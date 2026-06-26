Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldi

·35·Sport
Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldi

Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar uzoq tanaffusdan soʻng safga qaytgan boʻlsa-da, uning oʻyini mutaxassislar tomonidan iliq kutib olinmadi. Shotlandiya terma jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushgan yulduzli forvardning jismoniy holati va harakatlari sobiq futbolchilar va tahlilchilarning jiddiy eʼtirozlarini keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Miamidagi "Hard Rock Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan bahsda Braziliya 3:0 hisobida gʻalaba qozondi. Neymar oʻyinning ikkinchi boʻlimida zaxiradan maydonga tushib, 2023-yilning oktyabr oyida olgan ogʻir tizzasidan jarohatidan soʻng, roppa-rosa 981 kunlik tanaffusga nuqta qoʻydi. Biroq uning qaytishi kutilganidek yorqin kechmadi.

"Hissiyotlarga berilib qabul qilingan qaror"

Shotlandiya terma jamoasining sobiq aʼzosi va hozirda taniqli ekspert Kreyg Berli ESPN telekanalidagi chiqishida Neymarning oʻyinini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, murabbiy Karlo Anchelotti tomonidan Neymarning tarkibga jalb etilishi sport koʻrsatkichlaridan koʻra koʻproq hissiyotlarga asoslangan. Berli hujumchining harakatlarini "sust va oʻyin surʼatidan orqada qolgan" deb baholadi.

"Muxlislar va butun Braziliya bu afsonaviy futbolchining qaytishidan hayajonda ekanini tushunaman. Ammo tarkibga kirmay qolgan Joao Pedro kabi futbolchilarning oʻrnida boʻlganimda, bu shunchaki hissiy tanlov ekanini aytgan boʻlardim. U maydonda juda ogʻir harakat qildi, oʻyin goʻyo uning yonidan oʻtib ketayotgandek tuyuldi", — deya taʼkidladi ekspert.

Berli, shuningdek, turnirning hal qiluvchi bosqichlarida bunday holatdagi futbolchi jamoaga yordam bera olmasligini qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibda Mateus Kunya, Igor Tiago va Endrick kabi yosh, tajribasiz boʻlsa-da, jismonan kuchliroq variantlar borligida Neymarga tayanish xavfli boʻlishi mumkin.

Statistika va ruhiy holat

Garchi tanqidlar yangrayotgan boʻlsa-da, texnik koʻrsatkichlar Neymar maydonda boʻlgan qisqa vaqt ichida uchta golli vaziyat yaratganini koʻrsatmoqda. Biroq uning dinamikasi va himoyachilardan qochib ketish qobiliyati avvalgi darajada emasligi yaqqol koʻzga tashlandi. Futbolchi oʻyin yakunlangach, maydonning oʻzida koʻz yoshlarini tiya olmadi.

Neymarning oʻzi bu holatni qariyb uch yillik ayriliqdan soʻng yuzaga kelgan ruhiy yengillik bilan izohladi. Braziliyalik yulduz uchun bu qaytish nafaqat sport, balki katta irodaviy gʻalaba sifatida koʻrilmoqda. Shunga qaramay, Braziliya terma jamoasining kelgusi yirik musobaqalardagi muvaffaqiyati Neymar oʻzining avvalgi sport formasini qanchalik tez tiklay olishiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

NeymarBraziliyaFutbolKarlo AnchelottiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiJoze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiBugun, 13:36Angliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburAngliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburBugun, 13:19Arsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiArsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiBugun, 12:57Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiKuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiBugun, 12:38Harry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaHarry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaBugun, 12:32Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Bugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi