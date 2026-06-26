Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)

·0·Sport
Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)

2026 yilgi jahon chempionatida «E» guruhining so‘nggi tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi.

Muddatidan avval pley-off yo‘llanmasini hal qilib bo‘lgan Germaniya milliy jamoasi Ekvadorga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Ushbu g‘alaba Lotin Amerikasi vakiliga eng yaxshi uchinchi o‘rin egalari qatorida keyingi bosqichga chiqish imkonini berdi.

Uchrashuv shiddatli boshlandi. 2-daqiqada Leroy Sane Germaniyani hisobda oldinga olib chiqdi. Biroq nemislarning ustunligi uzoqqa cho‘zilmadi.

9-daqiqada Angulo javob golini urib, hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo‘limda Ekvador bosimni kuchaytirdi va 77-daqiqada Plata jamoasining ikkinchi golini kiritdi.

Qolgan vaqtda Germaniya hisobni tenglashtirishga harakat qildi, ammo Ekvador himoyada ishonchli harakat qilib, muhim g‘alabani saqlab qoldi.

JCH-2026. «E» guruhi, 3-tur

Ekvador — Germaniya — 2:1

Gollar: Angulo, 9; Plata, 77 — Sane, 2.

Ekvador: Galindes, Franko (Presiado, 64), Ordonez, Pacho, Hinkapi (Estupinan, 71), Yeboa (Torres, 85), M. Kaysedo, Vite, Angulo (X. Kaysedo, 85), Plata, Valensiya (Rodriges, 64).

Germaniya: Noyer, Kimmix (Tiav, 60), Ta, Ryudiger, Sane, Nmecha (Bayer, 64), Pavlovich (Shtiller, 46), Raum, Musiala, Virts (Gross, 73), Haverts (Undav, 60).

Ogohlantirishlar: Hinkapi, 43; Pavlovich, 44; Franko, 50; Plata, 89.

Shu tariqa, Germaniya 6 ochko bilan pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Ekvador esa 4 ochko to‘plab, eng yaxshi uchinchi o‘rin egalari qatorida turnirni davom ettiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)Bugun, 09:30Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 09:18Lionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqidaLionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 02:37Mason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandiMason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandiBugun, 02:35Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiNeymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 01:32Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi