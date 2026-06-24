Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdi
Braziliyalik mashhur model va influencer Bruna Biancardi oʻzining shaxsiy hayoti hamda moliyaviy holati haqidagi tanqidlarga javob qaytardi. Futbol olamining yulduzi Neymar bilan munosabatda boʻlgan Bruna oʻzini shunchaki "qoʻgʻirchoq rafiqa" (trophy wife) deb hisoblaydiganlarga raddiya berib, oʻzining mustaqil daromad manbalariga ega ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Karla Felmanas tomonidan olib boriladigan "Elas Que Jogam" podkastida mehmon boʻlgan Biancardi oʻzining kasbiy faoliyati haqida ochiq-oydin soʻzlab berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Instagram tarmogʻida 15 milliondan ortiq obunachiga ega boʻlgan model barcha xarajatlarini oʻzi qoplashini va Neymar’ning boyligiga tayanib qolmaganini maʼlum qilgan.
Shaxsiy biznes va moliyaviy masʼuliyat"Odamlar bizni ishlamaydi, faqat uyda oʻtiradigan qoʻgʻirchoq rafiqalar deb oʻylashadi. Ammo men oʻz ishimga egaman, jamoam bor va ularga maosh toʻlayman. Oʻz pulimni oʻzim ishlab topaman va barcha hisob-kitoblarimni oʻzim yopaman", — deydi Bruna Biancardi. Uning soʻzlariga koʻra, u nafaqat mashhur futbolchining jufti, balki bir nechta mutaxassislarning bandligini taʼminlayotgan tadbirkor hamdir.
Bruna oʻz faoliyatini faqat ijtimoiy tarmoqlardagi postlar bilan cheklab qoʻymagan. U yaqinda YouTube platformasida "Bru Na Cozinha" deb nomlangan yangi loyihasini ishga tushirdi. Ushbu koʻrsatuvda u taniqli ayollar bilan birga taom tayyorlash asnosida qiziqarli suhbatlar uyushtiradi. Shuningdek, u dunyoga mashhur brendlarning reklama kampaniyalarida faol ishtirok etib kelmoqda.
Oila va sportdagi bosimlar uygʻunligiNeymar va Bruna hozirda ikki farzand — Mavie va Melni tarbiyalashmoqda. Biancardi suhbat davomida farzand koʻrish rejalashtirilgan qadam boʻlganini va bu qaror futbolchining tigʻiz ish grafigiga qaramay qabul qilinganini aytdi. Qizigʻi shundaki, u oʻzining homilador ekanligini Braziliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun rasmiy qaydnomasi eʼlon qilinishidan bir kun avval bilgan.
Hozirgi vaqtda Neymar jarohatdan soʻng toʻliq tiklanib, maydonga qaytishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bruna esa oʻz biznes imperiyasini kengaytirishda davom etmoqda. Bu juftlik shaxsiy muvaffaqiyat va oilaviy rishtalarni professional sportning ogʻir talablari bilan muvaffaqiyatli uygʻunlashtira olishini isbotlamoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday ijtimoiy mavzular begona emas. Neymar kabi yulduzlarning shaxsiy hayoti doimiy eʼtiborda boʻlgani sababli, uning jufti tomonidan bildirilgan ushbu fikrlar zamonaviy ayolning jamiyatdagi va oiladagi oʻrni haqidagi qarashlarni yana bir bor oʻrtaga tashladi.
…