Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"
Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi Ganaga qarshi bahsdan (0:0) soʻng oʻz oʻyiniga tanqidiy baho berdi. Real Madrid yarim himoyachisi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan boʻlsa-da, bu sovrinni raqib jamoa himoyachilaridan biri olishi adolatdan boʻlishini taʼkidladi. Boston shahrida oʻtgan bahsda inglizlar Gana mudofaasini yorib oʻtishda jiddiy qiyinchilikka duch kelishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi sobiq Real Madrid ustozi Karlush Keyrush tomonidan shakllantirilgan tartibli himoya chizigʻini yengib oʻta olmadi. Bellingham oʻyindan keyingi intervyusida oʻziga berilgan individual mukofotni rad etib, kutilmagan darajada samimiy fikr bildirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi oʻzini bu eʼtirofga munosib koʻrmagan.
"Rostini aytsam, men bunga loyiq emasdim. sovrin juda yaxshi himoyalangan Gana vakillaridan biriga berilishi kerak edi. Oʻyinga kirishib ketish qiyin boʻldi, ovoz berganlarga minnatdorchilik bildiraman, lekin raqiblar bugun ajoyib harakat qilishdi", — deya taʼkidladi 22 yoshli yarim himoyachi.
Tarixiy rekord va "ikkinchi oʻyin isitmasi"Garchi oʻyin kutilgan natijani bermagan boʻlsa-da, ushbu uchrashuv Bellingham uchun shaxsiy koʻrsatkichlar borasida tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. U 22 yoshu 359 kunligida Angliya terma jamoasi safida 50-uchrashuvini oʻtkazgan eng yosh futbolchiga aylandi. Shu tariqa, u afsonaviy Ueyn Runi tomonidan oʻrnatilgan rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi.
Biroq, Bellingham shaxsiy yutuqlardan koʻra jamoaviy natija muhimligini qayd etdi. U Angliyaning yirik turnirlardagi "ikkinchi oʻyin isitmasi" anʼanasini ham tilga oldi. Maʼlumot uchun, inglizlar ketma-ket toʻrtta yirik musobaqaning ikkinchi turida durang qayd etishmoqda. Bu seriya Yevro-2020 doirasidagi Shotlandiyaga qarshi bahsdan buyon davom etib kelmoqda.
Uchrashuv davomida hissiyotlar ham joʻsh urdi. Tanaffus paytida Bellingham va Gana ustozi Karlush Keyrush oʻrtasida kichik toʻqnashuv yuz berdi. Keyrush futbolchining Jerome Opokuga nisbatan ishlatgan qoʻpolfolidan norozi boʻlgan. Oʻyindan keyin murabbiy bu vaziyatni shunchaki professional hissiyotlar ekani va futbol "tuksidoda raqs tushadiganlar uchun emas, balki jasur insonlar uchun" ekanini aytib oʻtdi.
Angliya terma jamoasining hujum chizigʻi ham bu oqshomda oʻzini koʻrsata olmadi. Jamoa sardori Harry Kane darvozabon Benjamin Asareni deyarli bezovta qila olmadi. Ayniqsa, oʻyin yakunida Keynning boʻsh qolgan darvozaga gol ura olmagani inglizlarning hujumdagi muammolarini yaqqol koʻrsatib berdi. Endilikda Tuxel shogirdlari keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun guruhdagi soʻnggi bahsda bor kuchlarini ishga solishlariga toʻgʻri keladi.
…