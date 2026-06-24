Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdi

·0·Sport
Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdi

Braziliyalik mashhur model va influencer Bruna Biancardi oʻzining shaxsiy hayoti hamda moliyaviy holati haqidagi tanqidlarga javob qaytardi. Futbol olamining yulduzi Neymar bilan munosabatda boʻlgan Bruna oʻzini shunchaki "qoʻgʻirchoq rafiqa" (trophy wife) deb hisoblaydiganlarga raddiya berib, oʻzining mustaqil daromad manbalariga ega ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Karla Felmanas tomonidan olib boriladigan "Elas Que Jogam" podkastida mehmon boʻlgan Biancardi oʻzining kasbiy faoliyati haqida ochiq-oydin soʻzlab berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Instagram tarmogʻida 15 milliondan ortiq obunachiga ega boʻlgan model barcha xarajatlarini oʻzi qoplashini va Neymar’ning boyligiga tayanib qolmaganini maʼlum qilgan.

Shaxsiy biznes va moliyaviy masʼuliyat

"Odamlar bizni ishlamaydi, faqat uyda oʻtiradigan qoʻgʻirchoq rafiqalar deb oʻylashadi. Ammo men oʻz ishimga egaman, jamoam bor va ularga maosh toʻlayman. Oʻz pulimni oʻzim ishlab topaman va barcha hisob-kitoblarimni oʻzim yopaman", — deydi Bruna Biancardi. Uning soʻzlariga koʻra, u nafaqat mashhur futbolchining jufti, balki bir nechta mutaxassislarning bandligini taʼminlayotgan tadbirkor hamdir.

Bruna oʻz faoliyatini faqat ijtimoiy tarmoqlardagi postlar bilan cheklab qoʻymagan. U yaqinda YouTube platformasida "Bru Na Cozinha" deb nomlangan yangi loyihasini ishga tushirdi. Ushbu koʻrsatuvda u taniqli ayollar bilan birga taom tayyorlash asnosida qiziqarli suhbatlar uyushtiradi. Shuningdek, u dunyoga mashhur brendlarning reklama kampaniyalarida faol ishtirok etib kelmoqda.

Oila va sportdagi bosimlar uygʻunligi

Neymar va Bruna hozirda ikki farzand — Mavie va Melni tarbiyalashmoqda. Biancardi suhbat davomida farzand koʻrish rejalashtirilgan qadam boʻlganini va bu qaror futbolchining tigʻiz ish grafigiga qaramay qabul qilinganini aytdi. Qizigʻi shundaki, u oʻzining homilador ekanligini Braziliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun rasmiy qaydnomasi eʼlon qilinishidan bir kun avval bilgan.

Hozirgi vaqtda Neymar jarohatdan soʻng toʻliq tiklanib, maydonga qaytishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bruna esa oʻz biznes imperiyasini kengaytirishda davom etmoqda. Bu juftlik shaxsiy muvaffaqiyat va oilaviy rishtalarni professional sportning ogʻir talablari bilan muvaffaqiyatli uygʻunlashtira olishini isbotlamoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday ijtimoiy mavzular begona emas. Neymar kabi yulduzlarning shaxsiy hayoti doimiy eʼtiborda boʻlgani sababli, uning jufti tomonidan bildirilgan ushbu fikrlar zamonaviy ayolning jamiyatdagi va oiladagi oʻrni haqidagi qarashlarni yana bir bor oʻrtaga tashladi.

NeymarBruna BiancardiBraziliyaFutbolMashhurlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediKuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediBugun, 18:07G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 17:58Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiLionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiBugun, 17:54Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 17:33Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiKukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiBugun, 17:22Jud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiJud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...