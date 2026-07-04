Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...
Argentina terma jamoasining Kabo-Verdega qarshi kechgan jahon chempionati 1/16 final bahsida noxush holat kuzatildi. Jamoaning chap qanot himoyachisi Fakundo Medina uchrashuvni jarohat sababli yakunlay olmadi.
Medina asosiy tarkibda maydonga tushgandi
Fransiyaning «Marsel» klubi sharafini himoya qilayotgan 27 yoshli futbolchi pley-off bosqichining ilk uchrashuvida «albiseleste»ning asosiy tarkibidan joy oldi.
Medina himoya qanotida faol harakat qildi va uchrashuvning katta qismini maydonda o‘tkazdi.
86-daqiqada majburiy almashtirildi
Bahsning 86-daqiqasida himoyachi jarohat oldi va o‘yinni davom ettira olmadi. Uning o‘rniga tajribali Nikolas Talyafiko maydonga tushirildi.
Futbolchining jarohati qay darajada jiddiy ekani hozircha ma’lum qilinmagan. Endi Argentina muxlislari tibbiy tekshiruv natijalarini kutishiga to‘g‘ri keladi.
Mundialdagi uchinchi o‘yini
Fakundo Medina joriy jahon chempionatida Argentina terma jamoasining dastlabki ikki uchrashuvini asosiy tarkibda boshlagan edi.
Guruh bosqichining uchinchi turida Iordaniyaga qarshi o‘yinni esa zaxira o‘rindig‘idan kuzatdi.
Keyingi bosqich oldidan xavotir
Pley-offda har bir futbolchining ahamiyati yuqori bo‘lgan bir paytda Medinaning jarohati Argentina murabbiylar shtabi uchun bosh og‘rig‘iga aylanishi mumkin.
Himoyachining keyingi uchrashuvda qatnashishi tibbiy tekshiruvlardan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
Sizningcha, Medina safdan chiqsa, uni Talyafiko munosib almashtira oladimi?
…