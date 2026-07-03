Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkin
Microsoft kompaniyasi oʻzining Edge brauzeri uchun navbatdagi 150-versiya barqaror talqinini taqdim etdi. Ushbu yangilanishdagi eng asosiy va kutilmagan oʻzgarish foydalanuvchilarga brauzerga Google hisob qaydnomasi orqali kirish imkoniyatining berilishi boʻldi. Ilgari maʼlumotlarni sinxronizatsiya qilish va tizimga kirish uchun faqat Microsoft akkaunti talab etilar edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiya Windows va macOS operatsion tizimlari foydalanuvchilari uchun profil menyusi va brauzerga kirish ekranida paydo boʻldi. Bu qadam Microsoft kompaniyasining avvalgi qatʼiy siyosati oʻzgarganidan dalolat beradi. Bir necha yil oldin korporatsiya Edge brauzeriga begona servislar, ayniqsa Google xizmatlarini integratsiya qilish niyati yoʻqligini taʼkidlagan edi.
Foydalanuvchilar uchun qulayliklarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google akkauntidan foydalanish imkoniyati foydalanuvchilarning koʻplab murojaatlari va soʻrovlaridan soʻng joriy etilgan. Bu yangilik, ayniqsa, Google Chrome brauzeridan Microsoft Edge brauzeriga oʻtayotganlar uchun katta qulaylik yaratadi. Endilikda xatchoʻplar, saqlangan parollar va boshqa shaxsiy maʼlumotlarni alohida import qilmasdan, avtomatik tarzda koʻchirib oʻtkazish mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham Google servislarining ommaviyligini hisobga olsak, ushbu yangilanish Edge brauzerining mamlakatimizdagi auditoriyasini kengaytirishga xizmat qilishi mumkin. Koʻpchilik uchun Microsoft akkauntini ochish ortiqcha daxmaza boʻlib tuyulardi, endi esa mavjud Google hisobi bilan barcha amallarni bajarish imkoni bor.
Workspaces va tizim talablaridagi oʻzgarishlarYangilanish faqatgina avtorizatsiya bilan cheklanib qolmagan. Workspaces funksiyasida ham oʻzgarishlar yuz berdi: endi guruhlangan vkladkalar bilan ishlash tizimi Edge brauzerining shaxsiy sinxronizatsiya platformasiga oʻtkazildi. Biroq, ishchi maydonlarini boshqa foydalanuvchilar bilan boʻlishish (share) imkoniyati olib tashlandi.
Shuningdek, texnik cheklovlar haqida ham maʼlumot berildi. Edge 150 talqini macOS 12 Monterey operatsion tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan soʻnggi versiya boʻladi. Kelgusida yangilanishlarni qabul qilib olish uchun Apple qurilmalari egalari oʻz tizimlarini yangiroq versiyaga yangilashlari talab etiladi.
Xulosa qilib aytganda, Microsoft raqobatchi platforma bilan integratsiyaga kirishish orqali foydalanuvchilarning sodiqligini oshirishni koʻzlamoqda. Bu kabi ochiqlik siyosati brauzerlar bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.
…