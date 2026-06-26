Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdi

·1·Sport
Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdi

Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Ronald Kuman jahon chempionati guruh bosqichida Tunis ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan keyin o‘z fikrlarini bildirdi.

Niderlandiya uchrashuvni juda ishonchli boshlab, dastlabki yetti daqiqa ichida ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etdi. Biroq Kuman jamoasining keyingi harakatlaridan to‘liq qoniqmaganini yashirmadi.

«Biz guruhda birinchi o‘rinni egalladik va bu natijadan mamnunman. Ammo o‘yin davomida jamoaning biroz sust harakat qilgani menga yoqmadi. Balki, yetti daqiqa ichida 2:0 hisobida oldinga chiqib olganimiz futbolchilarga ta’sir qilgandir», — dedi niderlandiyalik mutaxassis.

Kuman pley-offda bunday xotirjamlik jamoaga qimmatga tushishi mumkinligini ta’kidladi. Ayniqsa, keyingi raqib Marokashning kuchli hujum chizig‘iga ega ekaniga alohida urg‘u berdi.

«Bunday munosabat Marokashga qarshi uchrashuvda katta muammoga aylanishi mumkin. Ular juda yaxshi hujum chizig‘iga ega jamoa», — deya Kumanning so‘zlarini FIFA matbuot xizmati keltirdi.

Eslatib o‘tamiz, Niderlandiya guruh bosqichida 7 ochko jamg‘arib, birinchi o‘rinni egalladi. Endi Kuman shogirdlari pley-off bosqichida Marokashga qarshi maydonga tushadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Bugun, 12:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 12:15Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiKot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiBugun, 11:55Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiJoze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiBugun, 11:54Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 11:30Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Bugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi