Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!

·0·Sport
Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!

Bugun, 24 iyun kuni butun dunyo futbol olami ulug‘ bir sanani nishonlamoqda. Futbol tarixining eng buyuk daholaridan biri, Argentina milliy jamoasi va AQSHning «Inter Mayami» klubi hujumchisi Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi!

Eng qizig‘i, Leo bu qutlug‘ yoshni shunchaki dam olib emas, balki maydonda navbatdagi kosmik rekordni yangilagan holda kutib olmoqda.

Mundiallar tarixidagi mutlaq qirol!

Ayni paytda davom etayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati Messi uchun nafaqat navbatdagi turnir, balki tarixiy cho‘qqiga aylandi. Tajribali hujumchi mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purar sifatida o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi. Hozirda uning hisobida naqd 18 ta gol bor!

Ushbu ko‘rsatkich evaziga u uzoq yillardan beri yetakchilikni ushlab kelgan Germaniya afsonasi Miroslav Kloze va fransiyalik superyulduz Kilian Mbappeni ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi.

Futbolchi

Terma jamoasi

JCHdagi gollari soni

Lionel Messi

Argentina

18 ta

Miroslav Kloze

Germaniya

16 ta

Kilian Mbappe

Fransiya

16 ta

To‘xtashni xohlamayotgan afsona

Messi faoliyatining eng sehrli va unutilmas davrini «Barselona» safida o‘tkazganini barchamiz yaxshi eslaymiz. U yerda Ispaniya chempionati, Chempionlar ligasi kuboklari va son-sanoqsiz shaxsiy rekordlarni o‘rnatdi, sakkiz marta dunyoning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan «Oltin to‘p» sovriniga ega chiqdi.

Oliy cho‘qqi: Messi 2022 yilda Qatarda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida Argentina bilan g‘oliblikni qo‘lga kiritib, futboldagi barcha armonlariga nuqta qo‘ygan edi.

Ko‘pchilik ushbu g‘alabadan keyin Leoni katta sahnani tark etadi deb o‘ylagandi. Ammo u hozir ham AQSHning «Inter Mayami» klubida millionlab muxlislarga zavq ulashishda va JCH-2026 musobaqasida Argentina terma jamoasining sodiq sardori sifatida o‘z yurtini yangi zafarlar sari boshlashda davom etmoqda.

Tug‘ilgan kuning muborak, Futbol Qiroli!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 18:44Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Bugun, 18:43Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiNeymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiBugun, 18:34Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 18:33Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediKuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediBugun, 18:07Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiLionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiBugun, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...