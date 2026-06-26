Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdi
Ispaniya terma jamoasi va “Real Sosedad” klubi sardori Mikel Oyarzabal transfer bozoridagi shov-shuvlar hamda terma jamoadagi yosh yulduz Lamine Yamal atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda “Barselona” qiziqishlari markazida boʻlib turgan tajribali hujumchi hozirda bor e’tiborini jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratganini ma’lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mikel Oyarzabal 2025-2026-yilgi mavsumni yuqori saviyada oʻtkazib, barcha turnirlarda 40 ta uchrashuvda 18 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday samaradorlik Kataloniya klubi skautlari e’tiborini tortmay qolmadi. Biroq Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida futbolchi transfer mish-mishlariga xotirjam yondashayotganini ta’kidladi. “Agar odamlar men haqimda gapirishayotgan boʻlsa, demak men ishimni toʻgʻri bajaryapman. Ammo men bunga ortiqcha vaqt sarflamayman va bor diqqatimni terma jamoaga yordam berishga qaratganman”, — deydi Oyarzabal.
Sodiqlik timsoli va kelajak rejalariOyarzabal “Real Sosedad” safida 437 ta oʻyin oʻtkazib, 133 ta gol urgan va ikki bor Ispaniya kubogini qoʻlga kiritgan haqiqiy klub afsonasi hisoblanadi. Uning amaldagi shartnomasi tugashiga yana ikki yil bor va futbolchi yangi bitim boʻyicha muzokaralarga shoshilmayapti. U San-Sebastyan shahrini oʻz uyi va “xavfsiz bandargohi” deb bilishini ochiq aytdi.
“Men xotirjamman. “Real Sosedad” menga bugungi darajaga chiqishim uchun imkoniyat bergan klub. Shartnomam bor va hali oldinda yoʻlimiz uzoq. Hozircha rahbariyat bilan uzaytirish masalasini muhokama qilmadik, lekin bu meni tashvishga solayotgani yoʻq”, — deya qoʻshimcha qildi hujumchi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi transfer oynasi yopilgunga qadar faqat terma jamoa manfaatlari bilan band boʻladi.
Lamine Yamalni himoya qilish mas’uliyatiOyarzabal oʻz kelajagidan koʻra koʻproq 18 yoshli jamoadoshi Lamine Yamalning ruhiy holati haqida qaygʻurmoqda. “Barselona” tarbiyalanuvchisi allaqachon Ispaniya terma jamoasining asosiy figuralaridan biriga aylangan. U terma jamoada 27 ta oʻyin oʻtkazib, 7 ta gol va 12 ta assist qayd etishga ulgurdi. Tajribali sardor yosh iqtidorning yelkasidagi bosimni kamaytirish kerak deb hisoblaydi.
“Oʻylaymanki, koʻpchilik uning endigina 18 yoshga toʻlganini toʻliq anglamayapti. Uning yoshidagi bola uchun bunday darajada oʻynash va shunchalik katta qiziqish markazida boʻlish juda qiyin. Uni asrash, qoʻllab-quvvatlash va barqarorlikni ta’minlash — barchamizning mas’uliyatimizdir. Agar uning atrofida sogʻlom muhit yaratilmasa, bunday yoshda muvozanatni yoʻqotish hech gap emas”, — deydi Mikel Oyarzabal.
Ispaniya terma jamoasi lagerida Oyarzabal kabi tajribali oʻyinchilarning borligi Lamine Yamal kabi yosh yulduzlar uchun muhim tayanch vazifasini oʻtamoqda. Bu esa jamoaning jahon chempionatidagi muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi omillardan biri boʻlishi kutilmoqda.
…