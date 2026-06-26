Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)
2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari davom etmoqda. «F» guruhida Yaponiya va Shvetsiya milliy jamoalari 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qildi va hisob ochilmadi. Asosiy voqealar tanaffusdan keyin sodir bo‘ldi.
56-daqiqada Maeda Yaponiyani oldinga olib chiqdi. Biroq osiyoliklarning ustunligi uzoqqa cho‘zilmadi. 62-daqiqada Elanga javob golini urib, hisobni tenglashtirdi.
Qolgan vaqtda har ikki jamoa g‘alaba golini urishga harakat qildi, ammo natija o‘zgarmadi. Shu tariqa, Yaponiya va Shvetsiya bir ochkodan qo‘lga kiritdi.
JCH-2026. «F» guruhi, 3-tur
Yaponiya — Shvetsiya — 1:1
Gollar: Maeda, 56 — Elanga, 62.
Yaponiya: Suzuki, Seko (Vatanabe, 75), Itakura, Ito, Sugavara, Tanaka, Kamada, Nakamura (Nagatomo, 75), Doan (Ito, 67), Maeda, Ueda.
Shvetsiya: Zetterstrom, Lagerbiyelke, Hin, Gulmundsson, Bernhardsson (Svensson, 75), Lindelyof, Ayyari, Straud (Sema, 75), Elanga, Isak, Gyokeresh.
Ushbu natijadan keyin Niderlandiya 7 ochko bilan «F» guruhini birinchi o‘rinda yakunladi. Yaponiya 5 ochko to‘plab, ikkinchi pog‘onadan joy oldi.
Shvetsiya 4 ochko bilan uchinchi o‘rinni egallab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Tunis esa uchala uchrashuvda ham mag‘lub bo‘lib, guruhni so‘nggi o‘rinda tugatdi.
…