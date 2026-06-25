Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladi
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasi arafasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempionlari Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgani maʼlum boʻldi. Mikel Arteta jamoasi braziliyalik futbolchining vakillari bilan muzokaralarga kirishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri xabariga koʻra, Arsenal rahbariyati 28 yoshli tayanch yarim himoyachisining transferi boʻyicha jiddiy qadamlarni tashlamoqda. Arteta oʻz jamoasining oʻrta chizigʻida yuqori darajadagi barqarorlik va toʻp nazoratini taʼminlay oladigan tajribali oʻyinchi koʻrishni istamoqda. Guimaraes aynan shunday talablarga javob beradigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Nyukasl Yunayted rahbariyati esa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas, biroq ular Arsenal tomonidan rasmiy taklif tushishiga tayyorgarlik koʻrishmoqda. Bruno Guimaraes hozirda braziliyalik vositachilar orqali bozordagi mavjud variantlarni oʻrganmoqda. Futbolchi ayni damda oʻz terma jamoasi safida xalqaro musobaqalarda ishtirok etayotgan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi muhokamalar toʻxtagani yoʻq.
Yarim himoya markazidagi raqobatGuimaraes Nyukasl tarkibiga Liondan kelib qoʻshilganidan buyon Angliya chempionatining eng kuchli yarim himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi. Uning maydonni koʻra olish qobiliyati va himoyaviy intizomi Mikel Artetaning taktik tizimiga juda mos keladi. Nyukasl bilan amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etishiga qaramay, futbolchining chempion jamoaga oʻtish istagi transferda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.
Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Arsenal faqatgina yarim himoya bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub hujum chizigʻini ham kuchaytirishni rejalashtirgan. Londonliklar roʻyxatida Aston Villaning yosh yulduzi Morgan Rogers ham bor. Biroq, Birmingem klubi oʻz futbolchisi uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ talab qilayotgani bu transferni murakkablashtirishi mumkin.
Arsenal oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirish va kelasi mavsumda ham chempionlik unvonini himoya qilish uchun tarkibni yangilash zarurligini tushunib turibdi. Bruno Guimaraes kabi tajribali ijrochilarning kelishi jamoaga nafaqat ichki chempionatda, balki Chempionlar ligasi bahslarida ham katta ustunlik berishi shubhasiz. Yaqin haftalarda Nyukaslga rasmiy taklif yuborilishi kutilmoqda.
…