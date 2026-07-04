Ronalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges o‘zining ilk kiyim brendini ishga tushirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jorjina Rodriges shaxsiy kiyim brendini tashkil etganini ma’lum qildi. Bu uning moda sohasidagi birinchi mustaqil loyihasi hisoblanadi.
Yangi brend kundalik liboslar, zamonaviy uslubdagi kiyimlar va yuqori sifatli dizaynlarga e’tibor qaratadi. Jorjina loyiha g‘oyasi u uchun anchadan beri muhim bo‘lganini va uni amalga oshirish uchun uzoq tayyorgarlik ko‘rganini bildirdi.
Ilk kolleksiya yaqin orada sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Hozircha brend mahsulotlari qayerda sotilishi va kolleksiyaning to‘liq tarkibi haqida ma’lumot berilmagan.
Yangilik Jorjina Rodrigesning muxlislari va moda sohasiga qiziquvchilar orasida qiziqish uyg‘otdi. Endi asosiy e’tibor brendning birinchi mahsulotlari taqdimotiga qaratilgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…