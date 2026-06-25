Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladi

·43·Sport
Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladi

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasi arafasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempionlari Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgani maʼlum boʻldi. Mikel Arteta jamoasi braziliyalik futbolchining vakillari bilan muzokaralarga kirishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri xabariga koʻra, Arsenal rahbariyati 28 yoshli tayanch yarim himoyachisining transferi boʻyicha jiddiy qadamlarni tashlamoqda. Arteta oʻz jamoasining oʻrta chizigʻida yuqori darajadagi barqarorlik va toʻp nazoratini taʼminlay oladigan tajribali oʻyinchi koʻrishni istamoqda. Guimaraes aynan shunday talablarga javob beradigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Nyukasl Yunayted rahbariyati esa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas, biroq ular Arsenal tomonidan rasmiy taklif tushishiga tayyorgarlik koʻrishmoqda. Bruno Guimaraes hozirda braziliyalik vositachilar orqali bozordagi mavjud variantlarni oʻrganmoqda. Futbolchi ayni damda oʻz terma jamoasi safida xalqaro musobaqalarda ishtirok etayotgan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi muhokamalar toʻxtagani yoʻq.

Yarim himoya markazidagi raqobat

Guimaraes Nyukasl tarkibiga Liondan kelib qoʻshilganidan buyon Angliya chempionatining eng kuchli yarim himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi. Uning maydonni koʻra olish qobiliyati va himoyaviy intizomi Mikel Artetaning taktik tizimiga juda mos keladi. Nyukasl bilan amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etishiga qaramay, futbolchining chempion jamoaga oʻtish istagi transferda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.

Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Arsenal faqatgina yarim himoya bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub hujum chizigʻini ham kuchaytirishni rejalashtirgan. Londonliklar roʻyxatida Aston Villaning yosh yulduzi Morgan Rogers ham bor. Biroq, Birmingem klubi oʻz futbolchisi uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ talab qilayotgani bu transferni murakkablashtirishi mumkin.

Arsenal oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirish va kelasi mavsumda ham chempionlik unvonini himoya qilish uchun tarkibni yangilash zarurligini tushunib turibdi. Bruno Guimaraes kabi tajribali ijrochilarning kelishi jamoaga nafaqat ichki chempionatda, balki Chempionlar ligasi bahslarida ham katta ustunlik berishi shubhasiz. Yaqin haftalarda Nyukaslga rasmiy taklif yuborilishi kutilmoqda.

ArsenalNyukaslBruno GuimaraesTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Bugun, 23:35Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Bugun, 23:08Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaBugun, 23:02Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Bugun, 22:43Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirJoze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirBugun, 22:38Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiPedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiBugun, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi