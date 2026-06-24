Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"

·1·Sport
Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"

Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi Ganaga qarshi bahsdan (0:0) soʻng oʻz oʻyiniga tanqidiy baho berdi. Real Madrid yarim himoyachisi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan boʻlsa-da, bu sovrinni raqib jamoa himoyachilaridan biri olishi adolatdan boʻlishini taʼkidladi. Boston shahrida oʻtgan bahsda inglizlar Gana mudofaasini yorib oʻtishda jiddiy qiyinchilikka duch kelishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi sobiq Real Madrid ustozi Karlush Keyrush tomonidan shakllantirilgan tartibli himoya chizigʻini yengib oʻta olmadi. Bellingham oʻyindan keyingi intervyusida oʻziga berilgan individual mukofotni rad etib, kutilmagan darajada samimiy fikr bildirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi oʻzini bu eʼtirofga munosib koʻrmagan.

"Rostini aytsam, men bunga loyiq emasdim. sovrin juda yaxshi himoyalangan Gana vakillaridan biriga berilishi kerak edi. Oʻyinga kirishib ketish qiyin boʻldi, ovoz berganlarga minnatdorchilik bildiraman, lekin raqiblar bugun ajoyib harakat qilishdi", — deya taʼkidladi 22 yoshli yarim himoyachi.

Tarixiy rekord va "ikkinchi oʻyin isitmasi"

Garchi oʻyin kutilgan natijani bermagan boʻlsa-da, ushbu uchrashuv Bellingham uchun shaxsiy koʻrsatkichlar borasida tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. U 22 yoshu 359 kunligida Angliya terma jamoasi safida 50-uchrashuvini oʻtkazgan eng yosh futbolchiga aylandi. Shu tariqa, u afsonaviy Ueyn Runi tomonidan oʻrnatilgan rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi.

Biroq, Bellingham shaxsiy yutuqlardan koʻra jamoaviy natija muhimligini qayd etdi. U Angliyaning yirik turnirlardagi "ikkinchi oʻyin isitmasi" anʼanasini ham tilga oldi. Maʼlumot uchun, inglizlar ketma-ket toʻrtta yirik musobaqaning ikkinchi turida durang qayd etishmoqda. Bu seriya Yevro-2020 doirasidagi Shotlandiyaga qarshi bahsdan buyon davom etib kelmoqda.

Uchrashuv davomida hissiyotlar ham joʻsh urdi. Tanaffus paytida Bellingham va Gana ustozi Karlush Keyrush oʻrtasida kichik toʻqnashuv yuz berdi. Keyrush futbolchining Jerome Opokuga nisbatan ishlatgan qoʻpolfolidan norozi boʻlgan. Oʻyindan keyin murabbiy bu vaziyatni shunchaki professional hissiyotlar ekani va futbol "tuksidoda raqs tushadiganlar uchun emas, balki jasur insonlar uchun" ekanini aytib oʻtdi.

Angliya terma jamoasining hujum chizigʻi ham bu oqshomda oʻzini koʻrsata olmadi. Jamoa sardori Harry Kane darvozabon Benjamin Asareni deyarli bezovta qila olmadi. Ayniqsa, oʻyin yakunida Keynning boʻsh qolgan darvozaga gol ura olmagani inglizlarning hujumdagi muammolarini yaqqol koʻrsatib berdi. Endilikda Tuxel shogirdlari keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun guruhdagi soʻnggi bahsda bor kuchlarini ishga solishlariga toʻgʻri keladi.

AngliyaJude BellinghamJahon ChempionatiReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 13:14Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaAngliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaBugun, 13:12Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiKolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiBugun, 13:10Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Bugun, 12:59Husanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiHusanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...