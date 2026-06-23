Tottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·39·Sport
Tottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Angliyaning Tottenxem klubi Madridning Real Madrid jamoasi bilan argentinalik iqtidorli yarim himoyachi Franco Mastantuono transferi boʻyicha aloqaga chiqdi. 18 yoshli futbolchi hozirda Madrid klubi bosh murabbiyi rejalaridan oʻrin olmagan va uning kelajagi borasida muzokaralar qizgʻin pallaga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri xabar berishicha, Real Madrid rahbariyati Mastantuononi kelasi mavsumda ijara asosida boshqa jamoaga yuborishga tayyor. Janubiy Amerikaning eng istiqbolli yoshlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan futbolchi uchun kurashda London klubi asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turibdi. Madridliklar yosh iqtidor egasining asosiy tarkibda muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini istashmoqda.

Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobat

Mastantuonoga boʻlgan qiziqish faqatgina Angliya bilan cheklanib qolmagan. Maʼlumotlarga koʻra, jami toʻqqizta klub ushbu pleymeykerni oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Ular orasida Italiyaning Inter va Yuventus, Portugaliyaning Porto, Benfika va Sporting kabi nomdor jamoalari bor. Shuningdek, Vilyarreal, Renn va futbolchining sobiq jamoasi River Pleyt ham vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoaning ijodiy salohiyatini oshirishni maqsad qilgan. Biroq, londonliklar tarkibida James Maddison, Xavi Simons va Dejan Kulusevski kabi kuchli ijodkor futbolchilar borligi Mastantuonoga doimiy oʻyin vaqtini kafolatlashda qiyinchilik tugʻdirishi mumkin.

Londonliklarning transfer strategiyasi

Garchi Mastantuononing texnik qobiliyatlari yuqori baholansa-da, koʻplab mutaxassislar Tottenxem uchun hozirda boshqa pozitsiyalarni kuchaytirish muhimroq ekanini taʼkidlamoqda. Klub allaqachon himoya chizigʻini mustahkamlash uchun Jan Paul van Hecke va Andy Robertson kabi futbolchilarni jalb etgan. Endilikda jamoaning asosiy eʼtibori hujum markaziga qaratilishi kutilmoqda.

Muxlislar va ekspertlar jamoaga Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashda yordam beradigan tajribali toʻpurar va qanot hujumchilari kerakligini aytishmoqda. Shunday ekan, hali shakllanib ulgurmagan yosh pleymeykerning transferi zaruriyatdan koʻra koʻproq hashamatdek koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, Tottenxem kelajak uchun sarmoya kiritish niyatidan qaytgani yoʻq.

Real MadridTottenxemTransferFutbolFranco Mastantuono
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaOtabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaBugun, 22:26Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?Bugun, 22:19O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?Bugun, 22:03Serxio Aguero: Julian Alvares Barselona uslubiga mukammal darajada mos tushadiSerxio Aguero: Julian Alvares Barselona uslubiga mukammal darajada mos tushadiBugun, 20:59Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Bugun, 20:19Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBarselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBugun, 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...