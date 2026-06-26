Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)

·0·Sport
Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)

2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari davom etmoqda. «F» guruhida Niderlandiya milliy jamoasi autsayder Tunisni 3:1 hisobida mag‘lub etib, birinchi o‘rin bilan pley-off bosqichiga yo‘l oldi.

Niderlandiya o‘yinni juda faol boshladi. Uchrashuvning 3-daqiqasida Sxiri to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi va yevropaliklar hisobda oldinga chiqdi.

Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Brobbi Niderlandiyaning ikkinchi golini urdi. Shu tariqa, bahsning dastlabki daqiqalaridayoq Tunis murakkab vaziyatga tushib qoldi.

Ikkinchi bo‘limning 54-daqiqasida Masturi gol urib, hisobni qisqartirdi va Tunisga umid qaytardi. Biroq 62-daqiqada van Hekke raqib darvozasini ishg‘ol etib, Niderlandiyaning ustunligini yana ikki to‘pga yetkazdi.

Qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi va Niderlandiya 3:1 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirdi.

JCH-2026. «F» guruhi, 3-tur

Tunis — Niderlandiya — 1:3

Gollar: Masturi, 54 — Sxiri, 3, avtogol; Brobbi, 7; van Hekke, 62.

Tunis: Damen, Valeri, Talbi, Sxiri, Bin Hamida, Abdi, Slimane (Achuri, 68), G‘arbi, Xedira (Belhaj, 67), Mejbri, Masturi.

Niderlandiya: Verbryuggen, Dumfris, van Hekke, van Deyk, Ake, Gravenberh, de Yong, Reynders (Klyuyvert, 72), Malen (Sammervill, 72), Gakpo (Lang, 84), Brobbi (Depay, 78).

Ushbu natijadan keyin Niderlandiya 7 ochko bilan «F» guruhini birinchi o‘rinda yakunladi. Yaponiya 5 ochko to‘plab, ikkinchi pog‘onadan joy oldi.

Shvetsiya 4 ochko bilan guruhda uchinchi o‘rinni egalladi va pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Tunis esa uchala uchrashuvda ham mag‘lub bo‘lib, ochkosiz holda so‘nggi pog‘onada qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 09:18Lionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqidaLionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 02:37Mason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandiMason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandiBugun, 02:35Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiNeymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 01:32Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiMikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi