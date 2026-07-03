Yakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdi
Toshkentning Yakkasaroy tumanida joylashgan «BETER BEST» MCHJ qurilish maydonida kanalizatsiya tarmog‘i bilan bog‘liq avariya qayd etildi. Quvurga shikast yetganidan keyin yer qoplamasi qisman cho‘kkan va ayrim joylarda o‘pirilish kuzatilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qurilish tashkiloti yer qazish ishlarini olib borish jarayonida belgilangan xavfsizlik me’yorlariga yetarlicha amal qilmagan. Qazish ishlari oqova suv quvuriga yaqin hududda bajarilgani texnik nosozlikka olib kelgan.
Avariya vaqtida hech kim jabrlanmagan.
Hozir «Toshkent shahar suv ta’minoti» AJ xodimlari tegishli idoralar bilan hamkorlikda shikastlangan tarmoqni ta’mirlash va hududdagi holatni bartaraf etish ishlarini olib bormoqda.
Mas’ullar vaziyat to‘liq nazoratda ekanini ma’lum qildi. Ishlar tugallangach, voqea va tiklash natijalari bo‘yicha qo‘shimcha axborot taqdim etiladi.
…