuk futbolchisi borligini bilish jamoaga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashini bildirdi.

"Uning har kuni biz bilan birga ekanligidan va uning argentinalik ekanligidan cheksiz faxrlanaman. Uni taʼriflashga soʻz ojiz, biz faqat uning oʻyinidan zavq olishimiz kerak", — deydi Lisandro Martinez. Ushbu gʻalaba Argentina terma jamoasining guruhdagi pozitsiyasini mustahkamlash bilan birga, Messining jahon futboli tarixidagi oʻrnini yanada mustahkamlab qoʻydi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu rekord kutilgan voqelik boʻldi. Lionel Messi oʻzining 37 yoshida ham yuqori darajadagi oʻyin namoyish etayotgani, uning 2026-yilgi jahon chempionatida ham asosiy yulduzlardan biri boʻlishidan dalolat bermoqda. Hozirda Argentina terma jamoasi Messining yetakchiligida yangi choʻqqilarni zabt etishda davom etmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Bugun, 18:55«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqda«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqdaBugun, 18:05Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaReal Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaBugun, 17:36Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...