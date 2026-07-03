Buxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladi
Buxoro viloyatida zamonaviy va yirik futbol stadioni barpo etilishi rejalashtirilmoqda.
Xitoyning «China CAMC Engineering Co. LTD» kompaniyasi Buxoro tumanida 30 ming tomoshabinga mo‘ljallangan markaziy stadion qurishni maqsad qilgan.
Stadion «Bog‘idasht» hududida joylashadi
Yangi sport majmuasi Buxoro tumanining «Bog‘idasht» mahalla fuqarolar yig‘ini hududida qurilishi ko‘zda tutilgan.
Ayni paytda stadion maydonini loyihalash ishlari boshlab yuborilgan.
30 ming muxlisni qabul qiladi
Loyihaga ko‘ra, yangi markaziy futbol stadioni tribunalari 30 ming nafar tomoshabinga mo‘ljallanadi.
Inshoot zamonaviy talablar asosida barpo etilib, muxlislar uchun qulay sharoitlar yaratilishi kutilmoqda.
Yirik uchrashuvlar uchun yangi maydon
Yangi stadion Buxoro viloyatida sport infratuzilmasini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi rejalashtirilgan.
Shuningdek, ushbu maydonda:
xalqaro talablarga javob beradigan futbol uchrashuvlari;
respublika miqyosidagi musobaqalar;
yirik sport tadbirlari
o‘tkazilishi kutilmoqda.
Loyiha amalga oshirilsa, 30 ming kishilik yangi stadion Buxoro futbolining asosiy maskanlaridan biriga aylanishi mumkin.
…