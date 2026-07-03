Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?
Hayotning deyarli barcha sohalarida katta o‘zgarishlar va’da qilayotgan sun’iy intellekt iste’molchilar uchun kutilmagan oqibatni ham keltirib chiqarmoqda.
Sun’iy intellekt ma’lumotlar markazlariga talab keskin oshishi ortidan xotira chiplari tanqisligi kuchaymoqda. Natijada smartfon, noutbuk, planshet va o‘yin konsollari narxi oshib bormoqda.
Muammoning asosiy sababi nimada?
Sun’iy intellekt tizimlarini o‘rgatish va ishlatish uchun katta hajmdagi tezkor xotira talab etiladi.
Samsung, SK Hynix va Micron kabi xotira chiplari ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalar o‘z quvvatlarini yuqori daromadli HBM — yuqori o‘tkazuvchanlikka ega xotira ishlab chiqarishga yo‘naltirmoqda.
Bu turdagi xotira katta til modellari va sun’iy intellekt ma’lumotlar markazlarida keng qo‘llaniladi.
Natijada oddiy qurilmalar uchun zarur bo‘lgan DRAM va NAND chiplarini ishlab chiqarish hajmi kamaymoqda.
Xotira chiplari yana qimmatlashishi mumkin
Tahlilchilar ma’lumotiga ko‘ra, xotira chiplari narxi allaqachon o‘nlab foizga ko‘tarilgan.
Yaqin choraklarda esa ularning bahosi yana 30–50 foizga oshishi mumkin.
Gartner prognoziga ko‘ra, 2026 yilda:
shaxsiy kompyuterlar narxi 2025 yilga nisbatan 17 foizga;
smartfonlar narxi 13 foizga
oshishi mumkin.
Shuningdek, smartfonlar yetkazib berish hajmi 8–13 foizga, shaxsiy kompyuterlar bozori esa taxminan 10 foizga qisqarishi ehtimoli bor.
Apple qurilmalari narxini oshirdi
Apple kompaniyasi bir qator mahsulotlarining narxini ko‘tardi.
Jumladan:
MacBook modellari;
asosiy MacBook Neo — 150 dollarga;
iPad;
iPad Mini;
Vision Pro;
HomePod
va boshqa qurilmalar qimmatlashgan.
Kompaniya bu qarorni ishlab chiqarish xarajatlarining o‘sishini to‘liq qoplay olmayotgani bilan izohlamoqda.
Hozircha narx o‘sishi iPhone modellariga ta’sir qilmagan. Biroq tahlilchilar 2026 yilda iPhone ham qimmatlashishini kutmoqda.
Boshqa kompaniyalar ham narxlarni o‘zgartirdi
Xotira chiplari tanqisligi boshqa yirik ishlab chiqaruvchilarga ham ta’sir qilmoqda.
Microsoft kompaniyasi Xbox Series S va Xbox Series X konsollari narxini oshirdi.
Samsung esa quyidagi mahsulotlarni qimmatlashtirdi:
Galaxy S26;
Tab S11;
buklanuvchi smartfonlar.
Sony va Nintendo ham PlayStation 5 hamda Switch 2 narxlarini qayta ko‘rib chiqdi.
Taqchillik yana bir necha yil davom etishi mumkin
Mutaxassislar xotira chiplari tanqisligi kamida 2027–2028 yillargacha saqlanib qolishini taxmin qilmoqda.
Yangi zavodlarni qurish, uskunalar o‘rnatish va ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish katta mablag‘ hamda ko‘p vaqt talab qiladi.
Shu sabab oddiy foydalanuvchilar yangi qurilma xarid qilishni kechiktirishi mumkin.
Bu holat, ayniqsa:
rivojlanayotgan mamlakatlar bozoriga;
budjet qurilmalar segmentiga;
smartfon va kompyuterlarni tez-tez yangilaydigan xaridorlarga
kuchli ta’sir qilishi kutilmoqda.
Ishlatilgan texnikalarga talab oshishi mumkin
Yangi gadjetlarning qimmatlashishi arzonroq muqobillarga qiziqishni oshiradi.
Xaridorlar:
oldingi avlod modellari;
ishlatilgan qurilmalar;
qayta tiklangan texnikalar;
budjet brendlar
tomon ko‘proq e’tibor qaratishi mumkin.
Innovatsiyalar ham tezlashmoqda
Sun’iy intellekt sohasining jadal rivojlanishi faqat narxlarni oshiribgina qolmay, yangi texnologiyalar yaratilishini ham tezlashtirmoqda.
Kompaniyalar samaraliroq chip arxitekturalari, yangi materiallar va ma’lumotlarni saqlashning muqobil usullarini izlamoqda.
Biroq qisqa muddatli istiqbolda iste’molchilar uchun vaziyat oddiy: smartfon, noutbuk va boshqa elektron qurilmalar avvalgidan qimmatroq bo‘lishi mumkin.
Shu tariqa, o‘nlab yillar davom etgan gadjetlarning doimiy ravishda arzonlashib borish davri o‘z nihoyasiga yaqinlashgandek ko‘rinmoqda.
…