MLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emas

·41·Sport
MLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emas

AQSH terma jamoasining yetakchisi va Milan klubi hujumchisi Christian Pulisic faoliyatini okean ortida davom ettirishi mumkinligi haqidagi xabarlar futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Xususan, Nyu-York Siti jamoasi tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida, biroq Italiya grandi hozircha oʻz yulduzini sotish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, MLSning bir qator klublari 2026-yilgi jahon chempionatidan soʻng Pulisicni Shimoliy Amerikaga qaytarishni rejalashtirmoqda. Nyu-York Siti ushbu transfer orqali nafaqat tarkibni kuchaytirishni, balki 2027-yilda foydalanishga topshirilishi kutilayotgan yangi stadion ochilishiga katta rezonans tayyorlashni koʻzlamoqda. City-group tarkibiga kiruvchi ushbu jamoa oʻz vaqtida Frank Lampard, Andrea Pirlo va David Villa kabi afsonalarni olib kelgan edi.

Milan qarshiligi va yangi murabbiy rejasi

Garchi MLS jamoalari katta mablagʻ taklif qilishga tayyor boʻlsa-da, Milan rahbariyati futbolchini loyihaning muhim qismi deb hisoblamoqda. "Rossonerilar" Pulisic bilan shartnomani 2028-yilgacha uzaytirish huquqiga ega va hozircha bu imkoniyatdan foydalanish niyatida. Jamoada boshqaruv oʻzgargani, yaʼni Max Allegri oʻrniga Manchester Yunayted sobiq ustozi Ruben Amorim tayinlangani ham Pulisicning kelajagiga taʼsir qilishi mumkin.

Pulisicning 2025-26-yilgi mavsumdagi koʻrsatkichlari biroz ziddiyatli kechdi. U mavsum boshini juda yuqori saviyada oʻtkazgan boʻlsa-da, dekabr oyidan keyin samaradorlik pasayib ketdi. Yakunda u 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi, ammo Milan Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan quruq qoldi. Shunga qaramay, klub rahbariyati uni jamoaning yuzi sifatida saqlab qolmoqchi.

Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Mauricio Pochettino qoʻl ostidagi AQSH terma jamoasiga qaratgan. Amerika termasi guruh bosqichida Paragvay va Avstraliyani magʻlub etib, muvaffaqiyatli yurishini davom ettirmoqda. Jarohati sababli bir oʻyinni oʻtkazib yuborgan Christian Pulisic tez orada safga qaytishi kutilmoqda.

Goal.com xabariga tayanadigan boʻlsak, Pulisic atrofidagi transfer mish-mishlari yaqin yillarda MLSning asosiy mavzusiga aylanadi. Futbolchining oʻzi hozircha Yevropada qolishni afzal koʻrayotgan boʻlsa-da, AQSHda oʻtadigan mundialdan soʻng vaziyat butunlay oʻzgarib ketishi mumkin.

MilanChristian PulisicMLSTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamVinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamBugun, 05:17Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaTottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaBugun, 03:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaBugun, 02:53Neymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaNeymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaBugun, 02:52Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 02:19Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...