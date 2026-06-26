Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdi
Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Ronald Kuman jahon chempionati guruh bosqichida Tunis ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan keyin o‘z fikrlarini bildirdi.
Niderlandiya uchrashuvni juda ishonchli boshlab, dastlabki yetti daqiqa ichida ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etdi. Biroq Kuman jamoasining keyingi harakatlaridan to‘liq qoniqmaganini yashirmadi.
«Biz guruhda birinchi o‘rinni egalladik va bu natijadan mamnunman. Ammo o‘yin davomida jamoaning biroz sust harakat qilgani menga yoqmadi. Balki, yetti daqiqa ichida 2:0 hisobida oldinga chiqib olganimiz futbolchilarga ta’sir qilgandir», — dedi niderlandiyalik mutaxassis.
Kuman pley-offda bunday xotirjamlik jamoaga qimmatga tushishi mumkinligini ta’kidladi. Ayniqsa, keyingi raqib Marokashning kuchli hujum chizig‘iga ega ekaniga alohida urg‘u berdi.
«Bunday munosabat Marokashga qarshi uchrashuvda katta muammoga aylanishi mumkin. Ular juda yaxshi hujum chizig‘iga ega jamoa», — deya Kumanning so‘zlarini FIFA matbuot xizmati keltirdi.
Eslatib o‘tamiz, Niderlandiya guruh bosqichida 7 ochko jamg‘arib, birinchi o‘rinni egalladi. Endi Kuman shogirdlari pley-off bosqichida Marokashga qarshi maydonga tushadi.
…