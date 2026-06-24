Ayollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandi
Ispaniyaning Real Madrid klubi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirib, barcha davrlarning yangi rekordini oʻrnatdi. Madridliklar Shvetsiyaning BK Hacken jamoasidan 19 yoshli hujumchi Felicia Schroderni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu kelishuv nafaqat moliyaviy koʻrsatkichlari, balki Real Madridning Yevropa ayollar futbolidagi gegemonlikka intilishi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Felicia Schroder uchun kurashda Real Madrid Yevropaning deyarli barcha gigantlarini ortda qoldirdi. Dastlab Angliyaning Chelsi klubi shvetsiyalik iqtidor uchun 1,2 million funt sterling (taxminan 1,6 million dollar) taklif qilgan edi. Biroq, yakunda Madrid klubi ushbu poygada gʻolib chiqdi va ayollar futboli uchun misli koʻrilmagan mablagʻ evaziga kelishuvni yakunladi. Shvetsiyalik "gol-mashina" endilikda "qirollik klubi"ning asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.
Yevropa gigantlari nigohidagi iqtidorSchroderning transferi tasodifiy emas. Soʻnggi yillarda u nafaqat Shvetsiyada, balki butun qitʼada eng istiqbolli futbolchilardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Sportbladet nashri maʼlumotlariga koʻra, futbolchiga Barselona, Lion, Bavariya, Manchester Siti, Yuventus va Manchester Yunayted kabi klublar jiddiy qiziqish bildirgan. Hatto AQSHning NWSL ligasi vakillari ham uni oʻz safiga chorlagan edi.
Felicia Schroderning professional faoliyati shiddat bilan rivojlandi. 2023-yilda, hali 16 yoshga toʻlmasdan BK Hacken bilan shartnoma imzolagan hujumchi, debyut oʻyinidayoq gol urishga muvaffaq boʻlgan. 2024-yilgi mavsumda u 24 oʻyinda 12 ta gol urgan boʻlsa, 2025-yilga kelib haqiqiy portlash sodir etdi. Oʻsha mavsumda u 26 ta uchrashuvda maydonga tushib, 30 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasining Shvetsiya chempioni boʻlishiga ulkan hissa qoʻshdi.
Real Madridning yangi strategiyasi2020-yilda tashkil etilgan Real Madrid ayollar jamoasi shu paytgacha Barselona kabi grandlar soyasida qolib kelayotgan edi. Klub rahbariyati Schroderni sotib olish orqali bu boʻshliqni toʻldirishni va Chempionlar ligasida hamda ichki chempionatda sovrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Ushbu transfer Madrid klubining ayollar futboliga boʻlgan munosabati tubdan oʻzgarganini va ular eng yuqori choʻqqilarni koʻzlayotganini anglatadi.
Schroder nafaqat klub darajasida, balki Shvetsiya terma jamoasi tizimida ham oʻzini koʻrsatib kelmoqda. Turli yoshdagi terma jamoalarda 28 oʻyinda 19 ta gol urgan hujumchi, 2025-yilning may oyida milliy terma jamoaga chaqirildi va hozirda Tony Gustavsson boshchiligidagi jamoaning doimiy aʼzosi hisoblanadi. Uning jismoniy holati, darvozani his qilish qobiliyati va yosh boʻlishiga qaramay sovuqqonligi uni dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchilaridan biri boʻlishiga zamin yaratmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Felicia Schroderning Real Madridga oʻtishi ayollar futboli bozoridagi narxlarning keskin koʻtarilishiga sabab boʻladi. Endilikda top-klublar eng iqtidorli yosh futbolchilar uchun millionlab dollar sarflashga tayyor ekanliklarini namoyish etishdi. Bu esa ayollar futbolining tijoriy jozibadorligi va professional darajasi yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.
…