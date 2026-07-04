O‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdi
Toshkent shahridagi O‘rikzor bozorida tonggi soatlarda yong‘in sodir bo‘ldi. Olov oziq-ovqat do‘konining 150 kvadrat metr maydonini qamrab olgan, biroq hodisada hech kim jabrlanmagan.
Xabar soat 04:26 da kelib tushgan
Favqulodda vaziyatlar xizmati ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in 4 iyul kuni Uchtepa tumanidagi Toshkent halqa avtomobil yo‘li ko‘chasida joylashgan O‘rikzor bozorida yuz bergan.
Oziq-ovqat do‘konida yong‘in chiqayotgani haqidagi xabar soat 04:26 da kelib tushgan.
Qutqaruvchilar 9 daqiqada yetib keldi
Yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari soat 04:35 da voqea joyiga yetib borgan.
Olov soat 04:48 da qurshab olinib, soat 05:01 da to‘liq o‘chirilgan. Shu tariqa, yong‘inning bozorning boshqa qismlariga tarqalishiga yo‘l qo‘yilmagan.
150 kvadrat metr maydon zararlangan
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in oqibatida oziq-ovqat do‘konining 150 kvadrat metr maydoni yonib zararlangan.
Hodisa vaqtida tan jarohati olganlar qayd etilmagan.
Yong‘in sababi o‘rganilmoqda
Ayni paytda mutaxassislar yong‘inning kelib chiqish sabablarini aniqlash ustida ish olib bormoqda.
Shuningdek, hodisa natijasida yetkazilgan moddiy zarar miqdori ham hisoblanmoqda.
…