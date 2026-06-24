Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadi

·26·Sport
Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi oʻzining aqlbovar qilmas faoliyatini yanada uzaytirish niyatida ekanligini maʼlum qildi. Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etayotgan afsonaviy hujumchi, hatto 2030-yilda boʻlib oʻtadigan yubiley turnirida ham maydonga tushish ehtimolini inkor etmadi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

39 yoshni qarshi olganiga qaramay, Lionel Messi hamon yuqori sport formasini saqlab qolmoqda. U joriy turnirda Jazoir va Avstriya darvozalariga jami beshta gol urib, Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Messi Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan 16 ta golli natijani ortda qoldirib, oʻz hisobidagi gollar sonini 18 taga yetkazib oldi. Bu koʻrsatkich uning nafaqat mahoratini, balki uzoq yillar davomida barqaror oʻyin koʻrsata olishini ham isbotlamoqda.

Jurnalistlarning 2030-yilgi mundial haqidagi savollariga javob berar ekan, Inter Miami yulduzi hozircha faqat bugungi kun bilan yashayotganini taʼkidladi. "Rostini aytsam, bu haqda hali oʻylamayapman. Bu biroz uzoq tuyulishi mumkin, lekin men har bir kunni qadrlab, bor eʼtiborimni hozirgi jarayonga qaratganman", — deya tushuntirdi Lionel Messi. Shunga qaramay, u jismoniy holati imkon bersa, jamoasiga yordam berishda davom etishini tasdiqladi.

Rekordlar va jismoniy tayyorgarlik

Lionel Messi Avstriyaga qarshi bahsda dubl qayd etib, tarixiy natijani qayd etishdan tashqari, turnirning ochilish oʻyinida xet-trik muallifiga ham aylangan edi. Bu bilan u Jahon chempionatlari tarixida bir oʻyinda uchta gol urgan eng yoshi katta futbolchi sifatida ham tarixga kirdi. Garchi Avstriya bilan oʻyinda penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, hujumchi vaziyatga xotirjam yondashib, yakuniy natijadan mamnunligini bildirdi.

Koʻplab futbolchilar 30 yoshdan keyin faoliyatini yakunlash haqida oʻylayotgan bir paytda, Messi oʻzining mashgʻulotlardagi intizomi bilan hammani hayratda qoldirmoqda. Yaqinda uning mashgʻulot bazasida turnikda tortilayotgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Bu uning 43 yoshida ham professional darajada toʻp surishi mumkinligiga boʻlgan ishonchni oshirmoqda. Mutaxassislar uning bu qadar uzoq vaqt yuqori saviyada qolayotganini qatʼiy rejim va sportga boʻlgan cheksiz muhabbat bilan izohlashmoqda.

Futbol olami vakillari Messining kelajagi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. Masalan, Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Gabbi Agbonlaxor Messining 2030-yilgi mundialda oʻynashiga ishonadi. Hatto u argentinalik yulduz Angliya Premer-ligasiga, xususan, Aston Villa jamoasiga oʻtib, klubni Yevropa choʻqqilariga olib chiqishi mumkinligi haqida hazilomuz, ammo qiziqarli fikrlarni bildirdi.

Hozircha Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan 2026-yilgi chempionlik unvonini himoya qilishga bor kuchini qaratgan. Agar u 2030-yilgi turnirda ham ishtirok etsa, bu futbol tarixidagi mutlaqo misli koʻrilmagan voqelikka aylanadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotib kelmoqda, chunki u nafaqat natija, balki estetik zavq beruvchi oʻyin namoyish etishda davom etmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediKuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediBugun, 18:07G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 17:58Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 17:33Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiKukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiBugun, 17:22Jud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiJud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiBugun, 17:17JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiJCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...