Tottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Angliyaning Tottenxem klubi Madridning Real Madrid jamoasi bilan argentinalik iqtidorli yarim himoyachi Franco Mastantuono transferi boʻyicha aloqaga chiqdi. 18 yoshli futbolchi hozirda Madrid klubi bosh murabbiyi rejalaridan oʻrin olmagan va uning kelajagi borasida muzokaralar qizgʻin pallaga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri xabar berishicha, Real Madrid rahbariyati Mastantuononi kelasi mavsumda ijara asosida boshqa jamoaga yuborishga tayyor. Janubiy Amerikaning eng istiqbolli yoshlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan futbolchi uchun kurashda London klubi asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turibdi. Madridliklar yosh iqtidor egasining asosiy tarkibda muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini istashmoqda.
Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobatMastantuonoga boʻlgan qiziqish faqatgina Angliya bilan cheklanib qolmagan. Maʼlumotlarga koʻra, jami toʻqqizta klub ushbu pleymeykerni oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Ular orasida Italiyaning Inter va Yuventus, Portugaliyaning Porto, Benfika va Sporting kabi nomdor jamoalari bor. Shuningdek, Vilyarreal, Renn va futbolchining sobiq jamoasi River Pleyt ham vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoaning ijodiy salohiyatini oshirishni maqsad qilgan. Biroq, londonliklar tarkibida James Maddison, Xavi Simons va Dejan Kulusevski kabi kuchli ijodkor futbolchilar borligi Mastantuonoga doimiy oʻyin vaqtini kafolatlashda qiyinchilik tugʻdirishi mumkin.
Londonliklarning transfer strategiyasiGarchi Mastantuononing texnik qobiliyatlari yuqori baholansa-da, koʻplab mutaxassislar Tottenxem uchun hozirda boshqa pozitsiyalarni kuchaytirish muhimroq ekanini taʼkidlamoqda. Klub allaqachon himoya chizigʻini mustahkamlash uchun Jan Paul van Hecke va Andy Robertson kabi futbolchilarni jalb etgan. Endilikda jamoaning asosiy eʼtibori hujum markaziga qaratilishi kutilmoqda.
Muxlislar va ekspertlar jamoaga Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashda yordam beradigan tajribali toʻpurar va qanot hujumchilari kerakligini aytishmoqda. Shunday ekan, hali shakllanib ulgurmagan yosh pleymeykerning transferi zaruriyatdan koʻra koʻproq hashamatdek koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, Tottenxem kelajak uchun sarmoya kiritish niyatidan qaytgani yoʻq.
…