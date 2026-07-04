Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)

·70·Dunyo
Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)

Xitoyning Jilin provinsiyasida boshida tuyoqqa o‘xshash o‘simtasi bor sigir ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Hayvon aks etgan video tarqalganidan keyin u qisqa vaqt ichida ko‘pchilikning e’tiborini tortgan.

Sigir egasining aytishicha, videodan so‘ng hayvonni sotib olish istagida bo‘lganlar ko‘paygan. Unga turli takliflar tushgan, ammo egasi sigirni sotmasligini bildirgan.

Mutaxassislar bu holat polimeliya deb ataladigan kam uchraydigan tug‘ma rivojlanish nuqsoni bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Bunday holatda hayvon tanasida ortiqcha qo‘l yoki oyoq shakllanishi mumkin.

Hozircha sigirning sog‘lig‘i va o‘simtaning unga qay darajada ta’sir qilayotgani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiChiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiBugun, 10:45Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Kecha, 21:19Homila yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan guruh fosh etildiHomila yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan guruh fosh etildiKecha, 20:39230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandi230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandiKecha, 16:45Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiKecha, 16:30Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaKecha, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi