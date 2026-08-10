Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildi

·72·Sport
Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildi
Qisqacha

Darvin Nunes Ronald Arauxoning Liverpulga o'tganini klubning rasmiy bayonotidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qildi. Mersisaydliklar Barselona himoyachisini mavsum oxirigacha ijara asosida qo'shib olgan, kelishuvda uni 47 million funt sterlingga to'liq sotib olish huquqi ham ko'zda tutilgan. Nunes X tarmog'ida Arauxo bilan tushgan suratini joylashtirib, unga yangi jamoasida omad tiladi.

Liverpul jamoasining sobiq hujumchisi Darvin Nunes ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining vatandoshi Ronald Arauxoning ingliz klubiga o'tganini rasmiy bayonotdan ham oldin ma'lum qildi. Liverpul Echo nashrining xabar berishicha, mersisaydliklar Barselona himoyachisini mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib olgan bo'lib, kelishuvda futbolchini 47 million funt sterling evaziga to'liq sotib olish huquqi ham ko'zda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozircha Liverpul klubi o'zining yangi himoyachisini rasman tanishtirmagan bo'lsa-da, o'tgan yozda Al-Hilal safiga yo'l olgan Darvin Nunes bu ishni o'z zimmasiga oldi. U juma kuni X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog'ida Ronald Arauxo bilan tushgan suratini joylashtirib, transfer haqidagi xabarni butun futbol olamiga oshkor qildi va muxlislarning olqishiga sazovor bo'ldi.

Ronald Arauxo Liverpul safida

Darvin Nunes o'zining samimiy xabarida sobiq jamoasiga bo'lgan cheksiz muhabbatini izhor etib, yangi jamoadoshiga omad tiladi. Nunes o'z postida: "Bu buyuk klubda senga eng yaxshilarini tilayman, do'stim. LFC muxlislarining mehri va qo'llab-quvvatlashi qanday ekanini his qilayotganingdan juda mamnunman, ular juda o'zgacha va buni senga qayta-qayta his qildirishadi", deb yozdi va vatandoshini qutladi.

Ushbu transfer yaqinda Ibrahima Konate Real Madrid safiga tekinga o'tib ketganidan keyin bo'shab qolgan Liverpul himoya chizig'ini mustahkamlash uchun muhim qadam bo'ldi. Ronald Arauxo La Ligadagi muvaffaqiyatli faoliyati davomida Barselona tarkibida 213 ta uchrashuv o'tkazib, uch karra chempionlik va beshta ichki kubokni qo'lga kiritgan edi.

Shuningdek, urugvaylik markaziy himoyachi 2022 va 2024-yilgi mavsum yakunlariga ko'ra Ispaniya chempionatining ramziy terma jamoasidan o'rin olgan. Tajribali futbolchining kelishi Liverpul tarkibidagi muammoli bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

Klub rasmiylari hali biror bayonot bermasidan turib Darvin Nunesning bu yangilikni tarqatishi muxlislar o'rtasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Internet foydalanuvchilari sobiq hujumchining bu ishini hazilomuz va quvnoq tarzda kutib olib, unga o'z minnatdorchiligini bildirishdi.

Darvin NunesRonald ArauxoLiverpulBarselonaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiRodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)