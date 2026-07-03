Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...

·56·Dunyo
Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...

Rossiyaning kamida to‘rtta hududida ayrim yoqilg‘i quyish shoxobchalari davlat xizmatchilari avtomobillariga ustuvor tartibda benzin berayotgani xabar qilindi.

Mahalliy nashrlar ma’lumotiga ko‘ra, oddiy haydovchilar yoqilg‘i topish uchun uzoq navbatlarda turgan bir paytda, amaldorlar va davlat tashkilotlari mashinalariga benzin alohida tartibda quyib berilmoqda.

Saratovda zapravka faqat davlat xizmatchilariga ishlamoqda

«7×7» nashrining yozishicha, benzin sotuviga joriy etilgan cheklovlar 15 iyulgacha uzaytirilgan Saratovda «Rosneft»ga qarashli zapravkalardan biri asosan davlat xizmatchilari avtomobillariga xizmat ko‘rsatmoqda.

Mahalliy «Vzglyad-info» nashri bu imtiyoz faqat tez yordam, politsiya yoki boshqa favqulodda xizmatlar mashinalari bilan cheklanmayotganini qayd etgan.

Haydovchilardan biri shunday degan:

«Ko‘z o‘ngimizda rayon ma’muriyati xodimi, MFTS va “Rossiya pochtasi” mashinalari yonilg‘i quydi. Yana bir mijoz parol sifatida “Hukumat” so‘zini aytdi».

Jurnalistlar ma’lumotiga ko‘ra, ushbu shoxobchada xaridorlardan tasdiqlovchi hujjat so‘ralmayapti. Biroq umumiy cheklov saqlanib qolgan — bir avtomobilga kuniga 30 litrdan ortiq benzin berilmaydi.

Krasnodarda guvohnoma ko‘rsatganlarga benzin berilgan

Krasnodar shahar dumasi deputati Aleksandr Safronov Telegram kanalida kuzatuvchilaridan biri olgan videoni joylashtirgan.

Unda «Rosneft» shoxobchalaridan birida benzin faqat tegishli guvohnoma taqdim etgan davlat xizmatchilariga sotilayotgani ko‘ringani aytilmoqda.

Oddiy haydovchilar «benzin yo‘q» degan javob olmoqda

YEAN nashri o‘quvchilari Chelyabinsk — Yekaterinburg trassasida ham shunga o‘xshash vaziyat kuzatilganini bildirgan.

Ularning aytishicha, «Rosneft» zapravkasida oddiy xaridorlar «benzin yo‘q» degan vaj bilan qaytarib yuborilgan, davlat xizmatchilariga esa yoqilg‘i quyib berilgan.

Volgogradda faqat yoqilg‘i kartasi bilan

Volgograddagi «Gazprom» shoxobchalaridan birida ham mahalliy aholiga benzin erkin sotilmayotgani xabar qilindi.

Yoqilg‘ini faqat maxsus kartaga ega mijozlar xarid qilishi mumkin. Bunday kartalar barcha uchun chiqarilgan bo‘lsa-da, manbaga ko‘ra, amalda ulardan asosan favqulodda xizmatlar va mahalliy ma’muriyat vakillari foydalanmoqda.

Rossiyada yoqilg‘i muammosi davom etmoqda

Ukraina dronlarining neft obyektlariga hujumlari ko‘payishi ortidan Rossiyaning ko‘plab hududlarida benzin sotuviga cheklovlar joriy qilingani aytilmoqda.

Ayrim joylarda haydovchilar avtomobilga yoqilg‘i quyish uchun soatlab navbatda turishga majbur bo‘lmoqda.

Shu bilan birga, Rossiya hukumati mamlakatdagi yoqilg‘i taqchilligini jiddiy muammo sifatida baholamayapti. RF bosh vaziri o‘rinbosari Aleksandr Novak ichki bozor benzin bilan ta’minlanganini ma’lum qilgan.

RosneftVzglyad-info
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ruq yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan jinoiy tarmoq fosh etildiTug‘ruq yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan jinoiy tarmoq fosh etildiBugun, 18:39230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandi230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandiBugun, 16:45Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiBugun, 16:30Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaBugun, 16:111000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqdaBugun, 15:50Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiBugun, 15:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi