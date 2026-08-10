Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildi
Darvin Nunes Ronald Arauxoning Liverpulga o'tganini klubning rasmiy bayonotidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qildi. Mersisaydliklar Barselona himoyachisini mavsum oxirigacha ijara asosida qo'shib olgan, kelishuvda uni 47 million funt sterlingga to'liq sotib olish huquqi ham ko'zda tutilgan. Nunes X tarmog'ida Arauxo bilan tushgan suratini joylashtirib, unga yangi jamoasida omad tiladi.
Liverpul jamoasining sobiq hujumchisi Darvin Nunes ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining vatandoshi Ronald Arauxoning ingliz klubiga o'tganini rasmiy bayonotdan ham oldin ma'lum qildi. Liverpul Echo nashrining xabar berishicha, mersisaydliklar Barselona himoyachisini mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib olgan bo'lib, kelishuvda futbolchini 47 million funt sterling evaziga to'liq sotib olish huquqi ham ko'zda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozircha Liverpul klubi o'zining yangi himoyachisini rasman tanishtirmagan bo'lsa-da, o'tgan yozda Al-Hilal safiga yo'l olgan Darvin Nunes bu ishni o'z zimmasiga oldi. U juma kuni X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog'ida Ronald Arauxo bilan tushgan suratini joylashtirib, transfer haqidagi xabarni butun futbol olamiga oshkor qildi va muxlislarning olqishiga sazovor bo'ldi.
Ronald Arauxo Liverpul safidaDarvin Nunes o'zining samimiy xabarida sobiq jamoasiga bo'lgan cheksiz muhabbatini izhor etib, yangi jamoadoshiga omad tiladi. Nunes o'z postida: "Bu buyuk klubda senga eng yaxshilarini tilayman, do'stim. LFC muxlislarining mehri va qo'llab-quvvatlashi qanday ekanini his qilayotganingdan juda mamnunman, ular juda o'zgacha va buni senga qayta-qayta his qildirishadi", deb yozdi va vatandoshini qutladi.
Ushbu transfer yaqinda Ibrahima Konate Real Madrid safiga tekinga o'tib ketganidan keyin bo'shab qolgan Liverpul himoya chizig'ini mustahkamlash uchun muhim qadam bo'ldi. Ronald Arauxo La Ligadagi muvaffaqiyatli faoliyati davomida Barselona tarkibida 213 ta uchrashuv o'tkazib, uch karra chempionlik va beshta ichki kubokni qo'lga kiritgan edi.
Shuningdek, urugvaylik markaziy himoyachi 2022 va 2024-yilgi mavsum yakunlariga ko'ra Ispaniya chempionatining ramziy terma jamoasidan o'rin olgan. Tajribali futbolchining kelishi Liverpul tarkibidagi muammoli bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.
Klub rasmiylari hali biror bayonot bermasidan turib Darvin Nunesning bu yangilikni tarqatishi muxlislar o'rtasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Internet foydalanuvchilari sobiq hujumchining bu ishini hazilomuz va quvnoq tarzda kutib olib, unga o'z minnatdorchiligini bildirishdi.
…