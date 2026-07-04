O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladi

·40·O‘zbekiston
O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladi

O‘zbekistonda bakalavriat va magistratura bosqichlari uchun qator yangi ta’lim yo‘nalishlari tasdiqlandi. Ular orasida dronlar, mobil robototexnika, yashil iqtisodiyot, iqlim o‘zgarishi va barqaror shaharsozlik kabi zamonaviy sohalar bor.

Yangiliklar mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan hamda iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlari uchun raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan.

Klassifikator rasman yangilandi

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug‘i bilan oliy ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatoriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi.

Mazkur hujjat Adliya vazirligida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi.

Bakalavriatda qanday yangi yo‘nalishlar ochiladi?

Yangi tartibga ko‘ra, bakalavriat bosqichida quyidagi zamonaviy yo‘nalishlar bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi:

  • ekologiya va atrof-muhit;

  • yashil iqtisodiyot;

  • iqlim o‘zgarishi;

  • qayta tiklanuvchi energiya;

  • suv resurslarini boshqarish;

  • mobil robototexnika;

  • uchuvchisiz uchish apparatlari — dronlar;

  • barqaror qishloq xo‘jaligi;

  • ekoturizm;

  • temir yo‘l muhandisligi.

Ayniqsa, dronlar, robototexnika va qayta tiklanuvchi energiya kabi yo‘nalishlarning kiritilishi zamonaviy texnologiyalarga qiziquvchi abituriyentlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Magistraturada ham yangi mutaxassisliklar bor

Magistratura bosqichida esa bir qator xalqaro va strategik ahamiyatga ega mutaxassisliklar joriy etildi.

Jumladan:

  • xalqaro energetik siyosat;

  • xalqaro suv diplomatiyasi;

  • sirkulyar iqtisodiyot;

  • barqaror moliya;

  • rivojlanish iqtisodiyoti;

  • ekologiya huquqi;

  • xalqaro savdo huquqi;

  • nazariy va muhandislik fizikasi;

  • urbanistika;

  • barqaror shaharsozlik;

  • iqlimga chidamli o‘rmon xo‘jaligi;

  • barqaror turizm.

Ushbu mutaxassisliklar kelajakda energetika, ekologiya, moliya, huquq va shaharsozlik sohalari uchun malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Ayrim yo‘nalishlar nomi o‘zgartirildi

Klassifikatorda avvaldan mavjud bo‘lgan ayrim ta’lim yo‘nalishlari ham qayta nomlandi.

Xususan, 760-pozitsiyadagi bakalavriat yo‘nalishi «Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta’minlash» deb o‘zgartirildi.

766-pozitsiyadagi magistratura mutaxassisligi esa «Davlat va harbiy boshqaruv» nomi bilan tasdiqlandi.

Bundan tashqari, 799-pozitsiya klassifikatordan butunlay chiqarildi.

Yangi yo‘nalishlar orasida qaysi biri sizga eng istiqbolli ko‘rindi?

O'zbekistonOliy ta'limfan va innovatsiyalar vaziriAdliya vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Bugun, 12:32Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)Bugun, 12:13Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Bugun, 11:59Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Bugun, 11:55Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin