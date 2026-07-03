Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkin

·22·Texno
Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkin

Microsoft kompaniyasi oʻzining Edge brauzeri uchun navbatdagi 150-versiya barqaror talqinini taqdim etdi. Ushbu yangilanishdagi eng asosiy va kutilmagan oʻzgarish foydalanuvchilarga brauzerga Google hisob qaydnomasi orqali kirish imkoniyatining berilishi boʻldi. Ilgari maʼlumotlarni sinxronizatsiya qilish va tizimga kirish uchun faqat Microsoft akkaunti talab etilar edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya Windows va macOS operatsion tizimlari foydalanuvchilari uchun profil menyusi va brauzerga kirish ekranida paydo boʻldi. Bu qadam Microsoft kompaniyasining avvalgi qatʼiy siyosati oʻzgarganidan dalolat beradi. Bir necha yil oldin korporatsiya Edge brauzeriga begona servislar, ayniqsa Google xizmatlarini integratsiya qilish niyati yoʻqligini taʼkidlagan edi.

Foydalanuvchilar uchun qulayliklar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google akkauntidan foydalanish imkoniyati foydalanuvchilarning koʻplab murojaatlari va soʻrovlaridan soʻng joriy etilgan. Bu yangilik, ayniqsa, Google Chrome brauzeridan Microsoft Edge brauzeriga oʻtayotganlar uchun katta qulaylik yaratadi. Endilikda xatchoʻplar, saqlangan parollar va boshqa shaxsiy maʼlumotlarni alohida import qilmasdan, avtomatik tarzda koʻchirib oʻtkazish mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham Google servislarining ommaviyligini hisobga olsak, ushbu yangilanish Edge brauzerining mamlakatimizdagi auditoriyasini kengaytirishga xizmat qilishi mumkin. Koʻpchilik uchun Microsoft akkauntini ochish ortiqcha daxmaza boʻlib tuyulardi, endi esa mavjud Google hisobi bilan barcha amallarni bajarish imkoni bor.

Workspaces va tizim talablaridagi oʻzgarishlar

Yangilanish faqatgina avtorizatsiya bilan cheklanib qolmagan. Workspaces funksiyasida ham oʻzgarishlar yuz berdi: endi guruhlangan vkladkalar bilan ishlash tizimi Edge brauzerining shaxsiy sinxronizatsiya platformasiga oʻtkazildi. Biroq, ishchi maydonlarini boshqa foydalanuvchilar bilan boʻlishish (share) imkoniyati olib tashlandi.

Shuningdek, texnik cheklovlar haqida ham maʼlumot berildi. Edge 150 talqini macOS 12 Monterey operatsion tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan soʻnggi versiya boʻladi. Kelgusida yangilanishlarni qabul qilib olish uchun Apple qurilmalari egalari oʻz tizimlarini yangiroq versiyaga yangilashlari talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Microsoft raqobatchi platforma bilan integratsiyaga kirishish orqali foydalanuvchilarning sodiqligini oshirishni koʻzlamoqda. Bu kabi ochiqlik siyosati brauzerlar bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.

MicrosoftEdgeGoogleBrauzerTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaStarlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaBugun, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiBugun, 16:21Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaApple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaBugun, 15:59SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiSpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiBugun, 15:21Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiTemir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi