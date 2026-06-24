Ayollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandi

·64·Sport
Ayollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandi

Ispaniyaning Real Madrid klubi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirib, barcha davrlarning yangi rekordini oʻrnatdi. Madridliklar Shvetsiyaning BK Hacken jamoasidan 19 yoshli hujumchi Felicia Schroderni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu kelishuv nafaqat moliyaviy koʻrsatkichlari, balki Real Madridning Yevropa ayollar futbolidagi gegemonlikka intilishi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Felicia Schroder uchun kurashda Real Madrid Yevropaning deyarli barcha gigantlarini ortda qoldirdi. Dastlab Angliyaning Chelsi klubi shvetsiyalik iqtidor uchun 1,2 million funt sterling (taxminan 1,6 million dollar) taklif qilgan edi. Biroq, yakunda Madrid klubi ushbu poygada gʻolib chiqdi va ayollar futboli uchun misli koʻrilmagan mablagʻ evaziga kelishuvni yakunladi. Shvetsiyalik "gol-mashina" endilikda "qirollik klubi"ning asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.

Yevropa gigantlari nigohidagi iqtidor

Schroderning transferi tasodifiy emas. Soʻnggi yillarda u nafaqat Shvetsiyada, balki butun qitʼada eng istiqbolli futbolchilardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Sportbladet nashri maʼlumotlariga koʻra, futbolchiga Barselona, Lion, Bavariya, Manchester Siti, Yuventus va Manchester Yunayted kabi klublar jiddiy qiziqish bildirgan. Hatto AQSHning NWSL ligasi vakillari ham uni oʻz safiga chorlagan edi.

Felicia Schroderning professional faoliyati shiddat bilan rivojlandi. 2023-yilda, hali 16 yoshga toʻlmasdan BK Hacken bilan shartnoma imzolagan hujumchi, debyut oʻyinidayoq gol urishga muvaffaq boʻlgan. 2024-yilgi mavsumda u 24 oʻyinda 12 ta gol urgan boʻlsa, 2025-yilga kelib haqiqiy portlash sodir etdi. Oʻsha mavsumda u 26 ta uchrashuvda maydonga tushib, 30 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasining Shvetsiya chempioni boʻlishiga ulkan hissa qoʻshdi.

Real Madridning yangi strategiyasi

2020-yilda tashkil etilgan Real Madrid ayollar jamoasi shu paytgacha Barselona kabi grandlar soyasida qolib kelayotgan edi. Klub rahbariyati Schroderni sotib olish orqali bu boʻshliqni toʻldirishni va Chempionlar ligasida hamda ichki chempionatda sovrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Ushbu transfer Madrid klubining ayollar futboliga boʻlgan munosabati tubdan oʻzgarganini va ular eng yuqori choʻqqilarni koʻzlayotganini anglatadi.

Schroder nafaqat klub darajasida, balki Shvetsiya terma jamoasi tizimida ham oʻzini koʻrsatib kelmoqda. Turli yoshdagi terma jamoalarda 28 oʻyinda 19 ta gol urgan hujumchi, 2025-yilning may oyida milliy terma jamoaga chaqirildi va hozirda Tony Gustavsson boshchiligidagi jamoaning doimiy aʼzosi hisoblanadi. Uning jismoniy holati, darvozani his qilish qobiliyati va yosh boʻlishiga qaramay sovuqqonligi uni dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchilaridan biri boʻlishiga zamin yaratmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Felicia Schroderning Real Madridga oʻtishi ayollar futboli bozoridagi narxlarning keskin koʻtarilishiga sabab boʻladi. Endilikda top-klublar eng iqtidorli yosh futbolchilar uchun millionlab dollar sarflashga tayyor ekanliklarini namoyish etishdi. Bu esa ayollar futbolining tijoriy jozibadorligi va professional darajasi yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.

Real MadridFelicia SchroderTransferAyollar FutboliRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»Bugun, 14:18Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Bugun, 13:57Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiNeymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiBugun, 13:54JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...