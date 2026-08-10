Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandi

·49·Sport
Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandi
Qisqacha

Argentina terma jamoasi hujumchisi Julian Alvares bugun Atletiko Madridning mavsumoldi mashg'ulotlariga qaytadi va bu hafta uning kelajagi hamda Barselonaga o'tish ehtimoli uchun hal qiluvchi bo'lishi kutilmoqda. Alvares Madrid klubi rahbariyatini Barselona bilan transfer muzokaralarini boshlashga undash uchun maxsus qadam tashlashga hozirlik ko'rmoqda.

Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Argentina terma jamoasi hujumchisi Julian Alvares bugun Atletiko Madrid jamoasining mavsumoldi mashgʻulotlariga qaytmoqda. Futbolchi Madrid klubi rahbariyatini Barselona bilan transfer muzokaralarini boshlashga majbur qilish umidida oʻziga xos qadam tashlashga hozirlik koʻrmoqda. Bu hafta hujumchining kelajagi va Kataloniya klubiga oʻtish ehtimoli borasida hal qiluvchi palla boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, hujumchi Jahon chempionati davomidayoq ommaviy ravishda Barselona safiga oʻtish istagini ochiq eʼlon qilgan edi. Biroq, shundan soʻng vaziyat keskinlashdi. Atletiko klubi rasmiy ravishda FIFA hamda Ispaniya futbol federatsiyasiga shikoyat yoʻllab, kataloniyaliklarni amaldagi shartnomasi bor futbolchi bilan himoyalangan davrda muzokara olib borganlikda aybladi.

Klub rahbariyati va Diego Simeone qatʼiy pozitsiyada

Atletiko bosh direktori Migel Anxel Xil Marin va klub prezidenti Enrike Kereso futbolchini yozgi transfer oynasida hech qanday holatda sotib yubormasliklarini qatʼiy taʼkidlashdi. Bosh murabbiy Diego Simeone ham oʻtgan haft yakunida bu masalaga oʻzining keskin munosabatini bildirdi.

«Vaziyat tushunarli, klub oʻz qarorini qabul qildi», – deya qisqa va loʻnda izoh bergan edi argentinalik mutaxassis. Madridliklar bosh murabbiyi va rahbariyatining bu qadar qatʼiy turishi transfer jarayonini yanada murakkablashtirmoqda.

Boshqa tomondan, Barselona klubi Alvaresning bayonotidan soʻng darhol harakatga kirishib, oʻzining ilk rasmiy taklifini yuborgan va qiziqishini ommaga eʼlon qilgandi. Biroq, oxirgi haftalarda kataloniyaliklar sukut saqlashni afzal koʻrishdi. Klub rahbariyati bu transfer juda murakkab kechishini yaxshi anglagan holda, har bir qadamni oʻta ehtiyotkorlik bilan tashlamoqda.

Hozirgi vaqtda Julian Alvaresning mashgʻulotlarga qaytishi va uning klub rahbariyatiga yoʻllashi kutilayotgan maxsus talabi vaziyatni yana-da oʻzgartirib yuborishi mumkin. Agar futbolchi oʻtish boʻyicha rasmiy bosimni oshirsa, Atletiko rahbariyati oʻz pozitsiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

Julian AlvaresBarselonaAtletiko MadridLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiRodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)