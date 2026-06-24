Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi oʻzining aqlbovar qilmas faoliyatini yanada uzaytirish niyatida ekanligini maʼlum qildi. Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etayotgan afsonaviy hujumchi, hatto 2030-yilda boʻlib oʻtadigan yubiley turnirida ham maydonga tushish ehtimolini inkor etmadi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
39 yoshni qarshi olganiga qaramay, Lionel Messi hamon yuqori sport formasini saqlab qolmoqda. U joriy turnirda Jazoir va Avstriya darvozalariga jami beshta gol urib, Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Messi Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan 16 ta golli natijani ortda qoldirib, oʻz hisobidagi gollar sonini 18 taga yetkazib oldi. Bu koʻrsatkich uning nafaqat mahoratini, balki uzoq yillar davomida barqaror oʻyin koʻrsata olishini ham isbotlamoqda.
Jurnalistlarning 2030-yilgi mundial haqidagi savollariga javob berar ekan, Inter Miami yulduzi hozircha faqat bugungi kun bilan yashayotganini taʼkidladi. "Rostini aytsam, bu haqda hali oʻylamayapman. Bu biroz uzoq tuyulishi mumkin, lekin men har bir kunni qadrlab, bor eʼtiborimni hozirgi jarayonga qaratganman", — deya tushuntirdi Lionel Messi. Shunga qaramay, u jismoniy holati imkon bersa, jamoasiga yordam berishda davom etishini tasdiqladi.
Rekordlar va jismoniy tayyorgarlikLionel Messi Avstriyaga qarshi bahsda dubl qayd etib, tarixiy natijani qayd etishdan tashqari, turnirning ochilish oʻyinida xet-trik muallifiga ham aylangan edi. Bu bilan u Jahon chempionatlari tarixida bir oʻyinda uchta gol urgan eng yoshi katta futbolchi sifatida ham tarixga kirdi. Garchi Avstriya bilan oʻyinda penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, hujumchi vaziyatga xotirjam yondashib, yakuniy natijadan mamnunligini bildirdi.
Koʻplab futbolchilar 30 yoshdan keyin faoliyatini yakunlash haqida oʻylayotgan bir paytda, Messi oʻzining mashgʻulotlardagi intizomi bilan hammani hayratda qoldirmoqda. Yaqinda uning mashgʻulot bazasida turnikda tortilayotgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Bu uning 43 yoshida ham professional darajada toʻp surishi mumkinligiga boʻlgan ishonchni oshirmoqda. Mutaxassislar uning bu qadar uzoq vaqt yuqori saviyada qolayotganini qatʼiy rejim va sportga boʻlgan cheksiz muhabbat bilan izohlashmoqda.
Futbol olami vakillari Messining kelajagi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. Masalan, Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Gabbi Agbonlaxor Messining 2030-yilgi mundialda oʻynashiga ishonadi. Hatto u argentinalik yulduz Angliya Premer-ligasiga, xususan, Aston Villa jamoasiga oʻtib, klubni Yevropa choʻqqilariga olib chiqishi mumkinligi haqida hazilomuz, ammo qiziqarli fikrlarni bildirdi.
Hozircha Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan 2026-yilgi chempionlik unvonini himoya qilishga bor kuchini qaratgan. Agar u 2030-yilgi turnirda ham ishtirok etsa, bu futbol tarixidagi mutlaqo misli koʻrilmagan voqelikka aylanadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotib kelmoqda, chunki u nafaqat natija, balki estetik zavq beruvchi oʻyin namoyish etishda davom etmoqda.
…