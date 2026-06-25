MLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emas
AQSH terma jamoasining yetakchisi va Milan klubi hujumchisi Christian Pulisic faoliyatini okean ortida davom ettirishi mumkinligi haqidagi xabarlar futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Xususan, Nyu-York Siti jamoasi tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida, biroq Italiya grandi hozircha oʻz yulduzini sotish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, MLSning bir qator klublari 2026-yilgi jahon chempionatidan soʻng Pulisicni Shimoliy Amerikaga qaytarishni rejalashtirmoqda. Nyu-York Siti ushbu transfer orqali nafaqat tarkibni kuchaytirishni, balki 2027-yilda foydalanishga topshirilishi kutilayotgan yangi stadion ochilishiga katta rezonans tayyorlashni koʻzlamoqda. City-group tarkibiga kiruvchi ushbu jamoa oʻz vaqtida Frank Lampard, Andrea Pirlo va David Villa kabi afsonalarni olib kelgan edi.
Milan qarshiligi va yangi murabbiy rejasiGarchi MLS jamoalari katta mablagʻ taklif qilishga tayyor boʻlsa-da, Milan rahbariyati futbolchini loyihaning muhim qismi deb hisoblamoqda. "Rossonerilar" Pulisic bilan shartnomani 2028-yilgacha uzaytirish huquqiga ega va hozircha bu imkoniyatdan foydalanish niyatida. Jamoada boshqaruv oʻzgargani, yaʼni Max Allegri oʻrniga Manchester Yunayted sobiq ustozi Ruben Amorim tayinlangani ham Pulisicning kelajagiga taʼsir qilishi mumkin.
Pulisicning 2025-26-yilgi mavsumdagi koʻrsatkichlari biroz ziddiyatli kechdi. U mavsum boshini juda yuqori saviyada oʻtkazgan boʻlsa-da, dekabr oyidan keyin samaradorlik pasayib ketdi. Yakunda u 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi, ammo Milan Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan quruq qoldi. Shunga qaramay, klub rahbariyati uni jamoaning yuzi sifatida saqlab qolmoqchi.
Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Mauricio Pochettino qoʻl ostidagi AQSH terma jamoasiga qaratgan. Amerika termasi guruh bosqichida Paragvay va Avstraliyani magʻlub etib, muvaffaqiyatli yurishini davom ettirmoqda. Jarohati sababli bir oʻyinni oʻtkazib yuborgan Christian Pulisic tez orada safga qaytishi kutilmoqda.
Goal.com xabariga tayanadigan boʻlsak, Pulisic atrofidagi transfer mish-mishlari yaqin yillarda MLSning asosiy mavzusiga aylanadi. Futbolchining oʻzi hozircha Yevropada qolishni afzal koʻrayotgan boʻlsa-da, AQSHda oʻtadigan mundialdan soʻng vaziyat butunlay oʻzgarib ketishi mumkin.
…