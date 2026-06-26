«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi

·0·Sport
«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi

«Chelsi» yarimhimoyachisi Enso Fernandes Madridning «Real» klubi uchun asosiy transfer maqsadlaridan biriga aylandi. Bu haqda Defensa Central nashri xabar berdi.

Manba ma’lumotiga ko‘ra, «qirollik klubi» prezidenti Florentino Peres 25 yoshli argentinalik futbolchini Madridga olib kelish imkoniyatlarini jiddiy o‘rganmoqda.

Qayd etilishicha, «Real» Fernandes transferi uchun «Chelsi»ga bir yo‘la ikki nafar futbolchisini taklif qilishga tayyor. Madridliklar qanot himoyachisi Alvaro Karreras va yarimhimoyachi Eduardo Kamavingani kelishuvning bir qismi sifatida London klubiga berishi mumkin.

Enso Fernandes «Chelsi» yarimhimoyasidagi asosiy futbolchilardan biri hisoblanadi. Shu sababli uning transferi oson kechmasligi kutilmoqda.

Argentinalik futbolchining bozor qiymati 90 million yevroga baholanmoqda. Uning «ko‘klar» bilan amaldagi shartnomasi 2032 yilning iyun oyi oxiriga qadar mo‘ljallangan.

Endi asosiy masala — «Chelsi» Karreras va Kamavinga ishtirokidagi ehtimoliy taklifni ko‘rib chiqadimi yoki Enso Fernandesni jamoada saqlab qolishni afzal biladimi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiJoze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiBugun, 13:36Angliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburAngliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburBugun, 13:19Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiNeymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiBugun, 13:14Arsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiArsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiBugun, 12:57Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiKuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiBugun, 12:38Harry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaHarry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaBugun, 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi