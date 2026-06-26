Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdi

·33·Sport
Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdi

Ispaniya terma jamoasi va “Real Sosedad” klubi sardori Mikel Oyarzabal transfer bozoridagi shov-shuvlar hamda terma jamoadagi yosh yulduz Lamine Yamal atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda “Barselona” qiziqishlari markazida boʻlib turgan tajribali hujumchi hozirda bor e’tiborini jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratganini ma’lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mikel Oyarzabal 2025-2026-yilgi mavsumni yuqori saviyada oʻtkazib, barcha turnirlarda 40 ta uchrashuvda 18 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday samaradorlik Kataloniya klubi skautlari e’tiborini tortmay qolmadi. Biroq Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida futbolchi transfer mish-mishlariga xotirjam yondashayotganini ta’kidladi. “Agar odamlar men haqimda gapirishayotgan boʻlsa, demak men ishimni toʻgʻri bajaryapman. Ammo men bunga ortiqcha vaqt sarflamayman va bor diqqatimni terma jamoaga yordam berishga qaratganman”, — deydi Oyarzabal.

Sodiqlik timsoli va kelajak rejalari

Oyarzabal “Real Sosedad” safida 437 ta oʻyin oʻtkazib, 133 ta gol urgan va ikki bor Ispaniya kubogini qoʻlga kiritgan haqiqiy klub afsonasi hisoblanadi. Uning amaldagi shartnomasi tugashiga yana ikki yil bor va futbolchi yangi bitim boʻyicha muzokaralarga shoshilmayapti. U San-Sebastyan shahrini oʻz uyi va “xavfsiz bandargohi” deb bilishini ochiq aytdi.

“Men xotirjamman. “Real Sosedad” menga bugungi darajaga chiqishim uchun imkoniyat bergan klub. Shartnomam bor va hali oldinda yoʻlimiz uzoq. Hozircha rahbariyat bilan uzaytirish masalasini muhokama qilmadik, lekin bu meni tashvishga solayotgani yoʻq”, — deya qoʻshimcha qildi hujumchi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi transfer oynasi yopilgunga qadar faqat terma jamoa manfaatlari bilan band boʻladi.

Lamine Yamalni himoya qilish mas’uliyati

Oyarzabal oʻz kelajagidan koʻra koʻproq 18 yoshli jamoadoshi Lamine Yamalning ruhiy holati haqida qaygʻurmoqda. “Barselona” tarbiyalanuvchisi allaqachon Ispaniya terma jamoasining asosiy figuralaridan biriga aylangan. U terma jamoada 27 ta oʻyin oʻtkazib, 7 ta gol va 12 ta assist qayd etishga ulgurdi. Tajribali sardor yosh iqtidorning yelkasidagi bosimni kamaytirish kerak deb hisoblaydi.

“Oʻylaymanki, koʻpchilik uning endigina 18 yoshga toʻlganini toʻliq anglamayapti. Uning yoshidagi bola uchun bunday darajada oʻynash va shunchalik katta qiziqish markazida boʻlish juda qiyin. Uni asrash, qoʻllab-quvvatlash va barqarorlikni ta’minlash — barchamizning mas’uliyatimizdir. Agar uning atrofida sogʻlom muhit yaratilmasa, bunday yoshda muvozanatni yoʻqotish hech gap emas”, — deydi Mikel Oyarzabal.

Ispaniya terma jamoasi lagerida Oyarzabal kabi tajribali oʻyinchilarning borligi Lamine Yamal kabi yosh yulduzlar uchun muhim tayanch vazifasini oʻtamoqda. Bu esa jamoaning jahon chempionatidagi muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi omillardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Mikel OyarzabalLamine YamalReal SociedadBarcelonaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)Bugun, 00:51Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiManchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 00:33Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiKlopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiBugun, 00:17Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiMartines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiBugun, 00:13Neymar katta futboldagi qaytishi va Lionel Messi bilan doʻstligi haqida gapirdiNeymar katta futboldagi qaytishi va Lionel Messi bilan doʻstligi haqida gapirdiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi