Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanaman

·62·Sport
Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanaman

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etdi.

Italiyalik mutaxassis milliy jamoamizning jahon chempionatidagi ilk ishtiroki oson kechmasligini avvaldan bilganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qur’a natijasida O‘zbekiston Kolumbiya va Portugaliya kabi kuchli raqiblar bilan bir guruhdan joy olgach, murakkab sinovlar kutayotgani ma’lum bo‘lgan.

«Albatta, jahon chempionatidagi ilk ishtirok oson bo‘lmasligi tabiiy. Qur’a natijalari chiqqanidan keyin Kolumbiya va Portugaliyani ko‘rib, bizni juda qiyin guruh kutayotganini anglagandik», — dedi Kannavaro.

Bosh murabbiy Portugaliyaga qarshi yirik hisobdagi mag‘lubiyatga qaramay, futbolchilarining harakatidan faxrlanishini bildirdi.

Kannavaro Kolumbiyaga qarshi dastlabki uchrashuvdan keyin ham jamoasi haqida ijobiy fikr bildirganini eslatib, Portugaliya bilan bahsdan so‘ng ham munosabati o‘zgarmaganini aytdi.

«Kolumbiyaga qarshi o‘yindan keyin ham jamoam bilan faxrlanishimni aytgandim. Bugun ham ular bilan faxrlanaman. Chunki futbolchilarni maydonda ko‘rdim: ular qiyinchiliklarga duch kelishdi, ammo bir soniya ham taslim bo‘lishmadi», — deya murabbiyning so‘zlarini keltirdi O‘FA matbuot xizmati.

Portugaliya terma jamoasi barcha chiziqlarda yuqori saviyali futbolchilarga ega bo‘lib, turnirning asosiy favoritlaridan biri hisoblanadi. Kannavaroning fikricha, bunday raqibga qarshi maydonga tushish har qanday jamoa uchun og‘ir vazifa.

Bundan tashqari, Portugaliya birinchi turda Kongo DR bilan durang qayd etgani sabab O‘zbekistonga qarshi uchrashuvga yuqori motivatsiya bilan chiqqan.

«Barcha chiziqlarda yuqori saviyali futbolchilarga ega jamoaga qarshi o‘ynash doim qiyin. Shubhasiz, ular juda katta motivatsiya bilan maydonga tushgan edi», — dedi italiyalik mutaxassis.

Kannavaro JCH-2026ni O‘zbekiston milliy jamoasi uchun katta tajriba maktabi sifatida baholadi. Futbolchilar dunyoning eng kuchli terma jamoalariga qarshi maydonga tushib, mundial darajasidagi o‘yin sur’ati va bosimini his qilmoqda.

«Avval aytganimdek, bu jahon chempionati biz uchun tajriba», — deya ta’kidladi bosh murabbiy.

Endi O‘zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.

Fabio Kannavaro shogirdlari ushbu bahsda mundialdagi ilk ijobiy natijasini qayd etish va turnirni munosib yakunlash uchun kurashadi.

Fabio CannavaroO'zbekistonPortugaliyaKolumbiyaKongo DR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiBugun, 01:59Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 01:56WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...