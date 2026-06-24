Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!
Bugun, 24 iyun kuni butun dunyo futbol olami ulug‘ bir sanani nishonlamoqda. Futbol tarixining eng buyuk daholaridan biri, Argentina milliy jamoasi va AQSHning «Inter Mayami» klubi hujumchisi Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi!
Eng qizig‘i, Leo bu qutlug‘ yoshni shunchaki dam olib emas, balki maydonda navbatdagi kosmik rekordni yangilagan holda kutib olmoqda.
Mundiallar tarixidagi mutlaq qirol!
Ayni paytda davom etayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati Messi uchun nafaqat navbatdagi turnir, balki tarixiy cho‘qqiga aylandi. Tajribali hujumchi mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purar sifatida o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi. Hozirda uning hisobida naqd 18 ta gol bor!
Ushbu ko‘rsatkich evaziga u uzoq yillardan beri yetakchilikni ushlab kelgan Germaniya afsonasi Miroslav Kloze va fransiyalik superyulduz Kilian Mbappeni ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi.
Futbolchi
Terma jamoasi
JCHdagi gollari soni
Lionel Messi
Argentina
18 ta
Miroslav Kloze
Germaniya
16 ta
Kilian Mbappe
Fransiya
16 ta
To‘xtashni xohlamayotgan afsona
Messi faoliyatining eng sehrli va unutilmas davrini «Barselona» safida o‘tkazganini barchamiz yaxshi eslaymiz. U yerda Ispaniya chempionati, Chempionlar ligasi kuboklari va son-sanoqsiz shaxsiy rekordlarni o‘rnatdi, sakkiz marta dunyoning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan «Oltin to‘p» sovriniga ega chiqdi.
Oliy cho‘qqi: Messi 2022 yilda Qatarda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida Argentina bilan g‘oliblikni qo‘lga kiritib, futboldagi barcha armonlariga nuqta qo‘ygan edi.
Ko‘pchilik ushbu g‘alabadan keyin Leoni katta sahnani tark etadi deb o‘ylagandi. Ammo u hozir ham AQSHning «Inter Mayami» klubida millionlab muxlislarga zavq ulashishda va JCH-2026 musobaqasida Argentina terma jamoasining sodiq sardori sifatida o‘z yurtini yangi zafarlar sari boshlashda davom etmoqda.
Tug‘ilgan kuning muborak, Futbol Qiroli!
…