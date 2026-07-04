O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladi
O‘zbekistonda bakalavriat va magistratura bosqichlari uchun qator yangi ta’lim yo‘nalishlari tasdiqlandi. Ular orasida dronlar, mobil robototexnika, yashil iqtisodiyot, iqlim o‘zgarishi va barqaror shaharsozlik kabi zamonaviy sohalar bor.
Yangiliklar mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan hamda iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlari uchun raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan.
Klassifikator rasman yangilandi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug‘i bilan oliy ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatoriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi.
Mazkur hujjat Adliya vazirligida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi.
Bakalavriatda qanday yangi yo‘nalishlar ochiladi?
Yangi tartibga ko‘ra, bakalavriat bosqichida quyidagi zamonaviy yo‘nalishlar bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi:
ekologiya va atrof-muhit;
yashil iqtisodiyot;
iqlim o‘zgarishi;
qayta tiklanuvchi energiya;
suv resurslarini boshqarish;
mobil robototexnika;
uchuvchisiz uchish apparatlari — dronlar;
barqaror qishloq xo‘jaligi;
ekoturizm;
temir yo‘l muhandisligi.
Ayniqsa, dronlar, robototexnika va qayta tiklanuvchi energiya kabi yo‘nalishlarning kiritilishi zamonaviy texnologiyalarga qiziquvchi abituriyentlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.
Magistraturada ham yangi mutaxassisliklar bor
Magistratura bosqichida esa bir qator xalqaro va strategik ahamiyatga ega mutaxassisliklar joriy etildi.
Jumladan:
xalqaro energetik siyosat;
xalqaro suv diplomatiyasi;
sirkulyar iqtisodiyot;
barqaror moliya;
rivojlanish iqtisodiyoti;
ekologiya huquqi;
xalqaro savdo huquqi;
nazariy va muhandislik fizikasi;
urbanistika;
barqaror shaharsozlik;
iqlimga chidamli o‘rmon xo‘jaligi;
barqaror turizm.
Ushbu mutaxassisliklar kelajakda energetika, ekologiya, moliya, huquq va shaharsozlik sohalari uchun malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Ayrim yo‘nalishlar nomi o‘zgartirildi
Klassifikatorda avvaldan mavjud bo‘lgan ayrim ta’lim yo‘nalishlari ham qayta nomlandi.
Xususan, 760-pozitsiyadagi bakalavriat yo‘nalishi «Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta’minlash» deb o‘zgartirildi.
766-pozitsiyadagi magistratura mutaxassisligi esa «Davlat va harbiy boshqaruv» nomi bilan tasdiqlandi.
Bundan tashqari, 799-pozitsiya klassifikatordan butunlay chiqarildi.
Yangi yo‘nalishlar orasida qaysi biri sizga eng istiqbolli ko‘rindi?
…