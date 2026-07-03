Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?

·38·Texno
Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?

Hayotning deyarli barcha sohalarida katta o‘zgarishlar va’da qilayotgan sun’iy intellekt iste’molchilar uchun kutilmagan oqibatni ham keltirib chiqarmoqda.

Sun’iy intellekt ma’lumotlar markazlariga talab keskin oshishi ortidan xotira chiplari tanqisligi kuchaymoqda. Natijada smartfon, noutbuk, planshet va o‘yin konsollari narxi oshib bormoqda.

Muammoning asosiy sababi nimada?

Sun’iy intellekt tizimlarini o‘rgatish va ishlatish uchun katta hajmdagi tezkor xotira talab etiladi.

Samsung, SK Hynix va Micron kabi xotira chiplari ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalar o‘z quvvatlarini yuqori daromadli HBM — yuqori o‘tkazuvchanlikka ega xotira ishlab chiqarishga yo‘naltirmoqda.

Bu turdagi xotira katta til modellari va sun’iy intellekt ma’lumotlar markazlarida keng qo‘llaniladi.

Natijada oddiy qurilmalar uchun zarur bo‘lgan DRAM va NAND chiplarini ishlab chiqarish hajmi kamaymoqda.

Xotira chiplari yana qimmatlashishi mumkin

Tahlilchilar ma’lumotiga ko‘ra, xotira chiplari narxi allaqachon o‘nlab foizga ko‘tarilgan.

Yaqin choraklarda esa ularning bahosi yana 30–50 foizga oshishi mumkin.

Gartner prognoziga ko‘ra, 2026 yilda:

  • shaxsiy kompyuterlar narxi 2025 yilga nisbatan 17 foizga;

  • smartfonlar narxi 13 foizga

oshishi mumkin.

Shuningdek, smartfonlar yetkazib berish hajmi 8–13 foizga, shaxsiy kompyuterlar bozori esa taxminan 10 foizga qisqarishi ehtimoli bor.

Apple qurilmalari narxini oshirdi

Apple kompaniyasi bir qator mahsulotlarining narxini ko‘tardi.

Jumladan:

  • MacBook modellari;

  • asosiy MacBook Neo — 150 dollarga;

  • iPad;

  • iPad Mini;

  • Vision Pro;

  • HomePod

va boshqa qurilmalar qimmatlashgan.

Kompaniya bu qarorni ishlab chiqarish xarajatlarining o‘sishini to‘liq qoplay olmayotgani bilan izohlamoqda.

Hozircha narx o‘sishi iPhone modellariga ta’sir qilmagan. Biroq tahlilchilar 2026 yilda iPhone ham qimmatlashishini kutmoqda.

Boshqa kompaniyalar ham narxlarni o‘zgartirdi

Xotira chiplari tanqisligi boshqa yirik ishlab chiqaruvchilarga ham ta’sir qilmoqda.

Microsoft kompaniyasi Xbox Series S va Xbox Series X konsollari narxini oshirdi.

Samsung esa quyidagi mahsulotlarni qimmatlashtirdi:

  • Galaxy S26;

  • Tab S11;

  • buklanuvchi smartfonlar.

Sony va Nintendo ham PlayStation 5 hamda Switch 2 narxlarini qayta ko‘rib chiqdi.

Taqchillik yana bir necha yil davom etishi mumkin

Mutaxassislar xotira chiplari tanqisligi kamida 2027–2028 yillargacha saqlanib qolishini taxmin qilmoqda.

Yangi zavodlarni qurish, uskunalar o‘rnatish va ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish katta mablag‘ hamda ko‘p vaqt talab qiladi.

Shu sabab oddiy foydalanuvchilar yangi qurilma xarid qilishni kechiktirishi mumkin.

Bu holat, ayniqsa:

  • rivojlanayotgan mamlakatlar bozoriga;

  • budjet qurilmalar segmentiga;

  • smartfon va kompyuterlarni tez-tez yangilaydigan xaridorlarga

kuchli ta’sir qilishi kutilmoqda.

Ishlatilgan texnikalarga talab oshishi mumkin

Yangi gadjetlarning qimmatlashishi arzonroq muqobillarga qiziqishni oshiradi.

Xaridorlar:

  • oldingi avlod modellari;

  • ishlatilgan qurilmalar;

  • qayta tiklangan texnikalar;

  • budjet brendlar

tomon ko‘proq e’tibor qaratishi mumkin.

Innovatsiyalar ham tezlashmoqda

Sun’iy intellekt sohasining jadal rivojlanishi faqat narxlarni oshiribgina qolmay, yangi texnologiyalar yaratilishini ham tezlashtirmoqda.

Kompaniyalar samaraliroq chip arxitekturalari, yangi materiallar va ma’lumotlarni saqlashning muqobil usullarini izlamoqda.

Biroq qisqa muddatli istiqbolda iste’molchilar uchun vaziyat oddiy: smartfon, noutbuk va boshqa elektron qurilmalar avvalgidan qimmatroq bo‘lishi mumkin.

Shu tariqa, o‘nlab yillar davom etgan gadjetlarning doimiy ravishda arzonlashib borish davri o‘z nihoyasiga yaqinlashgandek ko‘rinmoqda.

SamsungSK HynixMicronGartnerApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiBugun, 22:29GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiBugun, 21:54Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?Bugun, 21:54Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiBugun, 20:56Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiFoydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiBugun, 20:25iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaiPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi